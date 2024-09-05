5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Узбекистан и КНДР. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — КНДР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки наверняка поборются за одно из двух проходных мест на Мундиаль. Состав сборной по именам выглядит вполне выгодно.

При этом Узбекистан на предыдущем этапе квалификации финишировал на 2 месте в своей группе. В 6 матчах команда выиграла 4 раз при 2 ничьих, но по разнице мячей пропустила вперед Иран.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла выиграть. Узбеки подписали мировую с Ираном (0:0).

А вот до того Узбекистан уверенно переиграл туркменов (3:1). Да и поединок со сборной Гонконга принес команде заслуженные три очка (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки сборной забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Узбеки во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили в свои ворота лишь 4 мяча. А вот атака команды отличилась 13 точными выстрелами в 6 матчах.

Матчи с КНДР для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Узбекистан выиграл 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Да и вообще, узбеки не проигрывают сборной КНДР уже 9 лет.

КНДР

Турнирное положение: КНДР явно намеревается попасть в топ-4 своего секстета. Вот только конкуренты у команды чересчур маститые.

Причем КНДР нам предыдущем этапе квалификации заняла 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только мощных японцев.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. В контрольной встрече северокорейцы уступили Иордании (1:2).

При этом товарищеский поединок с Иорданией завершился вничью (1:1). Зато матч с Мьянмой команда провела блестяще (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах КНДР победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сборная КНДР крепка, вот только стабильностью не блещет. Да и оборона частенько ошибается на ровном месте.

При этом КНДР крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Японцам в предыдущем раунде квалификации команда уступила со счетом 0:3.

Тем не менее, с узбеками команда явно потягается. Вот только в двух последних очных поединках северокорейцы не забили ни разу.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, чем атаковать. Однако северокорейцы способны найти свой шанс на контратаках.

Статистика для ставок

Узбекистан не проигрывает уже почти год

КНДР не побеждал в 2 своих последних матчах

Узбекистан не проигрывает северокорейцам уже 9 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

Прогноз: Узбеки на данный момент явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Узбекистан наверняка будет действовать с позиции силы, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.20