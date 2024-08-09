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    Сумеют ли испанки впервые одолеть немок?

    Испания (жен) — Германия (жен). Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 9 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024
    Прогноз и ставки на Испания (жен) — Германия (жен)
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    Женская олимпийская сборная Германии
    9 августа в матче за 3-е место плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Испания (жен) и Германия (жен). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (жен) — Германия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. 3-е место 09 Августа 2024 года

    Испания жен.

  • Париж-2024. Женщины. 3-е место
    •  Испания жен. 16:00 Германия жен.

    Германия жен.

  • Париж-2024. Женщины. 3-е место
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    Испания (жен)

    Турнирное положение: Испанки весьма уверенно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 9 очков, заняв 1 место в своем квартете.

    При этом Испания (жен) имеет достаточно результативную атаку. В 5 матчах турнира испанки настреляли уже 9 мячей в ворота соперников

    Последние матчи: С обороной у команды не все так весело. В четвертьфинале испанки пропустили 2 мяча от колумбиек. И лишь в серии послематчевых пенальти команда оказалась удачливее.

    В полуфинале команда уступила бразильянкам (4:2). Хотя их же испанки переиграли на групповом этапе (2:0).

    В 5 своих последних поединках Испания (жен) выиграла 3 раза. В них испанкам удалось отличиться 9 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Да и оборона испанок частенько допускает сбои.

    При этом Испания (жен) традиционно неудачно противостоит немкам. В 5 последних очных поединках испанки уступили трижды при 2 ничьих.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только побеждать немок ей еще не приходилось.

    Германия (жен)

    Турнирное положение: Немки финишировали на 2 месте в своей группе. Команда пропустила вперед только сильных американок.

    Притом, что Германия (жен) пропустила на групповом этапе 5 мячей. А вот забили немки 8 мячей в ворота соперниц.

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    • Последние матчи: Немки в своих последних матчах выглядели не столь монолитно. Забить в плей-офф команда пока не может.

    В 1/4 финала немки в серии пенальти одолели канадок. А вот в полуфинале команда в дополнительное время уступила американкам.

    При этом Германия (жен) в 5 своих последних матчах победила 2 раза. В них команда забила 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Немки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.

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    Причем Германия (жен) еще ни разу в истории не уступала испанкам. Да и Леа Шуллер отличилась 3 мячами на турнире.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Немки явно постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Германия (жен) еще ни разу не уступала испанкам

    • Испания (жен) в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • Германия (жен) не забивала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.76 и 2.10.

    Прогноз: Испанки явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

    Испанки уж точно сразу будут активно атаковать, да и немки в атаке выглядят не столь ярко.

    Ставка: Победа Испании (жен) за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.74

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    Испания (жен) — Германия (жен): прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли испанки впервые одолеть немок?
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