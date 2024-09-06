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    Молодые французы разгромят словенцев

    Франция (U21) — Словения (U21): прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Франция (U21) — Словения (U21)
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    Дезире Дуэ
    6 сентября в квалификации на чемпионат Европы до 21 года по футболу сыграют Франция (U21) и Словения (U21). Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (U21) — Словения (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H 06 Сентября 2024 года

    Франция U21

  • Париж
    •  Франция U21 19:30 Словения U21

    Словения U21

  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
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    Франция (U21)

    Турнирное положение: Французы пока находятся на 2 месте в группе. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.

    При этом Франция (U21) в 4 матчах набрала 9 очков. Зато отличились молодые «трехцветные» 15 забитыми мячами.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда откровенно провалилась. Французы уступили южнокорейцам в спарринге (0:3).

    А вот до того Франция (U21) уступила австрийским одногодкам (0:2). Зато поединок с киприотами принес сверхуверенную викторию (9:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Французы априори обязаны выигрывать свою группу. Да и забивает команда в среднем 3 гола за матч.

    Со словенскими сверстниками Франция (U21) исторически играет успешно. В 5 последних очных поединках команда выиграла 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что хозяева мотивированы выбраться на первую строчку в группе. Да и вообще, «трехцветные» смотрятся сильнее оппонента.

    Словения (U21)

    Турнирное положение: Словения (U21) явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Да и пободаться за первую позицию шансы есть.

    Причем Словения (U21) сейчас лидирует в своем квинтете. Правда, забивает команда в среднем меньше 2 мячей за матч.

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    • Последние матчи: словенцы в последних матчах выглядели прилично. Например, команда разгромила ершистых боснийцев (3:0).

    При этом поединок с турками завершился паритетом (1:1). А вот австрийских одногодок команда переиграла (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Словения (U21) победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: словенцы явно постараются сохранить за собой лидерство в группе. Вот только дома команда уступила французам (0:4).

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    При этом Словения (U21) крайне неудачно играет с более статусными соперниками. А вот не проигрывает команда в 4 своих последних матчах.

    Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление «трехцветным». Да и мотивация отомстить французам за обидную оплеуху имеется.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Свои шансы они наверняка будут искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • Франция (U21) проиграла в 2 своих последних поединках

    • Словения (U21) не проигрывает в 4 матчах кряду

    • Последний очный поединок соперников принес победу Франции (U21) (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.81, а победа оппонента — в скромные 6.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

    Прогноз: Молодые французы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Франция (U21) наверняка будет действовать с позиции силы, да и желание выйти на первое место в группе у хозяев запредельное.

    Ставка: Фора Франции (U21) -2.5 за 2.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.02

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    Франция (U21) — Словения (U21): прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Молодые французы разгромят словенцев
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