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    Выберется ли «Коринтианс» из зоны вылета?

    «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    Мемфис Депай («Коринтианс»)
    18 октября в 30-м туре бразильской Серии A «Коринтианс» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе». Начало поединка запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Октября 2024 года

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 02:00 Атлетико Паранаэнсе

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Коринтианс»

    Турнирное положение: По итогам 29-ти поединков бразильской Серии A «Коринтианс» занимает 18-ю позицию с 29 очками и разницей мячей 29-38.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 16-й строчки, а также по дополнительным показателям уступает 17-й в таблице «Витории».

    Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на своем поле набрал один балл. На своем поле он разошелся миром с «Интернасьоналом» (2:2).

    Эта ничья прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Таллес, Паласиос, Руан Оливейра, Алекс Сантана, Райан Густаво, Майкон, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Коринтианс» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, шансы на победу в домашних стенах над соперником, который находится в кризисе, невысоки.

    Анхель Ромеро — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: По итогам 27-ми матчей бразильской Серии A «Атлетико Паранаэнсе» занимает 15-ю строчку с 31 баллом и разницей мячей 27-31.

    Команда на два пункта опережает зону вылета из высшего дивизиона бразильского первенства, которая начинается с 17-й позиции.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A остался без очков. На своем поле он проиграл лидеру «Ботафого» (0:1).

    Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

    Не сыграют: травмирован — Фернандиньо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Паранаэнсе» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

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    С такой формой гостям будет трудно не только набрать три очка, но и даже сыграть вничью, и их единственная надежда на не лучшее состояние соперника.

    Агустин Каноббио и Гонсало Мастриани — лучшие бомбардиры команды в Серии A с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.70, победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

    И хотя в пяти из шести последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей хозяев должна стать здесь решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли.

    Ставка: «Коринтианс» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.20

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    «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Коринтианс» из зоны вылета?
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