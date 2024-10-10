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    Колумбия прервет удачную серию Боливии?

    Боливия — Колумбия. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Колумбия
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    Сборная Колумбии
    10 октября в 9-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Боливии на своем поле примет национальную команду Колумбии. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 10 Октября 2024 года

    Боливия

  • Сукре
    •  Боливия 23:00 Колумбия

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
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    Боливия

    Турнирное положение: По итогам восьми проведенных туров сборная Боливии с девятью очками находится на восьмой строке и от седьмой, которая дает право на плей-офф, отстает по разнице мячей.

    Боливийцы смогли отпраздновать три виктории и потерпели пять поражений, забили десять голов, а пропустили в свои ворота 15 мячей.

    Боливия — Колумбия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» смогли на выезде одолеть сборную Чили со счетом 2:1, а немногим ранее они на своем поле разгромить Венесуэлу со счетом 4:0. А еще летом они уступили 1:3 Панаме, 0:5 Уругваю и 0:2 США на групповом этапе Кубка Америки-2024.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Боливийцы победами над чилийцами венесуэльцами прервали свою 6-матчевую проигрышную серию, где в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.

    Всего же в отрезке 11 минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла три виктории. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.

    Колумбия

    Турнирное положение: Национальная команда Колумбии в таблице идет на второй позиции с 16 очками в активе.

    Коллектив в этом турнире еще не уступал, выиграв четыре матча и четыре раза сыграв вничью, разница мячей составляет 9:5.

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  • 06/10/2024

    • Последние матчи: В сентябрьских поединках отбора к ЧМ-2026 «кофейщики» набрали четыре пункта, расписав на выезде ничью 1:1 с аутсайдером Перу и обыграв на своем поле неожиданно лидирующую Аргентину со счетом 2:1.

    А летом на Кубке Америки-2024 сборная Колумбии добралась до финала, где только по итогам овертайма проиграла аргентинцам — 0:1 ОТ.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: С учетом основного времени колумбийцы не знают горечи поражений вот уже на протяжении 31 поединка подряд во всех турнирах. За это время они расписали восемь мировых исходов и отпраздновали 23 виктории. В этом же году команда отыграла 12 игр в различных соревнованиях и смогла победить в девяти из них и трижды расписала мировые.

    Статистика для ставок

    • Колумбия выиграла у Боливии в восьми из десяти предыдущих очных встреч при двух ничьих

    • Последний раз между собой они играл этим летом в товарняке. И тогда колумбийцы победили 3:0

    • А в четырех из шести минувших матчах между этими сборными были верхи

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Колумбии — 2.64, победа Боливии — 2.94, ничья — 3.37.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: Обе команды без забитых мячей в последнее время с поля не уходят. поэтому от их противостояния вполне можно ожидать хотя бы пару результативных действий.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.78.

    Прогноз: И также еще ставим на викторию Колумбии, которая прекрасно играет против предстоящего оппонента.

    Ставка: победа Колумбии 2.64.

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    Боливия — Колумбия: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Колумбия прервет удачную серию Боливии?
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