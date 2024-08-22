В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Кривбасс» — «Бетис». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Кривбасс» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кривбасс»

Турнирная таблица: «Кривбасс» в новом сезоне чемпионата набрал 6 очков, одержав две победы и потерпев одно поражение.

Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

На этой стадии отбора украинский клуб уступил в двухматчевой дуэли чешской «Виктории» (1:2 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Межсезонье: В летнее межсезонье «Кривбасс» провёл 7 товарищеских матча: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

«Бетис»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Испании. «Бетис» новый розыгрыш Ла Лиги начал с ничейного исхода в матче против «Жироны» (1:1).

Последние матчи: «Бетис» заняв 7 место в минувшем сезоне получил путёвку в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций, минуя первые три этапа квалификации.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: В летнее межсезонье «Бетис» провёл 6 товарищеских матча: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

Статистика для ставок

«Кривбасс» прервал трёхматчевую проигрышную серию

«Бетис» играет третий матч подряд вничью

«Кривбасс» и «Бетис» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.40, а победа «Кривбасса» — в 7.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.14.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.89.