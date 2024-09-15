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    Дзюба проявит себя во всей красе

    «Акрон» — «Химки». Ставка (к. 1.81) и прогноз на чемпионат России 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Химки»
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    Артем Дзюба
    15 сентября в 8-м туре чемпионата по футболу сыграют «Акрон» и «Химки». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Сентября 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 16:30 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: после семи туров «Акрон» имеет пять очков в таблице РПЛ и занимает 14-е место.

    Последние матчи: в 7-м туре тольяттинцы смогли выстоять в Грозном против «Ахмата» (0:0). Моментов было совсем немного в этом матче, оба соперника боялись рисковать.

    Акрон — Химки: коэффициенты букмекеров

    Ранее была неожиданная победа по пенальти над «Зенитом» в Кубке России и поражение в чемпионате от ЦСКА (0:4).

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    • Не сыграют: травмирован Артур Галоян.

    Состояние команды: перед закрытием трансферного окна «Акрон» подписал джокера — Артема Дзюбу, который не только усилит линию нападения команды, но и придаст ей характера и жажды борьбы. Да и в раздевалке появится лидер, что очень немаловажно для новичка РПЛ.

    «Химки»

    Турнирное положение: сейчас «Химки» идут на 13- месте в таблице РПЛ с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 7-м туре команда Франка Артиги проиграла дома ЦСКА со счетом 0:2. Армейцы были сильнее и по делу взяли три очка.

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    До этого «Химки» потерпели разгромное поражение от «Локомотива» (0:4) в Кубке России и сыграли вничью с «Ахматом» (3:3) в РПЛ.

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: «Химки» пока играют очень неоднозначно, у команды откровенно слабая оборона, полно грубейших ошибок, но при этом команда довольно неплохо играет в атаке. Состав же по сравнению с прошлым сезоном обновился почти на 80%, что тоже сильно сказывается на сыгранности.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Первой лиге «Химки» на своем поле сыграли с «Акроном» вничью 2:2

    • Матч в Тольятти завершился поражением хозяев 0:2

    • В РПЛ «Акрон» имеет разницу 7-13, а «Химки» 9:13 после 7 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 2,50, а на «Химки» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

    Прогноз: обе команды играют в атаку даже против лидеров, поэтому вряд ли будут отсиживаться сзади, а постараются сыграть на встречных курсах. Также стоит принимать во внимание фактор Дзюбы, который часто любит забивать в дебютных матчах.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

    Прогноз: также попробуем более рисковый вариант с победой хозяев.

    Ставка: «Акрон» выиграет за 2,50.

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    «Акрон» — «Химки»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Дзюба проявит себя во всей красе
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