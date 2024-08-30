30 августа в 4-м туре чемпионата Голландии по футболу сыграют «Валвейк» и АЗ. Начало встречи— в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валвейк» — АЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валвейк»

Турнирное положение: «Валвейк» неудачно начал новый сезон. Сейчас команда занимает предпоследнее, 17-е место в таблице.

У клуба нет ни одного балла. Были проиграны все три встречи. Разница мячей составляет 2-9.

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Последние матчи: Летом в товарищеских матчах «Валвейк» в основном разочаровывал своих поклонников. А старт сезона оказался совсем провальным.

10 августа «Валвейк» уступил ПСВ со счетом 1:5. В дальнейших двух матчах клуб также не завоевал ни одного очка. Были поражения от «Гронингена» (1:2) и «Гоу Эхед Иглс» (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Валвейк» не готов к сезону. Тренерскому штабу нужно срочно сделать работу над ошибками.

За 270 минут команда пропустила 9 голов. В среднем — по три за матч. В обороне царит хаос. Защитникам следует играть гораздо сосредоточеннее.

«Валвейк» постарается порадовать своих фанатов, но котировки букмекеров говорят об обратном. Вероятность очередного поражения весьма высокая.

АЗ

Турнирное положение: АЗ по итогам трех туров находится в топ-4. У команды 7 набранных очков.

АЗ еще ни разу не проиграл — у команды две победы и одна ничья. Отставание от лидирующего ПСВ составляет два балла.

Последние матчи: АЗ летом провел немало хороших спаррингов. Были и разгромные победы, и ничьи с достойными соперниками. К примеру, 27 июля АЗ разошелся миром с «Аталантой» (2:2), которая в прошлом сезоне стала победителем Лиги Европы.

АЗ начал чемпионат с победы над «Алмере Сити» со счетом 1:0. Затем клуб взял верх над НЕКом (1:0). 25 августа АЗ в гостях сыграл вничью с «Гронингеном» (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Перед АЗ в новом сезоне стоят серьезные задачи. Безусловно, команда будет бороться за медали.

Стоит отметить надежную оборону АЗ. В трех матчах нового чемпионата не было пропущено ни одного мяча. Но в атаке команда не блещет — есть лишь два забитых гола за 270 минут.

Нет сомнений, что гости в матче с аутсайдером будут действовать активно. АЗ намерен преуспеть в атаке и забить хотя бы на один гол больше, чем соперник.

Последняя встреча между командами прошла 13 апреля 2024 года. Тогда АЗ дома одолел «Валвейк» со счетом 3:2.

Статистика для ставок

«Валвейк» проиграл все три матча на старте сезона

АЗ в новом чемпионате еще ни разу не уступил

13 апреля 2024 года АЗ дома одолел «Валвейк» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.15.

Прогноз: АЗ выглядит стабильно. Команда должна одержать уверенную победу в выездном противостоянии.

Ставка: фора АЗ (-1) за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что одна из команд не сможет забить. АЗ в новом сезоне еще ни разу не пропустил.

Ставка: обе не забьют за 2.02.