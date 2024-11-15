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    Румыния досрочно выиграет свою группу

    Румыния — Косово. Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 ноября 2024 года

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    Сборная Румынии
    Сборная Румынии на своем поле примет команду Косово в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций дивизиона С. Поединок пройдет в Бухаресте 15 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Косово, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 15 Ноября 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 22:45 Косово

    Косово

  • Лига наций УЕФА. C2
    •

    Румыния

    Турнирное положение: Сборная Румынии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций понизилась в классе, вылетев из дивизиона Б.

    В текущем же соревновании румыны выиграли все четыре проведенные игры с общим счетом 11:2 и идут первыми в квартете, опережая вторую строку на три пункта.

    Румыния — Косово: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На старте данного соревнования «желтые» без проблем на выезде разгромили как раз сборную Косово со счетом 3:0, а во втором туре они с трудом на своей территории смогли обыграть команду Литвы со счетом 3:1.

    В прошлом месяце они крупно обыграли в гостевой встрече сборную Кипра 3:0 и на выезде переиграли команду Литвы — 2:1

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За предыдущие десять матчей во всех турнирах сборная Румынии смогла выиграть пять из них и трижды играла вничью, а также потерпела два фиаско. И за весь данный отрезок игр румыны аж в четырех случаях не смогли забить.

    Напомним, что данный коллектив выступал на Евро-2024, где смог выйти из группы, но уже на стадии 1/8 финала проиграл Нидерландам со счетом 0:3.

    Косово

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Косово финишировала на второй строке в своем квартете дивизиона С, много проиграв первой Греции.

    В новом розыгрыше данного соревнования косовары с 9 очками идут вторыми, уступая лидеру три пункта. У них три победы и одно фиаско, разница мячей — 9:4.

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    • Последние матчи: Начали турнир «золотые» с крупного домашнего поражения от сборной Румынии со счетом 0:3, но затем они выиграли последующие три поединка данного турнира, разгромив дважды Кипр (3:0 и 4:0), а также обыграв в гостях Литву 2:1 .

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Косовары за предыдущие 11 матчей с учетом всех турниров шесть раз выиграли, четыре встречи проиграли, а также расписали одну мировую. Причем во всех проигранных поединках сборная Косово так и не смогла забить ни одного гола. К этому же поединку она подходит с 3-матчевой победной серией.

    Статистика для ставок

    • В противостоянии этих сборных насчитывается три игры, две из которых выиграла Румыния и раз была ничья

    • В текущем розыгрыше ЛН румыны разгромили предстоящего противника на его поле 3:0

    • Косовары еще ни разу не смогли забить румынам

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Румынии — 1.84, победа Косово — 4.73, ничья — 3.83.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.84 соответственно.

    Прогноз: Скорее всего, румыны повторят результат первого круга с этим соперником и возьмут очередные три очка, выиграв тем самым группу. К тому же на это еще указывает отличная статистика встреч против Косово.

    Ставка: победа Румынии за 1.84.

    Прогноз: А еще здесь поставим на то, что косовары наконец-то смогут распечатать ворота румын.

    Ставка: обе забьют за 1.93.

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    Румыния — Косово: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Румыния досрочно выиграет свою группу
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