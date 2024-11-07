7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Брага». Начало встречи — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» в таблице Лиги Европы идет на 22-м месте. У команды три набранных очка.

Что касается чемпионата Швеции, то во внутреннем первенстве «Эльфсборг» находится на 7-й строчке в таблице.

Последние матчи: «Эльфсборг» находится на подъеме. Клуб успешно играет в атаке. «Эльфсборг» забивал в каждом из трех матчей Лиги Европы, включая зрелищный поединок с «Галатасараем» (3:4).

Клуб забил 11 голов за последние пять матчей. Майкл Байду, лучший бомбардир команды с 15 голами в 38 встречах, постарается снова огорчить соперника.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: У «Эльфсборга» есть слабые места. Команда плохо играет в обороне.

За последние пять матчей «Эльфсборг» пропустил 9 голов, что свидетельствует о нестабильности в защите.

Последний раз команды встречались в 2009 году, когда «Эльфсборг» одержал победы в обеих встречах (2:0 и 2:1).

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» также набрала три очка в Лиге Европы. Но из-за худшей разницы мячей клуб идет на 26-м месте.

В таблице чемпионата Португалии «Брага» находится на 4-й строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.

Последние матчи: В стартовом туре Лиги Европы «Брага» одолела израильский «Маккаби» со счетом 2:1.

Затем «Брага» уступила на выезде греческому «Олимпиакосу» (0:3) и на своем поле норвежскому «Будё-Глимт» (1:2).

Состояние команды: «Брага» нацелена реабилитироваться после поражения от «Буде-Глимта» (1:2) в предыдущем туре Лиги Европы.

Португальская команда забивала в шести последних матчах. Клуб обладает стабильностью в обороне, пропустив только 5 мячей за последние пять встреч.

Амин Эль Уаззани забил 7 голов в 20 встречах. В «Браге» рассчитывают, что футболист в предстоящем матче вновь отличится.

«Брага» находится в хорошей форме. Команда выиграла три последних матча кряду, что должно добавить коллективу уверенности на европейской арене.

Статистика для ставок

«Эльфсборг» выиграл 2 последних поединка, хотя до этого имел 4-матчевую серию поражений

«Брага» имеет 3-матчевую победную серию

В пяти из последних шести матчей «Браги» проходила ставка «Обе команды забьют + ТБ 2.5 гола»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.

Прогноз: «Брага» выиграла три последних матча. Команда может продлить серию. У португальского клуба есть шансы вновь завоевать три очка.

Ставка: победа «Браги» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10