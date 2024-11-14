ОАЭ
Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в первую четверку. На данный момент она находится на 3 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.
При этом ОАЭ в 4 турах квалификации разжились всего 4 очками. А вот забила команда лишь 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. ОАЭ минимально уступили узбекам.
А вот до того ОАЭ подписали мировую с КНДР (1:1). Да и чуть раньше команда с минимальным счетом уступила иранцам.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: гандикап от 5 места пока лишь минимальный. Да и по игре ОАЭ смотрятся не столь уверенно.
Матчи против Кыргызстана для команды исторически складываются удачно. В обоих очных поединках ОАЭ обыграли киргизов.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команде явно нужно прибавлять в плане реализации.
Кыргызстан
Турнирное положение: Киргизы нынешний отбор проводят бледновато. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем Кыргызстан в 4 матчах группы набрал всего 3 очка. При этом команда забила 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7 раз.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Киргизы минимально расправились с КНДР.
До того команда была бита Катаром (1:3). А вот поединок с Узбекистаном завершился досадным поражением (2:3).
Вообще же, Кыргызстан в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Наколотила в них команда 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не преуспевает в плане реализации. Да и тягаться со столь крепкими соперниками команде откровенно непросто.
При этом Кыргызстан лишь на один балл отстает от искомой зоны топ-4. Шансы на попадание в четверку есть, и важно брать очки в оставшихся матчах.
Наверняка команда постарается сыграть с оглядкой на тылы. Состав у киргизов по азиатским меркам скромный, но весьма боевой.
Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и нестабильную сборную ОАЭ команда явно не боится!
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- ОАЭ в обоих очных встречах переиграли киргизов
- ОАЭ не побеждали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 2.50Спартак (легенды) — Динамо (легенды): прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в топ-4, так что точно будут активны в атаке.
И те, и другие явно не блещут в текущей квалификации, да и защитные тылы у обеих команд не самые надежные.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.38