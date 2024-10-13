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    Сумеет ли «Йокогама» отомстить «Нагое»?

    «Нагоя Грампус» — «Йокогама Ф-Маринос». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 13 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нагоя Грампус» — «Йокогама Ф-Маринос»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    13 октября в 1/2 финала Кубка японской лиги по футболу сыграют «Нагоя Грампус» и «Йокогама Ф-Маринос». Начало игры — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нагоя Грампус» — «Йокогама Ф-Маринос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нагоя Грампус»

    Турнирное положение: «Нагоя Грампус» в первом поединке победила со счетом 3:1. Так что теперь команде нужно просто сохранить столь комфортный задел.

    При этом «Нагоя Грампус» слабовато выступает в чемпионате Японии. Нынешнее 9 место иначе как провалом назвать нельзя.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Нагоя Грампус» провела неудачно. Команда с минимальным счетом уступила «Фукуоке».

    А вот до того «Нагоя Грампус» нанесла поражение «Ивате» (2:0). Зато чуть ранее команда уверенно переиграла «Кавасаки» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 10 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Нагои Грампус» нынче достаточно продуктивный период. Да и оборона команды действует весьма монолитно.

    Матчи против «Йокогамы» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Нагоя Грампус» выиграла 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активны в атаке. Да и в своих нынешних кондициях команда превосходит оппонента.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: «Йокогама Ф-Маринос» нынешний сезон проводит весьма скромно. На текущий момент команда находится на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата Японии.

    Причем «Йокогама Ф-Маринос» в 33 матчах чемпионата добыла 41 очко. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 52 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась очками. «Йокогама Ф-Маринос» минимально уступила «Касиве».

    До того команда по всем статьям одолела «Ульсан» (4:0). А вот поединок с «Токио» завершился коллизией (1:3).

    Вообще же, «Йокогама Ф-Маринос» в 5 своих последних матчах выиграла 2 раза. Забила в них команда 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Между тем, «Йокогама Ф-Маринос» вполне способна поднатореть в плане реализации.

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    При этом «Йокогама Ф-Маринос» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и победы команде даются весьма и весьма натужно.

    Наверняка команда постарается ликвидировать гандикап в 2 мяча. Вот только «Нагою» ей не удается обыграть уже 2 года.

    Нет никаких сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и оппонент не особенно стабилен в последнее время.

    Статистика для ставок

    • «Нагоя Грампус» в первом поединке победила со счетом 3:1

    • «Йокогама Ф-Маринос» в среднем забивает реже 2 голов за матч

    • «Йокогама Ф-Маринос» проиграла в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нагоя Грампус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 2.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Йокогама» явно намеревается сыграть максимально агрессивно в атаке.

    Номинальные гости весьма неплохо атакуют, и уж точно будут действовать первым номером.

    Ставка: Победа «Йокогамы Ф-Маринос» за 2.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15

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    «Нагоя Грампус» — «Йокогама Ф-Маринос»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Йокогама» отомстить «Нагое»?
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