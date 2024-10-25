25 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Боруссия» М. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в текущем сезоне выступает не столь ярко. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

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Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Дома она уступила «РБ Лейпцигу» (0:2).

При этом «Майнц» до того учинил разгром «Санкт-Паули» (3:0). А вот немногим ранее команда уступила «Хайденхайму» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Андреас Ханче-Ольсен — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Майнц» в 7 турах набрал всего лишь 8 очков. При этом нет сомнений, что команде снова придется биться за выживание в элите.

Матчи с «жеребятами» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально осторожно. Команда может преуспеть в игре на контратаках.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» вполне способны побороться за выход в еврокубки. По итогам 7 туров команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М в текущем чемпионате набрала лишь 9 зачетных баллов. При этом в среднем команда пропускает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома она нанесла поражение «Хайденхайму» (3:2).

При этом до того команда уверенно одолела «Верль» (5:0). Зато чуть ранее случилась коллизия в матче с «Аугсбургом» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Лука Нетц, Натан Нгуму — травмированы.

Состояние команды: «Боруссия» М крайне нестабильна. Да и лазарет команды полностью все никак не опустеет.

Плюс атака команды действует не столь результативно. В 7 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять всего 10 мячей.

При этом «Боруссия» М лишь на 4 очка отстает от заветной топ-6. Да и в двух своих последних поединках «жеребята» выглядели монолитно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гладбахцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Боруссия» М уже 4 года не обыгрывает «Майнц»

Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Жеребята» победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Обе команды имеют явные проблемы с надежностью своих тылов.

«Боруссия» М постепенно улучшает собственные результаты, да и «Майнц» мотивирован оторваться от опасной зоны.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38