ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганАПЛ. «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Ман Сити» примет «Фулхэм», «Челси» сыграет с «Ноттингемом» Джон КордобаРПЛ. «Зенит» примет «Оренбург», «Краснодар» сыграет с «Химками», «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби Эрик Тен Хаг Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • 13:05
    • Гауфф вышла в финал турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Милан» одолеть «фиалок»?

    Фиорентина — Милан: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 06/10/2024 в 21:45

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората
    6 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Октября 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фиорентина» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась 7 забитыми мячами.

    Фиорентина — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Фиорентина» подписал мировую с «Эмполи» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Лацио» (2:1). Да и в Лиге конференций флорентийцы одолели «Нью-Сейнтс» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Фиорентина» явно будет бороться за попадание в еврокубки. Отставание от топ-6 нынче составляет лишь 3 очка.

    Матчи против «Милана» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фиорентина» выиграла 1 раза при 4 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать осторожно. Да и в двух своих последних матчах флорентийцы не забивали.

    «Милан»

    Турнирное положение: Миланцы явно пободаются за Скудетто. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Милан» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 11 очков. А вот забила команда 14 мячей в ворота соперников — больше всех в лиге.

  • Не сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру
  • Звездные игроки, которые вернулись с заслуженного отдыха, чтобы продолжить свою игровую карьеру
  • 02/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «россонери» победили. «Милан» нанес поражение «Лечче» (3:0).

    Выиграла команда и в миланском дерби (2:1). А вот в матче Лиге чемпионов «россонери» минимально уступили «Байеру».

    В 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Исмаэль Беннасер — травмирован. Давиде Бартезаги — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Миланцы лишь на 2 очка отстают от лидера. Вот только оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Милан» до последней коллизии выиграли дважды кряду. Вот только собрать оптимальный состав Паулу Фонсеке все никак не удается.

    В двух последних очных поединках с «фиалками» команда побеждала. Вот только эти виктории получились с разницей в один мяч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Альваро Мората и его партнеры наверняка сумеют вскрыть защитные порядки соперника.

    Статистика для ставок

    • «Милан» забивает чаще всех в лиге — 14 мячей

    • Флорентийцы в 2 последних очных поединках уступили «Милану»

    • «Фиорентина» не пропускала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

    Прогноз: «Россонери» несутся в лидеры чемпионата, и явно будут максимально активно атаковать.

    Миланцы атакуют мощнее всех в лиге, да и Мората постепенно притирается к партнерам.

    Ставка: Победа «Милана» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Мухова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Микельсен — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Беллуччи — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вердер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Милан» одолеть «фиалок»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры