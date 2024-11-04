4 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне сражаются за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 10 туров чемпионата команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Лацио» весьма прилично атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Лацио» разгромил «Комо» со счетом 5:1.

До того команда нанесла поражение «Дженоа» (3:0). Да и поединок с «Твенте» в Лиге Европы принес уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лацио» настрелял всего 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Маттиа Цакканьи — травмирован. Нуну Тавареш — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Лациале выиграли в 3 своих последних поединках. Причем в них римляне настреляли 10 мячей в ворота соперников.

Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «Лацио» добыл 4 виктории при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Лациале на 2 пункта отстают от 2 позиции, да и сардинцев регулярно обыгрывают.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате явно не преуспевают. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Кальяри» в 10 матчах забил всего 8 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Кальяри» был бит «Болоньей» (0:2).

До того сардинцы вчистую уступили «Удинезе» (0:2). Зато крепкий «Торино» был обыгран в весьма эмоциональном поединке (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой сардинцев является слабый уровень реализации. Да и оборона частенько ошибается.

При этом «Кальяри» в трех последних очных поединках уступил «Лацио». Да и в нынешней диспозиции сардинцы выглядят явно слабее соперника.

Сардинцы потерпели поражения в двух своих последних поединках. Причем в них команде ни разу не удалось отличиться.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Вот только проблем в игре сардинцев вагон и тележка.

Статистика для ставок

«Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч

Сардинцы уступили в 2 своих последних матчах

«Кальяри» в трех последних очных поединках проиграл римлянам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Лациале сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут активно атаковать.

«Кальяри» в последних матчах выглядел бледновато, да и оборона команды слишком часто ошибается.

Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75