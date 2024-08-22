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    Устоит ли «Кривбасс» перед «Бетисом»?

    «Кривбасс» — «Бетис». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Бетис»
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    «Бетис» — «Жирона»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Кривбасс» — «Бетис». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Кривбасс» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Кривбасс

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Кривбасс 21:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Кривбасс»

    Турнирная таблица: «Кривбасс» в новом сезоне чемпионата набрал 6 очков, одержав две победы и потерпев одно поражение.

    Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

    Кривбасс — Бетис: коэффициенты букмекеров

    На этой стадии отбора украинский клуб уступил в двухматчевой дуэли чешской «Виктории» (1:2 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Кривбасс» провёл 7 товарищеских матча: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

    «Бетис»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Испании. «Бетис» новый розыгрыш Ла Лиги начал с ничейного исхода в матче против «Жироны» (1:1).

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: «Бетис» заняв 7 место в минувшем сезоне получил путёвку в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, минуя первые три этапа квалификации.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Межсезонье: В летнее межсезонье «Бетис» провёл 6 товарищеских матча: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

    Статистика для ставок

    • «Кривбасс» прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • «Бетис» играет третий матч подряд вничью

    • «Кривбасс» и «Бетис» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.40, а победа «Кривбасса» — в 7.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.14.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.89.

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    «Кривбасс» — «Бетис». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч «Кривбасс» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14
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