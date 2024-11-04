Лацио
Кальяри
«Лацио»
Турнирное положение: Римляне сражаются за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 10 туров чемпионата команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Лацио» весьма прилично атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.
Лацио — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Лацио» разгромил «Комо» со счетом 5:1.
До того команда нанесла поражение «Дженоа» (3:0). Да и поединок с «Твенте» в Лиге Европы принес уверенную викторию (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лацио» настрелял всего 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Маттиа Цакканьи — травмирован. Нуну Тавареш — дисквалифицирован.
Состояние команды: Лациале выиграли в 3 своих последних поединках. Причем в них римляне настреляли 10 мячей в ворота соперников.
Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «Лацио» добыл 4 виктории при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Лациале на 2 пункта отстают от 2 позиции, да и сардинцев регулярно обыгрывают.
«Кальяри»
Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате явно не преуспевают. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии А.
Причем «Кальяри» в 10 матчах забил всего 8 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Кальяри» был бит «Болоньей» (0:2).
До того сардинцы вчистую уступили «Удинезе» (0:2). Зато крепкий «Торино» был обыгран в весьма эмоциональном поединке (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: главной проблемой сардинцев является слабый уровень реализации. Да и оборона частенько ошибается.
При этом «Кальяри» в трех последних очных поединках уступил «Лацио». Да и в нынешней диспозиции сардинцы выглядят явно слабее соперника.
Сардинцы потерпели поражения в двух своих последних поединках. Причем в них команде ни разу не удалось отличиться.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Вот только проблем в игре сардинцев вагон и тележка.
Статистика для ставок
- «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч
- Сардинцы уступили в 2 своих последних матчах
- «Кальяри» в трех последних очных поединках проиграл римлянам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: Лациале сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут активно атаковать.
«Кальяри» в последних матчах выглядел бледновато, да и оборона команды слишком часто ошибается.
Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75