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    «Бавария» деклассирует «Ульм»

    «Ульм» — «Бавария». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ульм» — «Бавария»
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    Томас Мюллер
    16 августа в 1/32 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Ульм» и «Бавария». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ульм» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ульм»

    Турнирное положение: «Ульм» нынче выступает во Второй Бундеслиге. По итогам 2 туров команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ульм» в двух стартовых матчах чемпионата уступил. Да и забить игрокам команды удалось всего 1 мяч.

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда добыла одну викторию при 3 паритетах.

    Причем «Ульм» в своем последнем поединке минимально уступил «Регенсбургу». А вот до того команда проиграла «Кайзерслаутерну» (1:2).

    В 5 своих последних матчах «Ульм» отличился 7 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пока что «Ульм» лишь раскачивается. Да и настрой на матч с «Баварией» у команды наверняка будет запредельным.

    При этом «Ульм» традиционно неудачно противостоит мюнхенцам. В двух очных встречах команда уступила баварцам.

    Наверняка хозяева максимально настроятся на этот поединок. Вот только «Ульм» пока еще ни разу не забивал в ворота мюнхенцев.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Бавария» заняла 3 место в Бундеслиге.

    При этом «Бавария» в 34 поединках настреляла 94 мяча в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мячей.

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    • Последние матчи: Летом мюнхенцы активно готовились к новому сезону. В 5 спаррингах «Бавария» добыла 4 победы при одном паритете.

    При этом «Бавария» в своем последнем поединке разгромила «Тироль» (3:0). Да и спарринг с «Тоттенхэмом» вышел успешным (3:2).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 23 забитыми мячами. А вот пропустила команда 5 мячей в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам традиционно прекрасный. Да и проход в следующий раунд Кубка Германии явно прибавит настроения.

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    При этом «Бавария» явно намерена вернуть себе Серебряную салатницу и завоевать Кубок страны. Ресурсы вполне позволяют биться на нескольких фронтах.

    Наверняка в этом поединке мюнхенцы предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Однако клубная молодежь традиционно амбициозна!

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. В составе баварцев забить способен кто угодно.

    Статистика для ставок

    • «Ульм» проиграл в двух стартовых матчах чемпионата

    • «Бавария» не проигрывала в 5 своих последних поединках

    • В обоих очных поединках «Бавария» обыгрывала «Ульм»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.20, а победа оппонента — в скромные 24.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.26 и 3.34.

    Прогноз: Баварцы смотрятся в разы монолитнее соперника, к тому же мотивированы успешно начать сезон.

    «Ульм» крайне нестабилен, да и в своих последних матчах команда выглядела не столь монолитно.

    Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

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    «Ульм» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» деклассирует «Ульм»
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