6 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Динамо» Мх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: сейчас «Факел» в таблице РПЛ идет в зоне вылета с 6 очками.

Последние матчи: в 10-м туре чемпионата России команда Дмитрия Пятибратова на своем поле сыграла вничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином». Игра получилась довольно закрытой, но все-таки к победе чуть ближе был воронежский клуб.

Позже в Кубке России на выезде был обыгран все тот же «Рубин» в гостях со счетом 0:1, а в 9-м туре РПЛ «Факел» уступил «Зениту» (1:3).

Не сыграют: дисквалифицирован Квеквескири, травма у Целе.

Состояние команды: при Пятибратове «Факел» немного прибавил и стал понемногу, но набирать очки. При этом игра команды стала чуть более открытой, но немного не хватает завершения впереди, моментов то у воронежцев в каждом матче хватает.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: после 10 туров команда Хасанби Биджиева идет на 12-й позиции в таблице РПЛ с 10 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата России «Динамо» Махачкала уступила одноклубникам из Москвы со счетом 0:1. Все решил красивый гол Нгамале в начале встречи. После него игра была абсолютно равной, но махачкалинцы так и не смогли больше пробить вратаря соперников Андрея Лунева.

До этого в РПЛ была нулевая ничья с «Ростовом» (0:0), а в Кубке России случилось поражение по пенальти от «Крыльев Советов» (3:4).

Не сыграют: травмы у Мрезеге и Дапо.

Состояние команды: постепенно новичок РПЛ обживается и показывает все более уверенный футбол. Селекционный отдел бело-голубых неплохо сработал в межсезонье и пригласил качественнных новичков, которые с ходу влились в состав. А купленный Гамид Агаларов здорово усилил атакующий потенциал, видно, что постепенно он начинает возвращать былую форму в родных пенатах.

Статистика для ставок

В феврале 2024 года команды провели единственную игру в истории в рамкаха товарняка, она завершилась вничью со счетом 0:0

«Факел» не знает побед в чемпионате на протяжении пяти туров

«Динамо» Мх за последние пять игр в РПЛ одержало одну победу, три раза сыграла вничью и один раз проиграло

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 2,70, а на «Динамо» Мх — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: на своем поле «Факел» играет в гораздо более атакующий футбол, в Воронеже часто аншлаг, там любят свой клуб и активно поддерживают игроков. С приобретением Агаларова игра махачклинцев стала гораздо острее, чем было до него. Матч может получится результативным, несмотря на то, что встречаются две не самые результативные команды.

Также стоит сказать, что оба соперника хорошо используют стандарты.

Ставка: тотал больше 2 за 2,30.

Прогноз: также можно рискнуть и взять чистую победу «Факела» за 2,70. Воронежцы давно наиграли на три очка.

Ставка: «Факел» выиграет за 2,70.