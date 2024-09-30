Сантандерский «Расинг» примет в родных стенах «Картахену» в 7-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Сантандер — «Картахена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Расинг» Сантандер

Турнирное положение: Клуб из Сантандера в прошлом сезоне Сегунды финишировал на седьмой строке, проиграв шестому «Овьедо» только по дополнительным показателям.

В новом же чемпионате «Расинг» после шести туров набрал 14 баллов и находится на первом месте. У команды четыре победы и две ничьи, разница мячей — 10:5.

Последние матчи: Стартовали «зелено-белые» в текущем первенстве с двух мировых исходов кряду, сыграв по 2:2 с «Альмерией» и «Эйбаром». После этого они только побеждали, обыграв 3:1 «Овьедо», а также по 1:0 «Тенерифе», хихонский «Спортинг» и «Кастельон» в прошлом туре на выезде.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Расинг» в новом сезоне Сегунды еще не знал горечи поражений. В первых джвух своих поединках он расписал результативные мировые, после чего выиграл четыре игры кряду и в трех последних даже не пропускал. А не забивала команда только дважды за минувшие 13 встреч чемпионата.

«Картахена»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше второго испанского дивизиона финишировал в середине таблицы, опередив на шесть баллов зону вылета.

В новом же чемпионате Сегунды «Картахена» после шести туров набрала три очка и идет в зоне вылета. У нее одна победа и пять фиаско, разница мячей — 5:10.

Последние матчи: В прошлом туре «подводники» потерпели домашнее фиаско от «Кадиса» со счетом 1:2. И этим результатом они продлили свою проигрышную серию до трех встреч кряду. Ранее они еще уступили по 0:1 на своем поле «Леванте» и в гостях «Овьедо».

Не сыграют: Все основные игроки в строю.

Состояние команды: Единственные свои пункты «Картахена» в этом чемпионате заработала в третьем туре, когда на выезде смогла переиграть «Эльденсе» со счетом 2:1. Остальные же пять матчей команда проиграла, но в четырех случаях проигрыши были с минимальной разницей. И в четырех из шести данных встреч она забивала.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 3:2

Три из четырех очных игр данных команд завершились на ТБ 2,5

«Расинг» выиграл у предстоящего противника в трех из четырех очных противостояний при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Расинг» букмекеры дают коэффициент 1.56. Ничья оценена в 4.15, а победа «Картахены» оценена в 5.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.90 соответственно.

Прогноз: Так как между собой эти клубы в основном выдавали только верховые поединки, то и на этот раз рекомендуем поставить на тотал больше 2,5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.90.

Прогноз: И еще здесь ставим на викторию «Расинга», который является лидером и выгирал четыре предыдущие свои встречи, да и к тому же удачно играет против «Картахены» вообще.

Ставка: победа «Расинга» с форой (-1) за 1.93.