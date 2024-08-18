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    «Лацио» снова будет сильнее «Венеции»

    «Лацио» — «Венеция». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Венеция»
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    «Лацио»
    В первом туре итальянской Серии А-2024/25 римский «Лацио» на домашнем поле сыграет против «Венеции». Встреча состоится 18 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Августа 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 21:45 Венеция

    Венеция

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Лацио»

    Турнирное положение: В минувшем розыгрыше Серии А римский коллектив финишировал на седьмом месте и получил билет в групповой этап Лиги Европы.

    «Лацио» выиграл 18 игр из 38 проведенных, семь встреч свел вничью и 13 раз проиграл, разница мячей составила 49:39.

    Лацио — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Орлы» еще не проводили в новом сезоне официальных игр, отыграв перед стартом сезоне семь товарняков и ни разу не проиграв в них, выиграв пять из них при двух мировых исходах. В преддверии данной встречи они переиграли испанский «Кадис» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Сейчас у «Лацио» 15-матчева беспроигрышная серия с учетом всех турниров. За это время столичный коллектив добился десяти выигрышей и расписал пять ничейных результатов.

    Напомним, что нападающий Чиро Иммобиле ушел из римского клуба. Форвард подписал контракт с турецким «Бешикташем». На его счету 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.

    «Венеция»

    Турнирное положение: Этот коллектив прошлый сезон провел в Серии Б, где финишировал третьим и получил повышение через стыковые матчи.

    В поединках плей-офф «Венеция» в полуфинале одолела «Палермо» (2:1 и 1:0), а в финальном противостоянии справилась с «Кремонезе» (1:0 и 0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Трехцветные» в новом сезоне успели отыграть уже один официальный матч, проиграв в Кубке Италии на выезде «Брешиа» со счетом 1:3. До этого они провели шесть товарняков, выиграв четыре из них и раз уступив.

    Не сыграют: Защитники Джей Идзес и Антонио Кандела будут отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Венеция» в отрезке последних девяти официальных встреч проиграла в трех из них, пять раз за этот период она еще выиграла и расписала одну мировую.

    И только в одном поединке данного игрового отрезка команда уходила с поля без результативного действия.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных играх

    • Римляне обыграли «Венецию» в пяти из семи минувших очных встреч при двух мировых

    • В пяти из семи последних игр между собой этих клубов был зафиксирован верховой тотал

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.51, победа «Венеции» — 7.00, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.99 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию римского клуба, который отлично играет против предстоящего противника, выиграв три предыдущие очные встречи.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 1.82.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой тотал, ведь зачастую очные противостояния данных команд проходят весьма результативно.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.91.

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    «Лацио» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. «Лацио» снова будет сильнее «Венеции»
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