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    Эвертон — Брайтон: прогноз и ставка (коэффициент 2.06) на футбол. 17/08/2024 в 17:00

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Брайтон»
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    «Эвертон»
    17 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2024 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» в прошлом сезоне выступил неудачно. «Ириски» финишировали лишь на 15 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Эвертон» почти весь прошедший сезон сражался за выживание. Да и атака команды отличилась всего 40 забитыми мячами в 38 матчах.

    Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «ириски» выиграли 1 раз при 2 поражениях.

    В своем последнем контрольном поединке «Эвертон» обменялся голами с «Ромой». А вот встреча с «Престоном» вышла успешной (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота «ириски» пропустили 9 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Эвертон» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится весьма симпатично.

    Поединки против «Брайтона» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Эвертон» добыл 1 викторию при 2 поражениях.

    Очевидно, что «ириски» постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и старт в чемпионате важен с точки зрения психологии.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брайтон» в прошлом сезоне не особенно мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 55 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Брайтон» добыл 4 виктории.

    В последнем контрольном матче команда сумела одолеть «Вильярреал» (4:0). А вот виктория над КПР получилась минимальной.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «чайки» видятся потенциальными борцами за попадание в еврокубки. Да и в двух своих последних спаррингах команда не пропускала.

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    При этом «Брайтон» уже полтора года не может одолеть «Эвертон». Да и в нынешней диспозиции «чайки» вполне будут рады даже ничьей.

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «Брайтон» пропустил 62 мяча в АПЛ.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Чайки» постараются добыть, как минимум, один зачетный балл.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» победил в 4 своих последних матчах

    • «Эвертон» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 5

    • «Ириски» уже полтора года не проигрывают «Брайтону»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.85 и 2.06.

    Прогноз: Обе команды испытывают явные сложности с реализацией голевых моментов.

    В двух последних очных поединках соперники на двоих забивали менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Эвертон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на минимализм!
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