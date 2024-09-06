6 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Косово и Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Румыния, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Косово

Турнирное положение: Косово не смог выйти в финальную часть Евро-2024, заняв лишь пятое место в группе отбора.

Команда пропустила на первые две проходные позиции Румынию и Швейцарию, тогда как третья и четвертая строчки в секстете остались за Израилем и Беларусью.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде разгромно проиграла Норвегии (0:3).

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, а один — официальным.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах Косово выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, хотя на своем поле против соперника, чья форма также оставляет желать лучшего, они все же есть.

Ведат Мурики и Милот Рашица — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Румыния

Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на Евро-2024, пробившись в финальную часть с первого места в группе.

Команда неплохо выступила на самом континентальном первенстве, где смогла выйти из группы, после чего в 1/8 финала пропустила вперед Нидерланды.

Последние матчи: в предыдущей игре в том самом поединке против «Оранжевых» сборная потерпела разгром со счетом 0:3.

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые прошли в рамках континентального первенства.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Румыния выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.

Такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов на успех, тем не менее, они все же превосходят классом соперника.

Рэзван Марин — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Косова забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей Косова забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Румынии хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.25, успех Румынии — в 3.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.13 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

При этом в пяти из шести последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в четырех последних матчах Косова было именно так.

Ставка: только одна команда забьет за 2.45