6 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Фиорентина» подписал мировую с «Эмполи» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Лацио» (2:1). Да и в Лиге конференций флорентийцы одолели «Нью-Сейнтс» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Фиорентина» явно будет бороться за попадание в еврокубки. Отставание от топ-6 нынче составляет лишь 3 очка.

Матчи против «Милана» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фиорентина» выиграла 1 раза при 4 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать осторожно. Да и в двух своих последних матчах флорентийцы не забивали.

«Милан»

Турнирное положение: Миланцы явно пободаются за Скудетто. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 11 очков. А вот забила команда 14 мячей в ворота соперников — больше всех в лиге.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «россонери» победили. «Милан» нанес поражение «Лечче» (3:0).

Выиграла команда и в миланском дерби (2:1). А вот в матче Лиге чемпионов «россонери» минимально уступили «Байеру».

В 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Исмаэль Беннасер — травмирован. Давиде Бартезаги — дисквалифицирован.

Состояние команды: Миланцы лишь на 2 очка отстают от лидера. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

При этом «Милан» до последней коллизии выиграли дважды кряду. Вот только собрать оптимальный состав Паулу Фонсеке все никак не удается.

В двух последних очных поединках с «фиалками» команда побеждала. Вот только эти виктории получились с разницей в один мяч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Альваро Мората и его партнеры наверняка сумеют вскрыть защитные порядки соперника.

Статистика для ставок

«Милан» забивает чаще всех в лиге — 14 мячей

Флорентийцы в 2 последних очных поединках уступили «Милану»

«Фиорентина» не пропускала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: «Россонери» несутся в лидеры чемпионата, и явно будут максимально активно атаковать.

Миланцы атакуют мощнее всех в лиге, да и Мората постепенно притирается к партнерам.

Ставка: Победа «Милана» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65