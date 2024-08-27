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    Отыграется ли «Галатасарай» против «Янг Бойз»?

    Галатасарай — Янг Бойз: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Янг Бойз»
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    Миши Батшуайи
    «Галатасарай» на своем поле примет «Янг Бойз» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 27 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Янг Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2024 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 22:00 Янг Бойз

    Янг Бойз

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» потерпел поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 2:3.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если на своем поле победит с разницей минимум в два гола, тогда как победа с разницей в один мяч оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Галатасарай — Янг Бойз: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке вне еврокубка клуб на выезде обыграл «Коньяспор» со счетом 2:1.

    Поражение от «Янг Бойз» в первой игре прервало победную мини-серию в два поединка, которые пришлись на чемпионат Турции.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Давинсон Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах — четырех официальных и одном товарищеском — «Галатасарай» дважды победил при трех ничьих.

    С такой формой у стамбульцев не лучшие шансы на выход в основной раунд Лиги чемпионов, хотя отыграть тот дефицит после первой игры на своем поле будет, конечно, куда проще.

    Миши Батшуайи — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: «Янг Бойз» одержал победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 3:2.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит или сыграет вничью, тогда как победа с разницей в один мяч оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре вне еврокубка клуб на выезде в рамках первого раунда Кубка Швейцарии попросту уничтожил в гостях «Принц-Нандаз» (10:0).

    Таким образом, сейчас у коллектива победная мини-серия в две встречи, которые пришлись на Лигу чемпионов и национальный Кубок.

    Не сыграют: травмированы — Лакомый, Имери, Янко, Конте, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Янг Бойз» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Жоэль Монтейро — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Галатасарая» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Янг Бойз» не проиграл

    • в шести последних матчах «Янг Бойз» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.40, победа «Янг Бойз» — в 7.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. В этих же их поединках забивали больше 2,5 голов.

    Оба данных расклада были реализованы в трех из четырех последних игр гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь в шести последних матчах «Янг Бойз» было именно так.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.15

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