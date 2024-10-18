18 октября в 30-м туре бразильской Серии A «Коринтианс» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе». Начало поединка запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: По итогам 29-ти поединков бразильской Серии A «Коринтианс» занимает 18-ю позицию с 29 очками и разницей мячей 29-38.

Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 16-й строчки, а также по дополнительным показателям уступает 17-й в таблице «Витории».

Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на своем поле набрал один балл. На своем поле он разошелся миром с «Интернасьоналом» (2:2).

Эта ничья прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Таллес, Паласиос, Руан Оливейра, Алекс Сантана, Райан Густаво, Майкон, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Коринтианс» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, шансы на победу в домашних стенах над соперником, который находится в кризисе, невысоки.

Анхель Ромеро — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: По итогам 27-ми матчей бразильской Серии A «Атлетико Паранаэнсе» занимает 15-ю строчку с 31 баллом и разницей мячей 27-31.

Команда на два пункта опережает зону вылета из высшего дивизиона бразильского первенства, которая начинается с 17-й позиции.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A остался без очков. На своем поле он проиграл лидеру «Ботафого» (0:1).

Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

Не сыграют: травмирован — Фернандиньо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Паранаэнсе» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

С такой формой гостям будет трудно не только набрать три очка, но и даже сыграть вничью, и их единственная надежда на не лучшее состояние соперника.

Агустин Каноббио и Гонсало Мастриани — лучшие бомбардиры команды в Серии A с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.70, победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

И хотя в пяти из шести последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей хозяев должна стать здесь решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли.

Ставка: «Коринтианс» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.20