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    АЗ разберется с аутсайдером?

    «Валвейк» — АЗ. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Голландии, 30 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Валвейк» — АЗ
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    АЗ
    30 августа в 4-м туре чемпионата Голландии по футболу сыграют «Валвейк» и АЗ. Начало встречи— в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валвейк» — АЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 30 Августа 2024 года

    Валвейк

  • Валвейк
    •  Валвейк 21:00 АЗ Алкмар

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
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    «Валвейк»

    Турнирное положение: «Валвейк» неудачно начал новый сезон. Сейчас команда занимает предпоследнее, 17-е место в таблице.

    У клуба нет ни одного балла. Были проиграны все три встречи. Разница мячей составляет 2-9.

    Валвейк — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Летом в товарищеских матчах «Валвейк» в основном разочаровывал своих поклонников. А старт сезона оказался совсем провальным.

    10 августа «Валвейк» уступил ПСВ со счетом 1:5. В дальнейших двух матчах клуб также не завоевал ни одного очка. Были поражения от «Гронингена» (1:2) и «Гоу Эхед Иглс» (0:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Валвейк» не готов к сезону. Тренерскому штабу нужно срочно сделать работу над ошибками.

    За 270 минут команда пропустила 9 голов. В среднем — по три за матч. В обороне царит хаос. Защитникам следует играть гораздо сосредоточеннее.

    «Валвейк» постарается порадовать своих фанатов, но котировки букмекеров говорят об обратном. Вероятность очередного поражения весьма высокая.

    АЗ

    Турнирное положение: АЗ по итогам трех туров находится в топ-4. У команды 7 набранных очков.

    АЗ еще ни разу не проиграл — у команды две победы и одна ничья. Отставание от лидирующего ПСВ составляет два балла.

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    • Последние матчи: АЗ летом провел немало хороших спаррингов. Были и разгромные победы, и ничьи с достойными соперниками. К примеру, 27 июля АЗ разошелся миром с «Аталантой» (2:2), которая в прошлом сезоне стала победителем Лиги Европы.

    АЗ начал чемпионат с победы над «Алмере Сити» со счетом 1:0. Затем клуб взял верх над НЕКом (1:0). 25 августа АЗ в гостях сыграл вничью с «Гронингеном» (0:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Перед АЗ в новом сезоне стоят серьезные задачи. Безусловно, команда будет бороться за медали.

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    Стоит отметить надежную оборону АЗ. В трех матчах нового чемпионата не было пропущено ни одного мяча. Но в атаке команда не блещет — есть лишь два забитых гола за 270 минут.

    Нет сомнений, что гости в матче с аутсайдером будут действовать активно. АЗ намерен преуспеть в атаке и забить хотя бы на один гол больше, чем соперник.

    Последняя встреча между командами прошла 13 апреля 2024 года. Тогда АЗ дома одолел «Валвейк» со счетом 3:2.

    Статистика для ставок

    • «Валвейк» проиграл все три матча на старте сезона

    • АЗ в новом чемпионате еще ни разу не уступил

    • 13 апреля 2024 года АЗ дома одолел «Валвейк» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.15.

    Прогноз: АЗ выглядит стабильно. Команда должна одержать уверенную победу в выездном противостоянии.

    Ставка: фора АЗ (-1) за 1.96.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что одна из команд не сможет забить. АЗ в новом сезоне еще ни разу не пропустил.

    Ставка: обе не забьют за 2.02.

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    «Валвейк» — АЗ: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на футбол. АЗ разберется с аутсайдером?
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