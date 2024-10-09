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    Три очка для «Йокогамы»?

    «Йокогама Ф-Маринос» — «Нагоя Грампус». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Японской лиги, 9 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Йокогама Ф-Маринос» — «Нагоя Грампус»
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    Андерсон Лопеш
    9 октября в 1/2 финала Кубка японской лиги по футболу сыграют «Йокогама Ф-Маринос» и «Нагоя Грампус». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Нагоя Грампус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: «Йокогама Ф-Маринос» проводит крайне слабый сезон. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.

    При этом «Йокогама Ф-Маринос» в 32 матчах набрал 41 очко. Да и забивает команда в среднем реже 2 голов за матч — 52 мяча.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Йокогама Ф-Маринос» провела неудачно. Команда минимально уступила «Касиве».

    А вот до того «Йокогама Ф-Маринос» по всем статьям переиграла «Ульсан» (4:0). При этом чуть ранее команда проиграла «Токио» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. При этом ее игроки отличились 12 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Результаты «Йокогамы Ф-Маринос» напоминают качели. Команда чередует успешные поединки с провальными.

    Матчи против «Нагои Грампус» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Йокогама Ф-Маринос» победила 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команде срочно нужно улучшать свое турнирное положение.

    «Нагоя Грампус»

    Турнирное положение: «Нагоя Грампус» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нагоя Грампус» в 33 матчах чемпионата добыл 46 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 40 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Нагоя Грампус» минимально уступила «Фукуоке».

    До того команда весьма уверенно одолела «Ивату» (2:0). При этом еще раньше был обыгран «Кавасаки» (2:0).

    Вообще же, «Нагоя Грампус» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. «Нагоя Грампус» до последней коллизии выиграла трижды кряду.

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    При этом «Нагоя Грампус» в среднем пропускает чаще гола за матч — 39 мячей. Зато «Йокогаме» команда не проигрывает уже 2 года.

    Наверняка команда постарается зацепиться за очки. При этом «Нагоя Грампус» явно намеревается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в последнее время не демонстрирует стабильности результатов.

    Статистика для ставок

    • «Йокогама Ф-Маринос» выиграла в 2 своих последних домашних поединках

    • «Нагоя Грампус» до последней коллизии выиграла 3 раза кряду

    • «Йокогама Ф-Маринос» уже 2 года не обыгрывает «Нагою»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Йокогама Ф-Маринос» успешно играет в родных стенах, что так наверняка будет активно атаковать.

    «Йокогама Ф-Маринос» борется за попадание в топ-10, плюс довольно неплохо выглядит в атаке.

    Ставка: Победа «Йокогамы Ф-Маринос» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.25

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    «Йокогама Ф-Маринос» — «Нагоя Грампус»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Йокогамы»?
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