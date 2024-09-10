10 сентября на групповом турнире квалификации Кубка Африки по футболу сыграют Руанда и Нигерия. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руанда — Нигерия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руанда

Турнирное положение: после первого тура Руанда имеет одно очков в группе D.

Последние матчи: сборная сыграла вничью со счетом 1:1 с Ливией на выезде. Соперник открыл счет первым, но Руанде удалось восстановить статус-кво после перерыва и увезти одно очко.

Ранее в квалификациии на ЧМ-2026 была победа в гостях над Лесото (1:0) и поражение от Бенина (0:1).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: сборная Руанды относится к середнякам на африканском континенте, в ее составе нет ни одного футболиста, который выступает в основном составе клуба из топ-5 европейских сборных.

Нигерия

Турнирное положение: после первого тура Нигерия возглавляет свою группу с 3 очками, как и положено главному фавориту.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: на своем поле был разгромлен крепкий Бенин со счетом 3:0. Преимущество Нигерии не вызывало никакого сомнения и довольно быстро конвертировалось в голы. Дублем отметился Адемола Лукман, еще один мяч на счету Виктора Осимхена.

До этого было поражение в гостях от Бенина (1:2) в рамках отбора на ЧМ-2026 и ничья на своем поле с ЮАР (1:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: сборная Нигерии обладает мощнейшей группой атакой, которой позавидует любая сборная в мире. Тут есть Осимхен, Бонифейс, Лукман, Чуквуэзе, Авоньи, Ихеаначо, Онуачу. Понятно, что разместить их одновременно на поле очень сложно, отсюда и возникают конфликты с обиженными звездами.

Статистика для ставок

В 2018 году на Кубке африканских наций они сыграли вничью 0:0

В 2012 году в отборе на КАН Нигерия выиграла дома 2:0, а в гостях сыграла вничью 0:0

В трех последних играх у Руанды и у Нигерии по +1=1-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Руанды дают 5,20, а на Нигерию — 1,67, ничью букмекеры оценивают в 3,45.

Тотал меньше 2 идет за 1,86, а тотал больше 2 можно взять за 1,84.

Прогноз: Руанда конечно закроется, будет тщательно оберегать свои ворота, уповая на контратаки, но в итоге класс должен сказаться и Нигерия взять три очка, но вряд ли стоит ждать много голов тут.

Ставка: победа Нигерии и тотал меньше 3,5 за 1,90.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Ставка: победа Нигерии с форой -1,5 за 3,0.