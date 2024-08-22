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    «Лугано» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.05) и прогноз на Лигу Европы 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лугано» — «Бешикташ»
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    Чиро Иммобиле теперь играет за «Бешикташ»
    22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Лугано» и «Бешикташ». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Лугано

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Лугано 21:30 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
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    «Лугано»

    Турнирное положение: в чемпионате Швейцарии «Лугано» сейчас идет в группе лидеров с 9 очками после четырех туров.

    Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы «Лугано» прошел сербский «Партизан», победив его по сумме двух матчей (2:2, 1:0).

    Лугано — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в квалификации Лиги чемпионов от другого турецкого клуба «Фенербахче» (3:4, 1:2), поэтому «Лугано» и переместился в Лигу Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Не сыграют: серьезных потерь у швейцарцев нет.

    Состояние команды: в составе «Лугано» нет ярких футболистов, которых можно назвать зведами европейского уровня, в основном там сходящие игроки или на вырост. Сезон «Лугано» начал неплохо, но у команды немало проблем в обороне после ухода в межсезонье основного защитника.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: после двух туров подопечные Джованни Ван Бронкхорста лидируют в чемпионате Турции с 6 очками после двух туров.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Лиге Европы «Бешикташ» только берет старт, а во втором туре чемпионата был на своем поле был обыгран «Антальяспор» со счетом 4:2. Дублем отметился недавний новобранец Чиро Иммобиле. Также отличились Рафа Силва и Эрнест Мури.

    До этого был обыгран на выезде «Самсунспор» (2:0).

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    Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: пока под началом голландца Ван Бронкхорста «Бешикташ» смотрится очень уверенно. Летом были подписаны Иммобиле, Рафа Силва, Габриэль Паулиста, которые заметно усилили без и того очень неплохой состав.

    Статистика для ставок

    • В 2023 году команды встречались на групповой стадии Лиги Европы, дома «Бешикташ» тогда проиграл «Лугано» (2:3)

    • Матч в Швейцарии завершился победой турецкого клуба со счетом 2:0

    • «Бешикташ» выиграл пять подряд последних матчей, у «Лугано» +3=1-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лугано» дают 3,30, а на «Бешикташ» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: в этом противостоянии «Бешикташ» является однозначным фаворитом и должен пройти дальше. «Лугано» сейчас не в самом лучшем состоянии и постарается в первую очередь обезопасить свои ворота и ловить соперника на контратаках. Гостям тоже будет непросто взломать оборону швейцарцев, поэтому вряд ли получится результативный матч.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,05.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что швейцарцы не смогут поразить ворота гостей.

    Ставка: «Лугано» не забьет за 3,20.

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    «Лугано» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.05) и прогноз на Лигу Европы 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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