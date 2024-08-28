Вальядолид
Леганес
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» по итогам двух туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.
«Вальядолид» набрал три очка, опережая зону вылета на два балла, а также отставая от зоны еврокубков на один пункт.
Вальядолид — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на выезде потерпел поражение от «Реала» (0:3).
Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а еще один -товарищеским.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Туами, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх (контрольных и официальных), «Вальядолид» выиграл четыре раза при двух поражениях.
Это говорит о неплохой форме коллектива. При этом впечатляет и его домашняя форма: 12 матчей кряду без поражений.
Рауль Моро — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.
«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» после двух стартовых туров испанского первенства набрал четыре очка.
«Леганес» находится в зоне еврокубков на шестой позиции с отставанием от два балла от лидера «Сельты» и второй в таблице «Барселоны».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на своем поле переиграл «Лас-Пальмас» (2:1).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а два -товарищескими.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Леганес» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то, по крайней мере, на ничью. Между тем, и шансы набрать три очка также немалы.
Хуан Крус — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Ла Лиги с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Вальядолида» забивала только одна команда
- в четырех последних матчах «Леганеса» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Леганеса» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вальядолид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.00, победа «Леганеса» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.
И хотя в трех последних играх хозяев забивал только один из соперников,
Ставка: обе команды забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Леганеса» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60