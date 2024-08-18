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    Очередная неудача уфимцев?

    «Сокол» — «Уфа». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Уфа»
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    Денис Кутин
    18 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Уфа». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 18 Августа 2024 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 18:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы стартовали в первенстве весьма продуктивно. По итогам 5 первых туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Сокол» в 5 поединках сумел разжиться 9 очками. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 4 мяча.

    Сокол — Уфа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре саратовцы добыли лишь один зачетный балл. «Сокол» расписал мировую с «Балтикой» (1:1).

    До того команда не уступила в Екатеринбурге (0:0). А вот чуть ранее саратовцы с минимальным счетом переиграли колючий КАМАЗ.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: саратовцы без особых ресурсов выглядят достаточно выгодно. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за стыки не видать.

    Поединки с уфимцами для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «Сокол» выиграл 2 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что саратовцы будут активно атаковать. Да и оппонент в своих последних матчах явно не преуспевал.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы пока только привыкают к первому дивизиону. Вот только по итогам первых 5 туров команда находится на 17 месте.

    Причем «Уфа» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 7 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не взять хотя бы балл. «Уфа» уступила «Уралу» со счетом 0:2.

    До того команда подписала мировую с «Тюменью» (2:2). Да и «Балтике» уфимцы дали знатный бой, не дав себя обыграть недавнему полпреду РПЛ (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» отличилась 4 забитыми мячами. А вот в свои ворота уфимцы пропустили уже 7 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Евгения Харлачева явно не преуспевает в плане игры и результатов. Да и набрали уфимцы всего 3 очка в 5 матчах.

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    При этом «Уфа» пока еще не выиграла ни разу в новом чемпионате. Да и саратовцев команда не обыгрывала ни разу в истории.

    Состав у команды по именам выглядит достаточно скромно. А вот мотивация добыть первую победу в сезоне у уфимцев запредельная.

    Очевидно, что подопечные Харлачева не будут лишь обороняться. Вот только уфимцам нужно заметно прибавлять в плане созидания.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • «Сокол» пропустил всего 2 мяча в 5 турах первенства

    • Уфимцы еще ни разу не выиграли в новом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 2.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.41.

    Прогноз: Саратовцы выглядят сильнее соперника, и уж точно способны прибавить в плане реализации.

    «Сокол» стартовал весьма продуктивно, к тому же оборона уфимцев частенько дает сбои.

    Ставка: Победа «Сокола» за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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    «Сокол» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Очередная неудача уфимцев?
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