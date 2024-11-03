3 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Андрею Талалаеву удалось найти эликсир побед. После 16 туров его команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» в 16 поединках лучшей лиги мира настреляла всего 19 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз.

Последние матчи: в минувшем туре «балтийцы» добыли три очка. Подопечные Талалаева переиграли «Урал» (2:1).

После того команда вылетела из Кубка России, минимально уступив… тому же «Уралу». А вот встреча с «Шинником» принесла уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: До кубковой коллизии калининградцы выиграли 4 раза кряду. Да и вообще, при Талалаеве «Балтика» заметно преобразилась.

Матчи с хабаровчанами исторически складываются для команды успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 4 при одном паритете.

Нет сомнений, что «балтийцы» на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Да и отрыв от преследователей пока не столь существенный.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане постепенно набирают обороты. По итогам 16 туров первенства команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» неплохо действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла всего 24 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла яркую поебду. Команда Алексея Поддубского разбила оборону «моряков» (6:1).

При этом до того «армейцы» подписали боевую мировую с «Уралом» (3:3). Да и встреча с «Ротором» принесла лишь паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних поединках «СКА-Хабаровск» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «СКА-Хабаровск» стартовал неудачно, но сейчас поднимается все выше и выше. При этом из Кубка России команда уже вылетела.

При этом «СКА-Хабаровск» лишь на 5 очков отстает от зоны стыков. «Армейцы» явно способны посягнуть на попадание в топ-4.

Зато не проигрывают хабаровчане уже 5 матчей кряду. Притом, что знатно упереться в матче с лидером команда вполне способна.

И уж точно номинальные гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» не боятся никого, вот только «балтийцев» не обыгрывали уже 5 лет.

Статистика для ставок

Калининградцы до последней коллизии выиграли 4 раза кряду

«Армейцы» не проигрывали в 5 своих последних поединках

«Балтика» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 5.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.70.

Прогноз: «Балтийцы» мотивированы оторваться от преследователей, и явно сразу будет активно атаковать.

Хабаровчане многовато пропускают, да и команде Талалаева пора бы поднатореть в аспекте реализации.

Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11