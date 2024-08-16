16 августа в 1/32 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Ульм» и «Бавария». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ульм» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ульм»

Турнирное положение: «Ульм» нынче выступает во Второй Бундеслиге. По итогам 2 туров команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ульм» в двух стартовых матчах чемпионата уступил. Да и забить игрокам команды удалось всего 1 мяч.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда добыла одну викторию при 3 паритетах.

Причем «Ульм» в своем последнем поединке минимально уступил «Регенсбургу». А вот до того команда проиграла «Кайзерслаутерну» (1:2).

В 5 своих последних матчах «Ульм» отличился 7 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: пока что «Ульм» лишь раскачивается. Да и настрой на матч с «Баварией» у команды наверняка будет запредельным.

При этом «Ульм» традиционно неудачно противостоит мюнхенцам. В двух очных встречах команда уступила баварцам.

Наверняка хозяева максимально настроятся на этот поединок. Вот только «Ульм» пока еще ни разу не забивал в ворота мюнхенцев.

«Бавария»

Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Бавария» заняла 3 место в Бундеслиге.

При этом «Бавария» в 34 поединках настреляла 94 мяча в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мячей.

Последние матчи: Летом мюнхенцы активно готовились к новому сезону. В 5 спаррингах «Бавария» добыла 4 победы при одном паритете.

При этом «Бавария» в своем последнем поединке разгромила «Тироль» (3:0). Да и спарринг с «Тоттенхэмом» вышел успешным (3:2).

В 5 своих последних матчах команда отличилась 23 забитыми мячами. А вот пропустила команда 5 мячей в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам традиционно прекрасный. Да и проход в следующий раунд Кубка Германии явно прибавит настроения.

При этом «Бавария» явно намерена вернуть себе Серебряную салатницу и завоевать Кубок страны. Ресурсы вполне позволяют биться на нескольких фронтах.

Наверняка в этом поединке мюнхенцы предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Однако клубная молодежь традиционно амбициозна!

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. В составе баварцев забить способен кто угодно.

Статистика для ставок

«Ульм» проиграл в двух стартовых матчах чемпионата

«Бавария» не проигрывала в 5 своих последних поединках

В обоих очных поединках «Бавария» обыгрывала «Ульм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.20, а победа оппонента — в скромные 24.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.26 и 3.34.

Прогноз: Баварцы смотрятся в разы монолитнее соперника, к тому же мотивированы успешно начать сезон.

«Ульм» крайне нестабилен, да и в своих последних матчах команда выглядела не столь монолитно.

Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.11