В субботу, 28 сентября, в 6-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет против «Ливерпуля». Поединок начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше АПЛ этот коллектив финишировал на 14 месте в таблице, существенно опередив зону вылета.

В текущем сезоне «Вулверхэмптон» в пяти турах набрал лишь балл и идет последним. У него одна ничья и четыре проигрыша, разница мячей — 5:14.

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «волки» потерпели выездное фиаско от «Астон Виллы» со счетом 1:3. И этим результатом они продлили свою проигрышную серию до трех игр. Ранее они уступили 2:3 в гостях «Брайтону» в Кубке лиги и 1:2 дома «Ньюкаслу» в АПЛ.

Не сыграют: Лазарет команды полон, так что игру пропустит несколько основных футболистов.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: В новом сезоне «Вулвехэмптон» провел семь встреч в различных турнирах и смог победить только в одном из них, обыграв перволиговый «Бернли» в Кубке лиги. В остальных же шести поединках была еще одна ничья и пять фиаско, и три из них с разницей в два и более мячей. В рамках АПЛ у «оранжево-черных» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой было семь проигрышей.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдский коллектив в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в АПЛ, проиграв аж девять баллов победителю «Ман Сити».

В новом же чемпионате страны «Ливерпуль» в пяти турах набрал 12 пунктов и идет среди лидеров. У команда четыре виктории и одно фиаско, разница мячей — 10:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Несколько дней тому назад «красные» в 1/16 финала Кубка Лиги разгромили дома «Вест Хэм» со счетом 5:1. И этим они продлили свою победную серию до трех встреч. Ранее еще были повержены «Милан» 3:1 на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов и «Борнмут» 3:0 в АПЛ.

Не сыграют: Полузащитник Харви Эллиот из-за травмы пропустит этот поединок.

Состояние команды: «Ливерпуль» просто отлично начал новый сезон, выиграв первые три официальных поединка и не пропустив в них ни одного гола. В четвертом же матче мерсисайдцы допустили первую и пока единственную осечку, проиграв в родных стенах 0:1 «Ноттингему». И после этого они только побеждали, выиграв последующие три поединка с общим счетом 11:2.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных играх, в том числе и в прошлом сезоне — 2:0 и 3:1

Только в одном противостоянии из пяти минувших этих команд забивали обе стороны

Три из пяти последних очных встреч этих клубов носили низовой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.4, победа «Вулверхэмптона» — 7.80, ничья — 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.75 соответственно.

Прогноз: Аутсайдер текущего розыгрыша АПЛ даже на своем поле вряд ли сможет противостоять набравшему прекрасный ход «Ливерпулю». В общем, ставим здесь на гостей с форой (-1,5).

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 2.00.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, ч о поединок получится на особо результативны, так как зачастую очные игры этих команд приносят немного забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.82.