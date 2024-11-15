Сборная Румынии на своем поле примет команду Косово в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций дивизиона С. Поединок пройдет в Бухаресте 15 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Косово, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Сборная Румынии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций понизилась в классе, вылетев из дивизиона Б.

В текущем же соревновании румыны выиграли все четыре проведенные игры с общим счетом 11:2 и идут первыми в квартете, опережая вторую строку на три пункта.

Последние матчи: На старте данного соревнования «желтые» без проблем на выезде разгромили как раз сборную Косово со счетом 3:0, а во втором туре они с трудом на своей территории смогли обыграть команду Литвы со счетом 3:1.

В прошлом месяце они крупно обыграли в гостевой встрече сборную Кипра 3:0 и на выезде переиграли команду Литвы — 2:1

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За предыдущие десять матчей во всех турнирах сборная Румынии смогла выиграть пять из них и трижды играла вничью, а также потерпела два фиаско. И за весь данный отрезок игр румыны аж в четырех случаях не смогли забить.

Напомним, что данный коллектив выступал на Евро-2024, где смог выйти из группы, но уже на стадии 1/8 финала проиграл Нидерландам со счетом 0:3.

Косово

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Косово финишировала на второй строке в своем квартете дивизиона С, много проиграв первой Греции.

В новом розыгрыше данного соревнования косовары с 9 очками идут вторыми, уступая лидеру три пункта. У них три победы и одно фиаско, разница мячей — 9:4.

Последние матчи: Начали турнир «золотые» с крупного домашнего поражения от сборной Румынии со счетом 0:3, но затем они выиграли последующие три поединка данного турнира, разгромив дважды Кипр (3:0 и 4:0), а также обыграв в гостях Литву 2:1 .

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Косовары за предыдущие 11 матчей с учетом всех турниров шесть раз выиграли, четыре встречи проиграли, а также расписали одну мировую. Причем во всех проигранных поединках сборная Косово так и не смогла забить ни одного гола. К этому же поединку она подходит с 3-матчевой победной серией.

Статистика для ставок

В противостоянии этих сборных насчитывается три игры, две из которых выиграла Румыния и раз была ничья

В текущем розыгрыше ЛН румыны разгромили предстоящего противника на его поле 3:0

Косовары еще ни разу не смогли забить румынам

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Румынии — 1.84, победа Косово — 4.73, ничья — 3.83.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.84 соответственно.

Прогноз: Скорее всего, румыны повторят результат первого круга с этим соперником и возьмут очередные три очка, выиграв тем самым группу. К тому же на это еще указывает отличная статистика встреч против Косово.

Ставка: победа Румынии за 1.84.

Прогноз: А еще здесь поставим на то, что косовары наконец-то смогут распечатать ворота румын.

Ставка: обе забьют за 1.93.