ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайНалетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов Александр КержаковОт тренера месяца до отставки. Кержаков покинул «Кайрат» Ламин ЯмальПриближение эпохи Ямаля. Скоро в тени мегаталанта «Барселоны» окажутся и Родри, и Винисиус
    Все новости спорта

    Остановит ли Косово Румынию?

    Косово — Румыния: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Косово Прогнозы на сборную Румынии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Косово — Румыния
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рэзван Марин
    6 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Косово и Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Румыния, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 06 Сентября 2024 года

    Косово

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Косово 21:45 Румыния

    Румыния

  • Бухарест
    •

    Косово

    Турнирное положение: Косово не смог выйти в финальную часть Евро-2024, заняв лишь пятое место в группе отбора.

    Команда пропустила на первые две проходные позиции Румынию и Швейцарию, тогда как третья и четвертая строчки в секстете остались за Израилем и Беларусью.

    Косово — Румыния: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.253.05Бонус€600
    •

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде разгромно проиграла Норвегии (0:3).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, а один — официальным.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах Косово выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, хотя на своем поле против соперника, чья форма также оставляет желать лучшего, они все же есть.

    Ведат Мурики и Милот Рашица — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Румыния

    Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на Евро-2024, пробившись в финальную часть с первого места в группе.

    Команда неплохо выступила на самом континентальном первенстве, где смогла выйти из группы, после чего в 1/8 финала пропустила вперед Нидерланды.

  • Трансферный дайджест. 27 августа — 2 сентября
  • Ундером интересуется «Спартак», Марсьяль может вернуться на родину, «Локомотив» намерен усилиться Тальби
  • 02/09/2024

    • Последние матчи: в предыдущей игре в том самом поединке против «Оранжевых» сборная потерпела разгром со счетом 0:3.

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые прошли в рамках континентального первенства.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Румыния выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов на успех, тем не менее, они все же превосходят классом соперника.

    Рэзван Марин — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Косова забивала только одна команда

    • в пяти из шести последних матчей Косова забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Румынии хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.25, успех Румынии — в 3.10.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.13 и 1.70.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    При этом в пяти из шести последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в четырех последних матчах Косова было именно так.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Австралия — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 13:10
    •  2.41
  • Прогноз на матч Япония — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  2.05
  • Прогноз на матч Южная Корея — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Металлург — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Узбекистан — КНДР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азербайджан — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Катар — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Иран — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Косово — Румыния: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли Косово Румынию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры