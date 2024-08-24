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    «Астон Вилла» — «Арсенал». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Арсенал»
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    Унаи Эмери
    24 августа во 2-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» в прошлом сезоне АПЛ попала в топ-4. Данный результат позволил команде Унаи Эмери завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    В новом розыгрыше чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала победу в первом туре. Этот успех помог подняться в верхнюю часть таблицы.

    Астон Вилла — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом «Астон Вилла» провела немало спаррингов. Побед было одержано немного — только две. Удалось одолеть «Спартак» из Трнавы и «Атлетик» Бильбао.

    В первом туре чемпионата Англии-2024/25 «Астон Вилла» в гостях встречалась с «Вест Хэмом». Бирмингемский коллектив добился победы со счетом 2:1. Голы забили Амаду Онана и Джон Дюран.

    Не сыграют: Камара, Мингс (травмы).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: В прошлом сезоне «Астон Вилла» выглядела отлично. Клуб добился высоких результатов, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

    Команда Унаи Эмери хорошо играет на своем поле. В родных стенах бирмингемцы редко проигрывают.

    Последний раз «Астон Вилла» уступала дома в АПЛ 10 марта 2024 года. Тогда клуб провалил игру с «Тоттенхэмом» (0:4).

    Букмекеры определили фаворита предстоящей встречи. Шансы «Арсенала» на победу оцениваются выше.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» в минувшем сезоне снова сражался за чемпионство с «Манчестер Сити». Но дуэль была проиграна. «Канониры» завоевали серебряные медали.

    После первого тура «Арсенал» идет в верхней части таблицы. У команды три набранных очка.

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: На старте нового чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон». Матч прошел в Лондоне.

    «Канониры» победили со счетом 2:0. Ворота соперника поразили Кай Хаверц и Букайо Сака.

    Не сыграют: Тирни, Томиясу (травмы).

    Состояние команды: Летом «Арсенал» провел немало спаррингов. Команде удалось победить «Манчестер Юнайтед» и чемпиона Германии «Байер». А вот в игре с «Ливерпулем» было поражение.

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    Перед «Арсеналом» снова стоят самые высокие цели. Болельщики разочарованы, что в прошлом сезоне чемпионом снова стала команда Хосепа Гвардиолы. «Канониры» будут вновь вести борьбу за золото.

    В минувшем сезоне «Арсенал» в АПЛ дважды уступил «Астон Вилле». Более того, за 180 минут «канониры» ни разу не забили. Лондонцы постараются взять реванш и наконец-то победить.

    Статистика для ставок

    • Последний раз «Астон Вилла» уступала дома в АПЛ 10 марта 2024 года

    • «Арсенал» в первом туре одолел «Вулверхэмптон»

    • В прошлом сезоне «Арсенал» в АПЛ дважды уступил «Астон Вилле»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Арсенал» превосходит соперника. В прошлом сезоне команда неудачно играла против «Астон Виллы». Теперь нужно исправлять ситуацию.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.78.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сможет забить только одна из команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Астон Вилла» — «Арсенал». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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