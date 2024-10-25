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    «Майнц» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Боруссия» М
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    Алассан Плеа
    25 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Боруссия» М. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Октября 2024 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 21:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» в текущем сезоне выступает не столь ярко. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Майнц» в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

    Майнц — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Дома она уступила «РБ Лейпцигу» (0:2).

    При этом «Майнц» до того учинил разгром «Санкт-Паули» (3:0). А вот немногим ранее команда уступила «Хайденхайму» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Андреас Ханче-Ольсен — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Майнц» в 7 турах набрал всего лишь 8 очков. При этом нет сомнений, что команде снова придется биться за выживание в элите.

    Матчи с «жеребятами» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально осторожно. Команда может преуспеть в игре на контратаках.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» вполне способны побороться за выход в еврокубки. По итогам 7 туров команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» М в текущем чемпионате набрала лишь 9 зачетных баллов. При этом в среднем команда пропускает почти 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома она нанесла поражение «Хайденхайму» (3:2).

    При этом до того команда уверенно одолела «Верль» (5:0). Зато чуть ранее случилась коллизия в матче с «Аугсбургом» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Лука Нетц, Натан Нгуму — травмированы.

    Состояние команды: «Боруссия» М крайне нестабильна. Да и лазарет команды полностью все никак не опустеет.

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    Плюс атака команды действует не столь результативно. В 7 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять всего 10 мячей.

    При этом «Боруссия» М лишь на 4 очка отстает от заветной топ-6. Да и в двух своих последних поединках «жеребята» выглядели монолитно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гладбахцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М уже 4 года не обыгрывает «Майнц»

    • Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • «Жеребята» победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Обе команды имеют явные проблемы с надежностью своих тылов.

    «Боруссия» М постепенно улучшает собственные результаты, да и «Майнц» мотивирован оторваться от опасной зоны.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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    «Майнц» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на голепад?!
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