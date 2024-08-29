В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Астана» — «Бранн». Начало — в 17:00 Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Бранн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 10 место с активом 18 пунктов. От лидера «Кайрата» астанчане отстают на 14 пунктов.

Последние матчи: «Астана» стартовала в Лиге конференций со второго отборочного раунда. На этой стадии клуб из Казахстана оказался сильнее «Милсами» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

Так астанчане вышли в третий раунд, где им противостоял румынский коллектив «Корвинул». В этом противостоянии команда из Казахстана выиграла со счётом 2:1 в гостях и 6:1 — дома.

В заключительном отборочном этапе Лиги конференций «Астана» потерпела гостевое поражение в поединке против команды «Бранн» (0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты «Астаны» одержали три победы, сыграли одну встречу вничью и один поединок проиграли.

«Бранн»

Турнирная таблица: В чемпионате Норвегии «Бранн» занимает 3 место, набрав 36 очков. Отставание от лидера Элитсерии — «Будё-Глимта» составляет 8 баллов.

Последние матчи: Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Бранн» выиграл у клуба «Гоу Эхед Иглс» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях). Трети раунд для «Бранна» против «Сент-Миррена» завершился победой (3:1 — дома, 1:1 — в гостях).

Норвежцы в шаге от выхода в основную сетку Лиги конференций, так как с уверенностью выиграли первый матч дуэли у «Астаны» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Бранн» одержал четыре победы в последних пяти матчах.

Статистика для ставок

«Бранн» обыграл в Лиге конференций «Гоу Эхед Иглс» и «Сент-Миррен»

«Астана» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

«Бранн» — «Астана» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.81, а победа «Астаны» — в 4.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 2.03 соответственно.

Прогноз: Норвежский «Бранн» сейчас на ходу и вполне может добиться новой победы над командой «Астана».

Ставка: Победа команды «Бранн» с коэффициентом 1.89.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.