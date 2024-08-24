Астон Вилла
Арсенал Лондон
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» в прошлом сезоне АПЛ попала в топ-4. Данный результат позволил команде Унаи Эмери завоевать путевку в Лигу чемпионов.
В новом розыгрыше чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала победу в первом туре. Этот успех помог подняться в верхнюю часть таблицы.
Астон Вилла — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Летом «Астон Вилла» провела немало спаррингов. Побед было одержано немного — только две. Удалось одолеть «Спартак» из Трнавы и «Атлетик» Бильбао.
В первом туре чемпионата Англии-2024/25 «Астон Вилла» в гостях встречалась с «Вест Хэмом». Бирмингемский коллектив добился победы со счетом 2:1. Голы забили Амаду Онана и Джон Дюран.
Не сыграют: Камара, Мингс (травмы).
Состояние команды: В прошлом сезоне «Астон Вилла» выглядела отлично. Клуб добился высоких результатов, завоевав путевку в Лигу чемпионов.
Команда Унаи Эмери хорошо играет на своем поле. В родных стенах бирмингемцы редко проигрывают.
Последний раз «Астон Вилла» уступала дома в АПЛ 10 марта 2024 года. Тогда клуб провалил игру с «Тоттенхэмом» (0:4).
Букмекеры определили фаворита предстоящей встречи. Шансы «Арсенала» на победу оцениваются выше.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» в минувшем сезоне снова сражался за чемпионство с «Манчестер Сити». Но дуэль была проиграна. «Канониры» завоевали серебряные медали.
После первого тура «Арсенал» идет в верхней части таблицы. У команды три набранных очка.
Последние матчи: На старте нового чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон». Матч прошел в Лондоне.
«Канониры» победили со счетом 2:0. Ворота соперника поразили Кай Хаверц и Букайо Сака.
Не сыграют: Тирни, Томиясу (травмы).
Состояние команды: Летом «Арсенал» провел немало спаррингов. Команде удалось победить «Манчестер Юнайтед» и чемпиона Германии «Байер». А вот в игре с «Ливерпулем» было поражение.
Перед «Арсеналом» снова стоят самые высокие цели. Болельщики разочарованы, что в прошлом сезоне чемпионом снова стала команда Хосепа Гвардиолы. «Канониры» будут вновь вести борьбу за золото.
В минувшем сезоне «Арсенал» в АПЛ дважды уступил «Астон Вилле». Более того, за 180 минут «канониры» ни разу не забили. Лондонцы постараются взять реванш и наконец-то победить.
Статистика для ставок
- Последний раз «Астон Вилла» уступала дома в АПЛ 10 марта 2024 года
- «Арсенал» в первом туре одолел «Вулверхэмптон»
- В прошлом сезоне «Арсенал» в АПЛ дважды уступил «Астон Вилле»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Арсенал» превосходит соперника. В прошлом сезоне команда неудачно играла против «Астон Виллы». Теперь нужно исправлять ситуацию.
Ставка: Победа «Арсенала» за 1.78.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сможет забить только одна из команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.20