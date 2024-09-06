Косово
Румыния
Косово
Турнирное положение: Косово не смог выйти в финальную часть Евро-2024, заняв лишь пятое место в группе отбора.
Команда пропустила на первые две проходные позиции Румынию и Швейцарию, тогда как третья и четвертая строчки в секстете остались за Израилем и Беларусью.
Косово — Румыния: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на выезде разгромно проиграла Норвегии (0:3).
Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, а один — официальным.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах Косово выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, хотя на своем поле против соперника, чья форма также оставляет желать лучшего, они все же есть.
Ведат Мурики и Милот Рашица — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.
Румыния
Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на Евро-2024, пробившись в финальную часть с первого места в группе.
Команда неплохо выступила на самом континентальном первенстве, где смогла выйти из группы, после чего в 1/8 финала пропустила вперед Нидерланды.
Последние матчи: в предыдущей игре в том самом поединке против «Оранжевых» сборная потерпела разгром со счетом 0:3.
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые прошли в рамках континентального первенства.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Румыния выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.
Такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов на успех, тем не менее, они все же превосходят классом соперника.
Рэзван Марин — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Косова забивала только одна команда
- в пяти из шести последних матчей Косова забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Румынии хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.25, успех Румынии — в 3.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.13 и 1.70.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.
При этом в пяти из шести последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в четырех последних матчах Косова было именно так.
Ставка: только одна команда забьет за 2.45