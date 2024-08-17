17 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» в прошлом сезоне выступил неудачно. «Ириски» финишировали лишь на 15 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Эвертон» почти весь прошедший сезон сражался за выживание. Да и атака команды отличилась всего 40 забитыми мячами в 38 матчах.

Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «ириски» выиграли 1 раз при 2 поражениях.

В своем последнем контрольном поединке «Эвертон» обменялся голами с «Ромой». А вот встреча с «Престоном» вышла успешной (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота «ириски» пропустили 9 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Эвертон» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится весьма симпатично.

Поединки против «Брайтона» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Эвертон» добыл 1 викторию при 2 поражениях.

Очевидно, что «ириски» постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и старт в чемпионате важен с точки зрения психологии.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» в прошлом сезоне не особенно мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 55 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Брайтон» добыл 4 виктории.

В последнем контрольном матче команда сумела одолеть «Вильярреал» (4:0). А вот виктория над КПР получилась минимальной.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «чайки» видятся потенциальными борцами за попадание в еврокубки. Да и в двух своих последних спаррингах команда не пропускала.

При этом «Брайтон» уже полтора года не может одолеть «Эвертон». Да и в нынешней диспозиции «чайки» вполне будут рады даже ничьей.

А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «Брайтон» пропустил 62 мяча в АПЛ.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Чайки» постараются добыть, как минимум, один зачетный балл.

Статистика для ставок

«Брайтон» победил в 4 своих последних матчах

«Эвертон» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 5

«Ириски» уже полтора года не проигрывают «Брайтону»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.85 и 2.06.

Прогноз: Обе команды испытывают явные сложности с реализацией голевых моментов.

В двух последних очных поединках соперники на двоих забивали менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.20