Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт
«Кавасаки Фронтале»
Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» окопался в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 10 месте в турнирной таблице.
При этом «Кавасаки Фронтале» в 33 матчах чемпионата настрелял 55 мячей. Да и гандикап от зоны вылета составляет 9 зачетных баллов.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Кавасаки Фронтале» по всем статьям уступил «Шанхай Шеньхуа» (0:2).
До того команда расписала мировую с «Гамба Осакой» (1:1). Зато встреча с «Альбирекс Ниигатой» принесла разочарование (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. При этом в них «Кавасаки Фронтале» забил 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Рета Осима, Кота Такаи — травмированы.
Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» не побеждал в 4 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.
Поединки против «Касимы Антлерс» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Кавасаки Фронтале» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться разжиться тремя очками. Команда постарается подняться еще на пару строчек вверх.
«Касима Антлерс»
Турнирное положение: «Касима Антлерс» в текущем сезоне борется за попадание на пьедестал. На текущий момент команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Касима Антлерс» настреляла 52 мяча в 33 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда не запишет себе в актив. «Касима Антлерс» расписала сухой паритет с «Фукуокой».
До того команда уверенно расправилась с «Альбирекс Ниигатой» (4:0). А вот встреча с «Сёнаном» завершилась поражением (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Касима Антлерс» победила один раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Гильерме Пареде, Кимито Ноно — травмированы.
Состояние команды: «Касима Антлерс» не пропускала в 2 своих последних поединках. Причем отставание от топ-3 составляет 6 зачетных баллов.
При этом «Касима Антлерс» весьма прилично выглядит в атаке. Да и в последней очной встрече команда переиграла «Кавасаки Фронтале» (2:1).
Команда по именам имеет весьма приличный, по местным меркам, состав. Да и дать бой любому оппоненту в чемпионате она явно способна.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и последние локальные успехи явно окрылили игроков.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч
- «Касима Антлерс» не пропускала в 2 своих последних поединках
- «Кавасаки Фронтале» не побеждал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: Номинальные гости выглядят крепче соперника, к тому же борются за попадание на пьедестал.
Гостям необходимо поднатореть в плане реализации, чем они и займутся в этой встрече.
Ставка: Победа «Касимы Антлерс» за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63