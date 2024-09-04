4 сентября в 22-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Ахал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аркадаг» — «Ахал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Аркадаг» в 19 поединках добыл 19 викторий. Да и с реализацией у команды складывается блестяще — 93 забитых мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Аркадаг» по всем статьям переиграл «Небитчи» (5:1).

Причем команда до того нанесла поражение «Алтын Асыру» (5:1). Да и «Шагадам» был обыгран с точно таким же счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аркадаг» победил. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при всего 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: оборона «Аркадага» ошибается в среднем реже раза за матч. В 19 матчах команда пропустила всего лишь 11 мячей.

Матчи против «Ахал» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Аркадаг» выиграл во всех пяти.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и в двух последних очных поединках команда неизменно забивала по 4 мяча в ворота «Ахала».

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» борется за 2 строчку в чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ахал» достаточно результативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 44 раза отличилась в воротах соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными баллами. «Ахал» не оставил шансов «Мерву» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Копетдагу» (4:1). Да и поединок с «Ашхабадом» принес уверенную победу (3:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ахал» настрелял 15 мячей в ворота соперников при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается нечасто. «Ахал» пропустил 18 мячей в 19 поединках чемпионата.

При этом «Ахал» выиграл в 14 матчах туркменского чемпионата. Да и средняя результативность составляет 2 гола за матч.

Поединки с «Аркадагом» для команды стали форменным кошмаром. Так что хотя бы зацепиться за ничью будет подвигом.

Нет сомнений, что номинальные гости будут пытаться не уступить чемпиону. «Ахал» постарается оказать достойное сопротивление местному гегемону.

Статистика для ставок

«Ахал» выиграл в 6 своих последних матчах

«Аркадаг» обыграл «Ахал» во всех 5 очных поединках

«Аркадаг» в среднем забивает почти 5 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.96, а победа оппонента — в скромные 12.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.27 и 3.93.

Прогноз: «Аркадаг» на голову сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

«Ахал» сейчас находится на подъеме, к тому же явно мотивирован дать достойный бой чемпиону.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 4.28