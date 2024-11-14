Сборная Англии сыграет на выезде против команды Греции в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 14 ноября в Афинах, начало — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Греция

Турнирное положение: сборная Греции набрала 12 очков в четырех предыдущих матчах и занимает первое место в группе.

Последние матчи: в прошлом месяце греки одержали две победы, которые максимально приблизили их к сенсационному успеху — выходу в элитную группу Лиги наций.

В октябре Греция одержала гостевую победу над сборной Англии (2:1), а потом выиграла на своем поле у Ирландии (2:0).

Не сыграют: все основные футболисты сборной Греции готовы принять участие в ближайших матчах.

Состояние команды: сборная Греции может стать главной сенсацией на уровне сборных, которые этой осенью играют в Лиге Б.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Результаты греков в текущем розыгрыше действительно впечатляют. Никто и не сомневался, что у них крепкая команда, но такой рывок стал большим сюрпризом, особенно удивила их победа на «Уэмбли».

Если что, для выхода в Лигу А грекам достаточно сыграть вничью в предстоящем матче.

Англия

Турнирное положение: сборная Англии набрала девять очко в четырех предыдущих турах и занимает второе место в группе.

Последние матчи: в октябре Англия сначала сенсационно проиграла в Лондоне команде Греции, а потом одержала гостевую победу над Финляндией (3:1).

Не сыграют: скорее всего, ближайшие матчи пропустят Деклан Райс, Букайо Сака и Коул Палмер.

Состояние команды: вскоре после октябрьских матчей сборная Англии получила нового постоянного тренера — им стал Томас Тухель (официально приступит к работе с января). Хотели Пепа Гвардиолу, но он, похоже, действительно до сих пор не знает, чем будет заниматься после этого сезона.

Естественно, в Англии недовольны недавним поражением от Греции, однако есть ощущение, что там не сильно расстроятся, если сборная останется в Лиге Б. Самое главное — спокойно пройти отбор на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

Победная серия сборной Греции составляет уже шесть матчей

Сборная Греции пропустила лишь один гол в шести предыдущих матчах

Сборная Англии выиграла три из четырех матчей после поражения от Испании в финале Евро-2024

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на сборную Греции в этом матче можно поставить за 5.30, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу Англии — за 1.72.

Прогноз: понятно, что англичане настроены взять реванш. Но есть подозрение, что звезды АПЛ не смогут как следует настроиться на матч в Афинах. Тут важно понимать, что их действительно мало интересует Лига наций, тогда как греки отдадут все силы, чтобы оставить позади себя такого сильного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Греции или ничья за 2.16.