6 сентября в квалификации на чемпионат Европы до 21 года по футболу сыграют Франция (U21) и Словения (U21). Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (U21) — Словения (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция (U21)

Турнирное положение: Французы пока находятся на 2 месте в группе. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.

При этом Франция (U21) в 4 матчах набрала 9 очков. Зато отличились молодые «трехцветные» 15 забитыми мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда откровенно провалилась. Французы уступили южнокорейцам в спарринге (0:3).

А вот до того Франция (U21) уступила австрийским одногодкам (0:2). Зато поединок с киприотами принес сверхуверенную викторию (9:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Французы априори обязаны выигрывать свою группу. Да и забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Со словенскими сверстниками Франция (U21) исторически играет успешно. В 5 последних очных поединках команда выиграла 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что хозяева мотивированы выбраться на первую строчку в группе. Да и вообще, «трехцветные» смотрятся сильнее оппонента.

Словения (U21)

Турнирное положение: Словения (U21) явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Да и пободаться за первую позицию шансы есть.

Причем Словения (U21) сейчас лидирует в своем квинтете. Правда, забивает команда в среднем меньше 2 мячей за матч.

Последние матчи: словенцы в последних матчах выглядели прилично. Например, команда разгромила ершистых боснийцев (3:0).

При этом поединок с турками завершился паритетом (1:1). А вот австрийских одногодок команда переиграла (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Словения (U21) победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: словенцы явно постараются сохранить за собой лидерство в группе. Вот только дома команда уступила французам (0:4).

При этом Словения (U21) крайне неудачно играет с более статусными соперниками. А вот не проигрывает команда в 4 своих последних матчах.

Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление «трехцветным». Да и мотивация отомстить французам за обидную оплеуху имеется.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Свои шансы они наверняка будут искать в контригре.

Статистика для ставок

Франция (U21) проиграла в 2 своих последних поединках

Словения (U21) не проигрывает в 4 матчах кряду

Последний очный поединок соперников принес победу Франции (U21) (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.81, а победа оппонента — в скромные 6.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

Прогноз: Молодые французы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Франция (U21) наверняка будет действовать с позиции силы, да и желание выйти на первое место в группе у хозяев запредельное.

Ставка: Фора Франции (U21) -2.5 за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.02