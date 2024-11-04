2-й таймАкрон — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо Костанца«Акрон» — «Крылья Советов». Онлайн Радость футболистов «Спартака»Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби Нино — защитник «Зенита»Победа ценой травм. Махачкалинцы доставили проблемы «Зениту»
  • 12:39
    • Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, разгромив в финале Бултер
    Все новости спорта

    «Лацио» быстро вскроет оборону сардинцев

    «Лацио» — «Кальяри». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 4 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лацио Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Гендузи
    4 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:45 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне сражаются за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 10 туров чемпионата команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лацио» весьма прилично атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

    Лацио — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Лацио» разгромил «Комо» со счетом 5:1.

    До того команда нанесла поражение «Дженоа» (3:0). Да и поединок с «Твенте» в Лиге Европы принес уверенную викторию (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лацио» настрелял всего 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Маттиа Цакканьи — травмирован. Нуну Тавареш — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Лациале выиграли в 3 своих последних поединках. Причем в них римляне настреляли 10 мячей в ворота соперников.

    Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «Лацио» добыл 4 виктории при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Лациале на 2 пункта отстают от 2 позиции, да и сардинцев регулярно обыгрывают.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате явно не преуспевают. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Кальяри» в 10 матчах забил всего 8 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

  • Серия А. «Наполи» и «Интер» сохранили статус-кво
  • Итоги 10-го тура чемпионата Италии по футболу
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Кальяри» был бит «Болоньей» (0:2).

    До того сардинцы вчистую уступили «Удинезе» (0:2). Зато крепкий «Торино» был обыгран в весьма эмоциональном поединке (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: главной проблемой сардинцев является слабый уровень реализации. Да и оборона частенько ошибается.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Кальяри» в трех последних очных поединках уступил «Лацио». Да и в нынешней диспозиции сардинцы выглядят явно слабее соперника.

    Сардинцы потерпели поражения в двух своих последних поединках. Причем в них команде ни разу не удалось отличиться.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Вот только проблем в игре сардинцев вагон и тележка.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Сардинцы уступили в 2 своих последних матчах

    • «Кальяри» в трех последних очных поединках проиграл римлянам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Лациале сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Кальяри» в последних матчах выглядел бледновато, да и оборона команды слишком часто ошибается.

    Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ахмат — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Свентек — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гауфф — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тулуза — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 17:01
    •  3.20
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на футбол. «Лацио» быстро вскроет оборону сардинцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры