15 сентября в 8-м туре чемпионата по футболу сыграют «Акрон» и «Химки». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: после семи туров «Акрон» имеет пять очков в таблице РПЛ и занимает 14-е место.

Последние матчи: в 7-м туре тольяттинцы смогли выстоять в Грозном против «Ахмата» (0:0). Моментов было совсем немного в этом матче, оба соперника боялись рисковать.

Ранее была неожиданная победа по пенальти над «Зенитом» в Кубке России и поражение в чемпионате от ЦСКА (0:4).

Не сыграют: травмирован Артур Галоян.

Состояние команды: перед закрытием трансферного окна «Акрон» подписал джокера — Артема Дзюбу, который не только усилит линию нападения команды, но и придаст ей характера и жажды борьбы. Да и в раздевалке появится лидер, что очень немаловажно для новичка РПЛ.

«Химки»

Турнирное положение: сейчас «Химки» идут на 13- месте в таблице РПЛ с 6 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 7-м туре команда Франка Артиги проиграла дома ЦСКА со счетом 0:2. Армейцы были сильнее и по делу взяли три очка.

До этого «Химки» потерпели разгромное поражение от «Локомотива» (0:4) в Кубке России и сыграли вничью с «Ахматом» (3:3) в РПЛ.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: «Химки» пока играют очень неоднозначно, у команды откровенно слабая оборона, полно грубейших ошибок, но при этом команда довольно неплохо играет в атаке. Состав же по сравнению с прошлым сезоном обновился почти на 80%, что тоже сильно сказывается на сыгранности.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Первой лиге «Химки» на своем поле сыграли с «Акроном» вничью 2:2

Матч в Тольятти завершился поражением хозяев 0:2

В РПЛ «Акрон» имеет разницу 7-13, а «Химки» 9:13 после 7 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 2,50, а на «Химки» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

Прогноз: обе команды играют в атаку даже против лидеров, поэтому вряд ли будут отсиживаться сзади, а постараются сыграть на встречных курсах. Также стоит принимать во внимание фактор Дзюбы, который часто любит забивать в дебютных матчах.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также попробуем более рисковый вариант с победой хозяев.

Ставка: «Акрон» выиграет за 2,50.