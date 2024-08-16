«Ульм»
Турнирное положение: «Ульм» нынче выступает во Второй Бундеслиге. По итогам 2 туров команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Ульм» в двух стартовых матчах чемпионата уступил. Да и забить игрокам команды удалось всего 1 мяч.
Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда добыла одну викторию при 3 паритетах.
Причем «Ульм» в своем последнем поединке минимально уступил «Регенсбургу». А вот до того команда проиграла «Кайзерслаутерну» (1:2).
В 5 своих последних матчах «Ульм» отличился 7 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: пока что «Ульм» лишь раскачивается. Да и настрой на матч с «Баварией» у команды наверняка будет запредельным.
При этом «Ульм» традиционно неудачно противостоит мюнхенцам. В двух очных встречах команда уступила баварцам.
Наверняка хозяева максимально настроятся на этот поединок. Вот только «Ульм» пока еще ни разу не забивал в ворота мюнхенцев.
«Бавария»
Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Бавария» заняла 3 место в Бундеслиге.
При этом «Бавария» в 34 поединках настреляла 94 мяча в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мячей.
Последние матчи: Летом мюнхенцы активно готовились к новому сезону. В 5 спаррингах «Бавария» добыла 4 победы при одном паритете.
При этом «Бавария» в своем последнем поединке разгромила «Тироль» (3:0). Да и спарринг с «Тоттенхэмом» вышел успешным (3:2).
В 5 своих последних матчах команда отличилась 23 забитыми мячами. А вот пропустила команда 5 мячей в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам традиционно прекрасный. Да и проход в следующий раунд Кубка Германии явно прибавит настроения.
При этом «Бавария» явно намерена вернуть себе Серебряную салатницу и завоевать Кубок страны. Ресурсы вполне позволяют биться на нескольких фронтах.
Наверняка в этом поединке мюнхенцы предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Однако клубная молодежь традиционно амбициозна!
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. В составе баварцев забить способен кто угодно.
Статистика для ставок
- «Ульм» проиграл в двух стартовых матчах чемпионата
- «Бавария» не проигрывала в 5 своих последних поединках
- В обоих очных поединках «Бавария» обыгрывала «Ульм»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.20, а победа оппонента — в скромные 24.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.26 и 3.34.
- 2.23Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.00Бетис — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.35Атлетик — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Баварцы смотрятся в разы монолитнее соперника, к тому же мотивированы успешно начать сезон.
«Ульм» крайне нестабилен, да и в своих последних матчах команда выглядела не столь монолитно.
Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.73.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.11