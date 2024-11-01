1 ноября в 35-м туре чемпионата Японии по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Касима Антлерс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Касима Антлерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» окопался в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 10 месте в турнирной таблице.

При этом «Кавасаки Фронтале» в 33 матчах чемпионата настрелял 55 мячей. Да и гандикап от зоны вылета составляет 9 зачетных баллов.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Кавасаки Фронтале» по всем статьям уступил «Шанхай Шеньхуа» (0:2).

До того команда расписала мировую с «Гамба Осакой» (1:1). Зато встреча с «Альбирекс Ниигатой» принесла разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Кавасаки Фронтале» забил 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рета Осима, Кота Такаи — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» не побеждал в 4 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.

Поединки против «Касимы Антлерс» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Кавасаки Фронтале» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться разжиться тремя очками. Команда постарается подняться еще на пару строчек вверх.

«Касима Антлерс»

Турнирное положение: «Касима Антлерс» в текущем сезоне борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Касима Антлерс» настреляла 52 мяча в 33 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда не запишет себе в актив. «Касима Антлерс» расписала сухой паритет с «Фукуокой».

До того команда уверенно расправилась с «Альбирекс Ниигатой» (4:0). А вот встреча с «Сёнаном» завершилась поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Касима Антлерс» победила один раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Гильерме Пареде, Кимито Ноно — травмированы.

Состояние команды: «Касима Антлерс» не пропускала в 2 своих последних поединках. Причем отставание от топ-3 составляет 6 зачетных баллов.

При этом «Касима Антлерс» весьма прилично выглядит в атаке. Да и в последней очной встрече команда переиграла «Кавасаки Фронтале» (2:1).

Команда по именам имеет весьма приличный, по местным меркам, состав. Да и дать бой любому оппоненту в чемпионате она явно способна.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и последние локальные успехи явно окрылили игроков.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

«Касима Антлерс» не пропускала в 2 своих последних поединках

«Кавасаки Фронтале» не побеждал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Номинальные гости выглядят крепче соперника, к тому же борются за попадание на пьедестал.

Гостям необходимо поднатореть в плане реализации, чем они и займутся в этой встрече.

Ставка: Победа «Касимы Антлерс» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63