Майнц
Боруссия М
«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» в текущем сезоне выступает не столь ярко. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Майнц» в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.
Майнц — Боруссия М: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Дома она уступила «РБ Лейпцигу» (0:2).
При этом «Майнц» до того учинил разгром «Санкт-Паули» (3:0). А вот немногим ранее команда уступила «Хайденхайму» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Андреас Ханче-Ольсен — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Майнц» в 7 турах набрал всего лишь 8 очков. При этом нет сомнений, что команде снова придется биться за выживание в элите.
Матчи с «жеребятами» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» выиграл 2 раза при 3 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально осторожно. Команда может преуспеть в игре на контратаках.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Жеребята» вполне способны побороться за выход в еврокубки. По итогам 7 туров команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» М в текущем чемпионате набрала лишь 9 зачетных баллов. При этом в среднем команда пропускает почти 2 гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома она нанесла поражение «Хайденхайму» (3:2).
При этом до того команда уверенно одолела «Верль» (5:0). Зато чуть ранее случилась коллизия в матче с «Аугсбургом» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Лука Нетц, Натан Нгуму — травмированы.
Состояние команды: «Боруссия» М крайне нестабильна. Да и лазарет команды полностью все никак не опустеет.
Плюс атака команды действует не столь результативно. В 7 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять всего 10 мячей.
При этом «Боруссия» М лишь на 4 очка отстает от заветной топ-6. Да и в двух своих последних поединках «жеребята» выглядели монолитно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гладбахцы постараются воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М уже 4 года не обыгрывает «Майнц»
- Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- «Жеребята» победили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 2.00Карабах — Аякс: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.10Крылья Советов — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.91ТНС — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды имеют явные проблемы с надежностью своих тылов.
«Боруссия» М постепенно улучшает собственные результаты, да и «Майнц» мотивирован оторваться от опасной зоны.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38