Амстердамский «Аякс» на своем поле сыграет против «ПСВ Эйндховен» в 11-м туре нидерландской Эредивизии. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «ПСВ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамский коллектив с 22 очками идет на второй строке в таблице и на восемь пунктов отстает от лидера, но имеет игру в запасе.

«Аякс» выиграл семь встреч из девяти проведенных, раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, разница мячей составляет 20:7.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «божьи сыновья» в Роттердаме смогли переиграть «Фейеноорд» со счетом 2:0, забив оба гола еще до 25-й минуты игры. Ранее они в домашнем поединке скромно справились с «Виллем II» 1:0 и разгромили в Азербайджане «Карабах» со счетом 3:0 в рамках Лиги Европы.

Не сыграют: Кристиан Хлинссон и Юлиан Райхофф не сыграют в этой игре.

Состояние команды: К данной встрече «Аякс» подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период амстердамцы расписали два мировых исхода и отпраздновали десять викторий, большинство из которых были с разницей в два и более мячей. Сейчас же у команды серия из пяти викторий подряд, где три из них были без пропущенных мячей.

«ПСВ Эйндховен»

Турнирное положение: Коллектив из Эйндховена находится во главе турнирной таблицы Эредивизии, имея в активе 30 баллов, опережая на восемь пунктов ближайшего преследователя.

«ПСВ» выиграл все десять проведенных встреч в текущем чемпионате с общим счетом 35:6.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «крестьяне» в родных стенах разгромил «Зволле» со счетом 6:0. А в предыдущих своих встречах они расписали мировую со счетом 1:1 в Париже с местным «ПСЖ» в Лиге чемпионов и в гостях одолели «АЗ Алкмар» 2:1 в рамках Эредивизии.

Не сыграют: Серджино Дест, Фоде Фофана и Ирвинг Лосано травмированы.

Состояние команды: Сейчас у «ПСВ» серия из семи игр без поражений. В этом отрезке команда два поединка свела вничью и смогла добыть пять викторий. Всего же в новом сезоне эйндховенцы отыграли 14 встреч в различных турнирах и проиграли только раз при трех ничейных исходах и десяти викторий.

Статистика для ставок

«Аякс» не может обыграть «ПСВ» в семи поединках кряду, проиграв пять раз за это время

В прошлом сезоне эти команды в Амстердаме сыграли вничью со счетом 1:1

В семи из восьми предыдущих очных встречах данных клубов играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСВ» — 2.30, победа «Аякса» — 2.92, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.39 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать обмена голами и верховой исход. К тому же на это еще указывает очная статистика игр этих команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.80.

Прогноз: И также рискнем предположить, что «Аякс» на этот раз сможет прервать негативную серию против «ПСВ». В общем, поставим также с 0 форой на хозяев.

Ставка: победа «Аякса» с форой 0 за 2.12.