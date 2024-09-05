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    Узбеки начнут без прелюдий!

    Узбекистан — КНДР: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Узбекистан — КНДР
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    Игроки сборной Узбекистана
    5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Узбекистан и КНДР. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — КНДР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбеки наверняка поборются за одно из двух проходных мест на Мундиаль. Состав сборной по именам выглядит вполне выгодно.

    При этом Узбекистан на предыдущем этапе квалификации финишировал на 2 месте в своей группе. В 6 матчах команда выиграла 4 раз при 2 ничьих, но по разнице мячей пропустила вперед Иран.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла выиграть. Узбеки подписали мировую с Ираном (0:0).

    А вот до того Узбекистан уверенно переиграл туркменов (3:1). Да и поединок со сборной Гонконга принес команде заслуженные три очка (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки сборной забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Узбеки во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили в свои ворота лишь 4 мяча. А вот атака команды отличилась 13 точными выстрелами в 6 матчах.

    Матчи с КНДР для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Узбекистан выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Да и вообще, узбеки не проигрывают сборной КНДР уже 9 лет.

    КНДР

    Турнирное положение: КНДР явно намеревается попасть в топ-4 своего секстета. Вот только конкуренты у команды чересчур маститые.

    Причем КНДР нам предыдущем этапе квалификации заняла 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только мощных японцев.

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    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. В контрольной встрече северокорейцы уступили Иордании (1:2).

    При этом товарищеский поединок с Иорданией завершился вничью (1:1). Зато матч с Мьянмой команда провела блестяще (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах КНДР победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сборная КНДР крепка, вот только стабильностью не блещет. Да и оборона частенько ошибается на ровном месте.

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    При этом КНДР крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Японцам в предыдущем раунде квалификации команда уступила со счетом 0:3.

    Тем не менее, с узбеками команда явно потягается. Вот только в двух последних очных поединках северокорейцы не забили ни разу.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, чем атаковать. Однако северокорейцы способны найти свой шанс на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Узбекистан не проигрывает уже почти год

    • КНДР не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Узбекистан не проигрывает северокорейцам уже 9 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

    Прогноз: Узбеки на данный момент явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Узбекистан наверняка будет действовать с позиции силы, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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