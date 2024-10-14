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    Молодые россияне повторно уничтожат китайцев

    Китай (U21) — Россия (U21). Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Китай (U21) — Россия (U21)
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    Молодежная сборная России
    14 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Китай (U21) и Россия (U21). Начало игры — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Китай (U21) — Россия (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Китай (U21)

    Турнирное положение: Молодые китайцы ныне не блещут стабильностью. В контрольных матчах команда выглядит бледновато.

    При этом Китай (U21) не побеждал в 2 своих последних поединках. Причем в них игроки команды не смогли отличиться ни разу.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Китайцы разгромно уступили российским сверстникам (0:6).

    До того китайская молодежка не смогла одолеть узбеков. Зато поединок с узбеками завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Китай (U21) добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в последнем спарринге с россиянами команда пропустила 4 мяча уже в первом тайме. Плюс соперник еще не реализовал пенальти.

    Проблемы в обороне у команды огромные. Да и в плане реализации Китай (U21) выглядит крайне неубедительно.

    Очевидно, что китайцы будут действовать строго от обороны. Главной задачей будет сдержать лидеров атак российской молодежки.

    Россия (U21)

    Турнирное положение: Молодые россияне не так часто проводят контрольные поединки. Когда же это удается, команда демонстрирует достаточно приличные результаты.

    Причем Россия (U21) относительно неплохо действует в плане реализации. Китайским одногодкам команда отгрузила 6 безответных мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке россияне продемонстрировали свой класс. Да и перспективный Игорь Дмитриев оформил дубль.

    До того команда минимально переиграла Уругвай (U20). А вот до того россияне уступили минскому «Динамо» (3:4), причем случилось это почти год назад.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Россия (U21) добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: игровой практики россиянам явно недостает. Зато в плане реализации команда преуспевает.

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    При этом Россия (U21) явно постарается повторно разгромить китайцев. Да и в двух последних матчах команда не пропустила ни разу.

    Настрой на матч с китайскими сверстниками явно будет максимальным. Да и в морально-психологическом плане у россиян явное преимущество.

    Наверняка номинальные гости будут максимально агрессивно атаковать. Да и оппонент в своих последних матчах явно не преуспевал.

    Статистика для ставок

    • Китай (U21) не забивал в 2 своих последних поединках

    • Россияне выиграли в 2 последних матчах

    • Три дня назад молодые россияне разгромили китайцев (6:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 20.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.08 и 7.00.

    Прогноз: Россияне имеют приличный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут активно атаковать.

    Китайцы весьма нестабильны, да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Фора России (U21) -4.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 2.08

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