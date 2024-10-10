10 октября в 9-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Боливии на своем поле примет национальную команду Колумбии. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боливия

Турнирное положение: По итогам восьми проведенных туров сборная Боливии с девятью очками находится на восьмой строке и от седьмой, которая дает право на плей-офф, отстает по разнице мячей.

Боливийцы смогли отпраздновать три виктории и потерпели пять поражений, забили десять голов, а пропустили в свои ворота 15 мячей.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» смогли на выезде одолеть сборную Чили со счетом 2:1, а немногим ранее они на своем поле разгромить Венесуэлу со счетом 4:0. А еще летом они уступили 1:3 Панаме, 0:5 Уругваю и 0:2 США на групповом этапе Кубка Америки-2024.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Боливийцы победами над чилийцами венесуэльцами прервали свою 6-матчевую проигрышную серию, где в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.

Всего же в отрезке 11 минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла три виктории. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.

Колумбия

Турнирное положение: Национальная команда Колумбии в таблице идет на второй позиции с 16 очками в активе.

Коллектив в этом турнире еще не уступал, выиграв четыре матча и четыре раза сыграв вничью, разница мячей составляет 9:5.

Последние матчи: В сентябрьских поединках отбора к ЧМ-2026 «кофейщики» набрали четыре пункта, расписав на выезде ничью 1:1 с аутсайдером Перу и обыграв на своем поле неожиданно лидирующую Аргентину со счетом 2:1.

А летом на Кубке Америки-2024 сборная Колумбии добралась до финала, где только по итогам овертайма проиграла аргентинцам — 0:1 ОТ.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: С учетом основного времени колумбийцы не знают горечи поражений вот уже на протяжении 31 поединка подряд во всех турнирах. За это время они расписали восемь мировых исходов и отпраздновали 23 виктории. В этом же году команда отыграла 12 игр в различных соревнованиях и смогла победить в девяти из них и трижды расписала мировые.

Статистика для ставок

Колумбия выиграла у Боливии в восьми из десяти предыдущих очных встреч при двух ничьих

Последний раз между собой они играл этим летом в товарняке. И тогда колумбийцы победили 3:0

А в четырех из шести минувших матчах между этими сборными были верхи

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Колумбии — 2.64, победа Боливии — 2.94, ничья — 3.37.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.63 соответственно.

Прогноз: Обе команды без забитых мячей в последнее время с поля не уходят. поэтому от их противостояния вполне можно ожидать хотя бы пару результативных действий.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.78.

Прогноз: И также еще ставим на викторию Колумбии, которая прекрасно играет против предстоящего оппонента.

Ставка: победа Колумбии 2.64.