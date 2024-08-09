Испания жен.
Германия жен.
Испания (жен)
Турнирное положение: Испанки весьма уверенно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 9 очков, заняв 1 место в своем квартете.
При этом Испания (жен) имеет достаточно результативную атаку. В 5 матчах турнира испанки настреляли уже 9 мячей в ворота соперников
Последние матчи: С обороной у команды не все так весело. В четвертьфинале испанки пропустили 2 мяча от колумбиек. И лишь в серии послематчевых пенальти команда оказалась удачливее.
В полуфинале команда уступила бразильянкам (4:2). Хотя их же испанки переиграли на групповом этапе (2:0).
В 5 своих последних поединках Испания (жен) выиграла 3 раза. В них испанкам удалось отличиться 9 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Да и оборона испанок частенько допускает сбои.
При этом Испания (жен) традиционно неудачно противостоит немкам. В 5 последних очных поединках испанки уступили трижды при 2 ничьих.
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только побеждать немок ей еще не приходилось.
Германия (жен)
Турнирное положение: Немки финишировали на 2 месте в своей группе. Команда пропустила вперед только сильных американок.
Притом, что Германия (жен) пропустила на групповом этапе 5 мячей. А вот забили немки 8 мячей в ворота соперниц.
Последние матчи: Немки в своих последних матчах выглядели не столь монолитно. Забить в плей-офф команда пока не может.
В 1/4 финала немки в серии пенальти одолели канадок. А вот в полуфинале команда в дополнительное время уступила американкам.
При этом Германия (жен) в 5 своих последних матчах победила 2 раза. В них команда забила 8 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Немки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.
Причем Германия (жен) еще ни разу в истории не уступала испанкам. Да и Леа Шуллер отличилась 3 мячами на турнире.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Немки явно постараются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Германия (жен) еще ни разу не уступала испанкам
- Испания (жен) в среднем забивает почти 2 гола за матч
- Германия (жен) не забивала в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.76 и 2.10.
- 1.85Олимпия — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Испанки явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.
Испанки уж точно сразу будут активно атаковать, да и немки в атаке выглядят не столь ярко.
Ставка: Победа Испании (жен) за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.74