14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ОАЭ и Кыргызстан. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Кыргызстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в первую четверку. На данный момент она находится на 3 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

При этом ОАЭ в 4 турах квалификации разжились всего 4 очками. А вот забила команда лишь 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. ОАЭ минимально уступили узбекам.

А вот до того ОАЭ подписали мировую с КНДР (1:1). Да и чуть раньше команда с минимальным счетом уступила иранцам.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: гандикап от 5 места пока лишь минимальный. Да и по игре ОАЭ смотрятся не столь уверенно.

Матчи против Кыргызстана для команды исторически складываются удачно. В обоих очных поединках ОАЭ обыграли киргизов.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команде явно нужно прибавлять в плане реализации.

Кыргызстан

Турнирное положение: Киргизы нынешний отбор проводят бледновато. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Кыргызстан в 4 матчах группы набрал всего 3 очка. При этом команда забила 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7 раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Киргизы минимально расправились с КНДР.

До того команда была бита Катаром (1:3). А вот поединок с Узбекистаном завершился досадным поражением (2:3).

Вообще же, Кыргызстан в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Наколотила в них команда 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не преуспевает в плане реализации. Да и тягаться со столь крепкими соперниками команде откровенно непросто.

При этом Кыргызстан лишь на один балл отстает от искомой зоны топ-4. Шансы на попадание в четверку есть, и важно брать очки в оставшихся матчах.

Наверняка команда постарается сыграть с оглядкой на тылы. Состав у киргизов по азиатским меркам скромный, но весьма боевой.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и нестабильную сборную ОАЭ команда явно не боится!

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

ОАЭ в обоих очных встречах переиграли киргизов

ОАЭ не побеждали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в топ-4, так что точно будут активны в атаке.

И те, и другие явно не блещут в текущей квалификации, да и защитные тылы у обеих команд не самые надежные.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.38