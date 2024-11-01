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    «Кавасаки Фронтале» ждет коллизия?

    «Кавасаки Фронтале» — «Касима Антлерс». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 1 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кавасаки Фронтале» — «Касима Антлерс»
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    «Кавасаки Фронтале»
    1 ноября в 35-м туре чемпионата Японии по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Касима Антлерс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Касима Антлерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Восток 05 Ноября 2024 года

    Кавасаки Фронтале

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Восток
    •  Кавасаки Фронтале 13:00 Шанхай Порт

    Шанхай Порт

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Восток
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    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» окопался в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 10 месте в турнирной таблице.

    При этом «Кавасаки Фронтале» в 33 матчах чемпионата настрелял 55 мячей. Да и гандикап от зоны вылета составляет 9 зачетных баллов.

    Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Кавасаки Фронтале» по всем статьям уступил «Шанхай Шеньхуа» (0:2).

    До того команда расписала мировую с «Гамба Осакой» (1:1). Зато встреча с «Альбирекс Ниигатой» принесла разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Кавасаки Фронтале» забил 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Рета Осима, Кота Такаи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» не побеждал в 4 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.

    Поединки против «Касимы Антлерс» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Кавасаки Фронтале» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться разжиться тремя очками. Команда постарается подняться еще на пару строчек вверх.

    «Касима Антлерс»

    Турнирное положение: «Касима Антлерс» в текущем сезоне борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Касима Антлерс» настреляла 52 мяча в 33 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда не запишет себе в актив. «Касима Антлерс» расписала сухой паритет с «Фукуокой».

    До того команда уверенно расправилась с «Альбирекс Ниигатой» (4:0). А вот встреча с «Сёнаном» завершилась поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Касима Антлерс» победила один раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Гильерме Пареде, Кимито Ноно — травмированы.

    Состояние команды: «Касима Антлерс» не пропускала в 2 своих последних поединках. Причем отставание от топ-3 составляет 6 зачетных баллов.

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    При этом «Касима Антлерс» весьма прилично выглядит в атаке. Да и в последней очной встрече команда переиграла «Кавасаки Фронтале» (2:1).

    Команда по именам имеет весьма приличный, по местным меркам, состав. Да и дать бой любому оппоненту в чемпионате она явно способна.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и последние локальные успехи явно окрылили игроков.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

    • «Касима Антлерс» не пропускала в 2 своих последних поединках

    • «Кавасаки Фронтале» не побеждал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят крепче соперника, к тому же борются за попадание на пьедестал.

    Гостям необходимо поднатореть в плане реализации, чем они и займутся в этой встрече.

    Ставка: Победа «Касимы Антлерс» за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    «Кавасаки Фронтале» — «Касима Антлерс»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. «Кавасаки Фронтале» ждет коллизия?
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