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    «Абдыш-Ата» быстро отомстит «Дордою»?

    «Абдыш-Ата» — «Дордой». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Дордой»
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    «Абдыш-Ата»
    21 августа в 17-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Дордой». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Дордой», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 21 Августа 2024 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 15:00 Дордой

    Дордой

  • Бишкек
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    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» привычно бьется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» на 5 очков опережает своего ближайшего преследователя. Да и выиграла команда 15 матчах чемпионата из 17.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Абдыш-Ата» буквально смел с газона «Мурас Юнайтед» (5:0).

    Причем команда проиграла лишь в одном матче чемпионата. Это самое поражение пришлось как раз на поединок с «Дордоем» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Абдыш-Ата» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Абдыш-Ата» исправно обыгрывал всех подряд. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч — 8 мячей.

    Матчи против «Дордоя» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Абдыш-Ата» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева будут стремиться отомстить за единственное поражение в чемпионате. Да и оторваться от прямого конкурента можно еще сильнее.

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Дордой» не столь результативно атакует. В 17 поединках чемпионата команда 29 раз расписалась в воротах соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Дордой» уверенно переиграл «Алгу» (2:0).

    До того команда не сумела справиться с «Алаем» (0:0). Зато «Талант» был обыгран достаточно уверенно (2:0).

    В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды ошибается крайне редко. «Дордой» пропустил всего 6 мячей в 17 поединках чемпионата Кыргызстана.

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    При этом «Дордой» всеми силами старается догнать ушедший в отрыв «Абдыш-Ата». Причем команда еще не проиграла ни разу в чемпионате.

    Команда имеет весьма надежные тылы. В трех своих последних поединках она сохранила свои владения сухими.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Плюс ко всему, «Дордой» уже более 2 лет не проигрывает «Абдыш-Ате».

    Статистика для ставок

    • «Дордой» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Абдыш-Ата» более 2 лет не обыгрывает «Дордой»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» намерена поквитаться за свое единственное поражение в чемпионате, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Абдыш-Ата» в последние годы неудачно противостоит «Дордою», что станет дополнительной мотивацией для хозяев.

    Ставка: Победа «Абдыш-Ате» в 1 тайме за 2.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

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    «Абдыш-Ата» — «Дордой». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Дордой», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.58
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