9 августа в матче за 3-е место плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Испания (жен) и Германия (жен). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (жен) — Германия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания (жен)

Турнирное положение: Испанки весьма уверенно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 9 очков, заняв 1 место в своем квартете.

При этом Испания (жен) имеет достаточно результативную атаку. В 5 матчах турнира испанки настреляли уже 9 мячей в ворота соперников

Последние матчи: С обороной у команды не все так весело. В четвертьфинале испанки пропустили 2 мяча от колумбиек. И лишь в серии послематчевых пенальти команда оказалась удачливее.

В полуфинале команда уступила бразильянкам (4:2). Хотя их же испанки переиграли на групповом этапе (2:0).

В 5 своих последних поединках Испания (жен) выиграла 3 раза. В них испанкам удалось отличиться 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Да и оборона испанок частенько допускает сбои.

При этом Испания (жен) традиционно неудачно противостоит немкам. В 5 последних очных поединках испанки уступили трижды при 2 ничьих.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только побеждать немок ей еще не приходилось.

Германия (жен)

Турнирное положение: Немки финишировали на 2 месте в своей группе. Команда пропустила вперед только сильных американок.

Притом, что Германия (жен) пропустила на групповом этапе 5 мячей. А вот забили немки 8 мячей в ворота соперниц.

Последние матчи: Немки в своих последних матчах выглядели не столь монолитно. Забить в плей-офф команда пока не может.

В 1/4 финала немки в серии пенальти одолели канадок. А вот в полуфинале команда в дополнительное время уступила американкам.

При этом Германия (жен) в 5 своих последних матчах победила 2 раза. В них команда забила 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Немки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.

Причем Германия (жен) еще ни разу в истории не уступала испанкам. Да и Леа Шуллер отличилась 3 мячами на турнире.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Немки явно постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Германия (жен) еще ни разу не уступала испанкам

Испания (жен) в среднем забивает почти 2 гола за матч

Германия (жен) не забивала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.76 и 2.10.

Прогноз: Испанки явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

Испанки уж точно сразу будут активно атаковать, да и немки в атаке выглядят не столь ярко.

Ставка: Победа Испании (жен) за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.74