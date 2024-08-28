28 августа в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Леганес». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» по итогам двух туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.

«Вальядолид» набрал три очка, опережая зону вылета на два балла, а также отставая от зоны еврокубков на один пункт.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на выезде потерпел поражение от «Реала» (0:3).

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а еще один -товарищеским.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Туами, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (контрольных и официальных), «Вальядолид» выиграл четыре раза при двух поражениях.

Это говорит о неплохой форме коллектива. При этом впечатляет и его домашняя форма: 12 матчей кряду без поражений.

Рауль Моро — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после двух стартовых туров испанского первенства набрал четыре очка.

«Леганес» находится в зоне еврокубков на шестой позиции с отставанием от два балла от лидера «Сельты» и второй в таблице «Барселоны».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на своем поле переиграл «Лас-Пальмас» (2:1).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а два -товарищескими.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Леганес» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то, по крайней мере, на ничью. Между тем, и шансы набрать три очка также немалы.

Хуан Крус — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Ла Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Вальядолида» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Леганеса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Леганеса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вальядолид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.00, победа «Леганеса» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.

И хотя в трех последних играх хозяев забивал только один из соперников, результативность оппонента обещает здесь стать решающей .

Ставка: обе команды забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Леганеса» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60