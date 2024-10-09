9 октября в 1/2 финала Кубка японской лиги по футболу сыграют «Йокогама Ф-Маринос» и «Нагоя Грампус». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Нагоя Грампус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Йокогама Ф-Маринос»

Турнирное положение: «Йокогама Ф-Маринос» проводит крайне слабый сезон. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.

При этом «Йокогама Ф-Маринос» в 32 матчах набрал 41 очко. Да и забивает команда в среднем реже 2 голов за матч — 52 мяча.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Йокогама Ф-Маринос» провела неудачно. Команда минимально уступила «Касиве».

А вот до того «Йокогама Ф-Маринос» по всем статьям переиграла «Ульсан» (4:0). При этом чуть ранее команда проиграла «Токио» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. При этом ее игроки отличились 12 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Результаты «Йокогамы Ф-Маринос» напоминают качели. Команда чередует успешные поединки с провальными.

Матчи против «Нагои Грампус» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Йокогама Ф-Маринос» победила 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команде срочно нужно улучшать свое турнирное положение.

«Нагоя Грампус»

Турнирное положение: «Нагоя Грампус» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нагоя Грампус» в 33 матчах чемпионата добыл 46 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 40 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Нагоя Грампус» минимально уступила «Фукуоке».

До того команда весьма уверенно одолела «Ивату» (2:0). При этом еще раньше был обыгран «Кавасаки» (2:0).

Вообще же, «Нагоя Грампус» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. «Нагоя Грампус» до последней коллизии выиграла трижды кряду.

При этом «Нагоя Грампус» в среднем пропускает чаще гола за матч — 39 мячей. Зато «Йокогаме» команда не проигрывает уже 2 года.

Наверняка команда постарается зацепиться за очки. При этом «Нагоя Грампус» явно намеревается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в последнее время не демонстрирует стабильности результатов.

Статистика для ставок

«Йокогама Ф-Маринос» выиграла в 2 своих последних домашних поединках

«Нагоя Грампус» до последней коллизии выиграла 3 раза кряду

«Йокогама Ф-Маринос» уже 2 года не обыгрывает «Нагою»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Йокогама Ф-Маринос» успешно играет в родных стенах, что так наверняка будет активно атаковать.

«Йокогама Ф-Маринос» борется за попадание в топ-10, плюс довольно неплохо выглядит в атаке.

Ставка: Победа «Йокогамы Ф-Маринос» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25