Кривбасс
Бетис
«Кривбасс»
Турнирная таблица: «Кривбасс» в новом сезоне чемпионата набрал 6 очков, одержав две победы и потерпев одно поражение.
Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.
Кривбасс — Бетис: коэффициенты букмекеров
На этой стадии отбора украинский клуб уступил в двухматчевой дуэли чешской «Виктории» (1:2 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Межсезонье: В летнее межсезонье «Кривбасс» провёл 7 товарищеских матча: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.
«Бетис»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Испании. «Бетис» новый розыгрыш Ла Лиги начал с ничейного исхода в матче против «Жироны» (1:1).
Последние матчи: «Бетис» заняв 7 место в минувшем сезоне получил путёвку в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, минуя первые три этапа квалификации.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: В летнее межсезонье «Бетис» провёл 6 товарищеских матча: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Статистика для ставок
- «Кривбасс» прервал трёхматчевую проигрышную серию
- «Бетис» играет третий матч подряд вничью
- «Кривбасс» и «Бетис» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.40, а победа «Кривбасса» — в 7.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05 соответственно.
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Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.14.
Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.89.