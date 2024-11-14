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    ОАЭ — Кыргызстан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Кыргызстан
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    Сборная ОАЭ
    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ОАЭ и Кыргызстан. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Кыргызстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ОАЭ

    Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в первую четверку. На данный момент она находится на 3 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

    При этом ОАЭ в 4 турах квалификации разжились всего 4 очками. А вот забила команда лишь 4 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. ОАЭ минимально уступили узбекам.

    А вот до того ОАЭ подписали мировую с КНДР (1:1). Да и чуть раньше команда с минимальным счетом уступила иранцам.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: гандикап от 5 места пока лишь минимальный. Да и по игре ОАЭ смотрятся не столь уверенно.

    Матчи против Кыргызстана для команды исторически складываются удачно. В обоих очных поединках ОАЭ обыграли киргизов.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команде явно нужно прибавлять в плане реализации.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Киргизы нынешний отбор проводят бледновато. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем Кыргызстан в 4 матчах группы набрал всего 3 очка. При этом команда забила 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7 раз.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Киргизы минимально расправились с КНДР.

    До того команда была бита Катаром (1:3). А вот поединок с Узбекистаном завершился досадным поражением (2:3).

    Вообще же, Кыргызстан в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Наколотила в них команда 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не преуспевает в плане реализации. Да и тягаться со столь крепкими соперниками команде откровенно непросто.

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    При этом Кыргызстан лишь на один балл отстает от искомой зоны топ-4. Шансы на попадание в четверку есть, и важно брать очки в оставшихся матчах.

    Наверняка команда постарается сыграть с оглядкой на тылы. Состав у киргизов по азиатским меркам скромный, но весьма боевой.

    Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и нестабильную сборную ОАЭ команда явно не боится!

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • ОАЭ в обоих очных встречах переиграли киргизов

    • ОАЭ не побеждали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в топ-4, так что точно будут активны в атаке.

    И те, и другие явно не блещут в текущей квалификации, да и защитные тылы у обеих команд не самые надежные.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.38

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    ОАЭ — Кыргызстан: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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