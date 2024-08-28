ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус — нападающий «Реала»Трансферный дайджест. 20 — 26 августа Кайо БорральоБорральо прошел Каноннира, Моралес нокаутировал Мэгни. Обзор карда UFC Vegas 96 «Ювентус»«Верона» — «Ювентус» 0:3. Онлайн
  • 00:32
    • «Вильярреал» вырвал победу у «Сельты» в матче Примеры
  • 23:45
    • «Ювентус» на чужом поле разгромил «Верону» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Прервется ли беспроигрышный старт «Леганеса»?

    Вальядолид — Леганес: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вальядолид Прогнозы на Леганес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Леганес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуан Крус
    28 августа в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Леганес». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2024 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:00 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» по итогам двух туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.

    «Вальядолид» набрал три очка, опережая зону вылета на два балла, а также отставая от зоны еврокубков на один пункт.

    Вальядолид — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на выезде потерпел поражение от «Реала» (0:3).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а еще один -товарищеским.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Туами, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх (контрольных и официальных), «Вальядолид» выиграл четыре раза при двух поражениях.

    Это говорит о неплохой форме коллектива. При этом впечатляет и его домашняя форма: 12 матчей кряду без поражений.

    Рауль Моро — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после двух стартовых туров испанского первенства набрал четыре очка.

    «Леганес» находится в зоне еврокубков на шестой позиции с отставанием от два балла от лидера «Сельты» и второй в таблице «Барселоны».

  • На флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна
  • Звезды, оказавшиеся в немилости у своих клубов, надеются успеть сменить команду этим летом
  • 24/08/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на своем поле переиграл «Лас-Пальмас» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а два -товарищескими.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Леганес» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то, по крайней мере, на ничью. Между тем, и шансы набрать три очка также немалы.

    Хуан Крус — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Ла Лиги с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Вальядолида» забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах «Леганеса» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Леганеса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вальядолид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.00, победа «Леганеса» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.

    И хотя в трех последних играх хозяев забивал только один из соперников, результативность оппонента обещает здесь стать решающей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Леганеса» было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Хон — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бунедкор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шуай — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Скатов — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Престон — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рыбакина — Айява
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бултер — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Марожан — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Свентек — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вальядолид» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышный старт «Леганеса»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры