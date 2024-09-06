Франция U21
Словения U21
Франция (U21)
Турнирное положение: Французы пока находятся на 2 месте в группе. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.
При этом Франция (U21) в 4 матчах набрала 9 очков. Зато отличились молодые «трехцветные» 15 забитыми мячами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда откровенно провалилась. Французы уступили южнокорейцам в спарринге (0:3).
А вот до того Франция (U21) уступила австрийским одногодкам (0:2). Зато поединок с киприотами принес сверхуверенную викторию (9:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Французы априори обязаны выигрывать свою группу. Да и забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Со словенскими сверстниками Франция (U21) исторически играет успешно. В 5 последних очных поединках команда выиграла 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что хозяева мотивированы выбраться на первую строчку в группе. Да и вообще, «трехцветные» смотрятся сильнее оппонента.
Словения (U21)
Турнирное положение: Словения (U21) явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Да и пободаться за первую позицию шансы есть.
Причем Словения (U21) сейчас лидирует в своем квинтете. Правда, забивает команда в среднем меньше 2 мячей за матч.
Последние матчи: словенцы в последних матчах выглядели прилично. Например, команда разгромила ершистых боснийцев (3:0).
При этом поединок с турками завершился паритетом (1:1). А вот австрийских одногодок команда переиграла (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Словения (U21) победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: словенцы явно постараются сохранить за собой лидерство в группе. Вот только дома команда уступила французам (0:4).
При этом Словения (U21) крайне неудачно играет с более статусными соперниками. А вот не проигрывает команда в 4 своих последних матчах.
Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление «трехцветным». Да и мотивация отомстить французам за обидную оплеуху имеется.
Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Свои шансы они наверняка будут искать в контригре.
Статистика для ставок
- Франция (U21) проиграла в 2 своих последних поединках
- Словения (U21) не проигрывает в 4 матчах кряду
- Последний очный поединок соперников принес победу Франции (U21) (4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.81, а победа оппонента — в скромные 6.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.
- 2.06Вьетнам — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.10Сербия — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Португалия — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Молодые французы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Франция (U21) наверняка будет действовать с позиции силы, да и желание выйти на первое место в группе у хозяев запредельное.
Ставка: Фора Франции (U21) -2.5 за 2.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.02