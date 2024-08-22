Лугано
Бешикташ
«Лугано»
Турнирное положение: в чемпионате Швейцарии «Лугано» сейчас идет в группе лидеров с 9 очками после четырех туров.
Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы «Лугано» прошел сербский «Партизан», победив его по сумме двух матчей (2:2, 1:0).
Лугано — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение в квалификации Лиги чемпионов от другого турецкого клуба «Фенербахче» (3:4, 1:2), поэтому «Лугано» и переместился в Лигу Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Не сыграют: серьезных потерь у швейцарцев нет.
Состояние команды: в составе «Лугано» нет ярких футболистов, которых можно назвать зведами европейского уровня, в основном там сходящие игроки или на вырост. Сезон «Лугано» начал неплохо, но у команды немало проблем в обороне после ухода в межсезонье основного защитника.
«Бешикташ»
Турнирное положение: после двух туров подопечные Джованни Ван Бронкхорста лидируют в чемпионате Турции с 6 очками после двух туров.
Последние матчи: в Лиге Европы «Бешикташ» только берет старт, а во втором туре чемпионата был на своем поле был обыгран «Антальяспор» со счетом 4:2. Дублем отметился недавний новобранец Чиро Иммобиле. Также отличились Рафа Силва и Эрнест Мури.
До этого был обыгран на выезде «Самсунспор» (2:0).
Не сыграют: все ведущие игроки в строю.
Состояние команды: пока под началом голландца Ван Бронкхорста «Бешикташ» смотрится очень уверенно. Летом были подписаны Иммобиле, Рафа Силва, Габриэль Паулиста, которые заметно усилили без и того очень неплохой состав.
Статистика для ставок
- В 2023 году команды встречались на групповой стадии Лиги Европы, дома «Бешикташ» тогда проиграл «Лугано» (2:3)
- Матч в Швейцарии завершился победой турецкого клуба со счетом 2:0
- «Бешикташ» выиграл пять подряд последних матчей, у «Лугано» +3=1-1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лугано» дают 3,30, а на «Бешикташ» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.
- 2.02Динамо Киев — Зальцбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Янг Бойз — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: в этом противостоянии «Бешикташ» является однозначным фаворитом и должен пройти дальше. «Лугано» сейчас не в самом лучшем состоянии и постарается в первую очередь обезопасить свои ворота и ловить соперника на контратаках. Гостям тоже будет непросто взломать оборону швейцарцев, поэтому вряд ли получится результативный матч.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,05.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что швейцарцы не смогут поразить ворота гостей.
Ставка: «Лугано» не забьет за 3,20.