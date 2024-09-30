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    «Расинг» удержится на вершине Сегунды

    «Расинг» Сантандер — «Картахена». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» Сантандер — «Картахена»
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    «Расинг» Сантандер
    Сантандерский «Расинг» примет в родных стенах «Картахену» в 7-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Сантандер — «Картахена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Сентября 2024 года

    Расинг

  • Испания. Сегунда
    •  Расинг 21:30 Картахена

    Картахена

  • Испания. Сегунда
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    «Расинг» Сантандер

    Турнирное положение: Клуб из Сантандера в прошлом сезоне Сегунды финишировал на седьмой строке, проиграв шестому «Овьедо» только по дополнительным показателям.

    В новом же чемпионате «Расинг» после шести туров набрал 14 баллов и находится на первом месте. У команды четыре победы и две ничьи, разница мячей — 10:5.

    Последние матчи: Стартовали «зелено-белые» в текущем первенстве с двух мировых исходов кряду, сыграв по 2:2 с «Альмерией» и «Эйбаром». После этого они только побеждали, обыграв 3:1 «Овьедо», а также по 1:0 «Тенерифе», хихонский «Спортинг» и «Кастельон» в прошлом туре на выезде.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Расинг» в новом сезоне Сегунды еще не знал горечи поражений. В первых джвух своих поединках он расписал результативные мировые, после чего выиграл четыре игры кряду и в трех последних даже не пропускал. А не забивала команда только дважды за минувшие 13 встреч чемпионата.

    «Картахена»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше второго испанского дивизиона финишировал в середине таблицы, опередив на шесть баллов зону вылета.

    В новом же чемпионате Сегунды «Картахена» после шести туров набрала три очка и идет в зоне вылета. У нее одна победа и пять фиаско, разница мячей — 5:10.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «подводники» потерпели домашнее фиаско от «Кадиса» со счетом 1:2. И этим результатом они продлили свою проигрышную серию до трех встреч кряду. Ранее они еще уступили по 0:1 на своем поле «Леванте» и в гостях «Овьедо».

    Не сыграют: Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: Единственные свои пункты «Картахена» в этом чемпионате заработала в третьем туре, когда на выезде смогла переиграть «Эльденсе» со счетом 2:1. Остальные же пять матчей команда проиграла, но в четырех случаях проигрыши были с минимальной разницей. И в четырех из шести данных встреч она забивала.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 3:2

    • Три из четырех очных игр данных команд завершились на ТБ 2,5

    • «Расинг» выиграл у предстоящего противника в трех из четырех очных противостояний при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Расинг» букмекеры дают коэффициент 1.56. Ничья оценена в 4.15, а победа «Картахены» оценена в 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: Так как между собой эти клубы в основном выдавали только верховые поединки, то и на этот раз рекомендуем поставить на тотал больше 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.90.

    Прогноз: И еще здесь ставим на викторию «Расинга», который является лидером и выгирал четыре предыдущие свои встречи, да и к тому же удачно играет против «Картахены» вообще.

    Ставка: победа «Расинга» с форой (-1) за 1.93.

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    «Расинг» Сантандер — «Картахена»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на футбол. «Расинг» удержится на вершине Сегунды
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