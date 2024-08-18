18 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Уфа». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы стартовали в первенстве весьма продуктивно. По итогам 5 первых туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Сокол» в 5 поединках сумел разжиться 9 очками. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 4 мяча.

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Последние матчи: в минувшем туре саратовцы добыли лишь один зачетный балл. «Сокол» расписал мировую с «Балтикой» (1:1).

До того команда не уступила в Екатеринбурге (0:0). А вот чуть ранее саратовцы с минимальным счетом переиграли колючий КАМАЗ.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: саратовцы без особых ресурсов выглядят достаточно выгодно. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за стыки не видать.

Поединки с уфимцами для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «Сокол» выиграл 2 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что саратовцы будут активно атаковать. Да и оппонент в своих последних матчах явно не преуспевал.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы пока только привыкают к первому дивизиону. Вот только по итогам первых 5 туров команда находится на 17 месте.

Причем «Уфа» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда не взять хотя бы балл. «Уфа» уступила «Уралу» со счетом 0:2.

До того команда подписала мировую с «Тюменью» (2:2). Да и «Балтике» уфимцы дали знатный бой, не дав себя обыграть недавнему полпреду РПЛ (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» отличилась 4 забитыми мячами. А вот в свои ворота уфимцы пропустили уже 7 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Евгения Харлачева явно не преуспевает в плане игры и результатов. Да и набрали уфимцы всего 3 очка в 5 матчах.

При этом «Уфа» пока еще не выиграла ни разу в новом чемпионате. Да и саратовцев команда не обыгрывала ни разу в истории.

Состав у команды по именам выглядит достаточно скромно. А вот мотивация добыть первую победу в сезоне у уфимцев запредельная.

Очевидно, что подопечные Харлачева не будут лишь обороняться. Вот только уфимцам нужно заметно прибавлять в плане созидания.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Сокол» пропустил всего 2 мяча в 5 турах первенства

Уфимцы еще ни разу не выиграли в новом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.41.

Прогноз: Саратовцы выглядят сильнее соперника, и уж точно способны прибавить в плане реализации.

«Сокол» стартовал весьма продуктивно, к тому же оборона уфимцев частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Сокола» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60