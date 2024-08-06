«Мидтьюлланн» на своем поле примет «Ференцварош» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 6 августа и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Дании прошлого сезона.

Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти андоррский «УЭ Санта-Колома» с общим счетом 4:0.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур датской Суперлиги, клуб обыграл «Ольборг» со счетом 2:0.

Этот успех стал для хозяев третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, при одной ничьей.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах «Мидтьюлланн» ни разу не проиграл при шести победах и пяти ничьих.

О чем бы ни говорила такая форма, в которой длительная беспроигрышная серия совмещается с нечастыми победами, с нынешним соперником коллективу будет непросто.

Четыре гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Венгрии прошлого сезона.

Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти валлийский ТНС с общим счетом 7:1.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на второй тур венгерского первенства, клуб на своем поле одолел «Кечкемет» со счетом 1:0.

Этот успех оформил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на разные турниры — Лигу чемпионов и венгерское первенство.

Не сыграют: травмирован — Барнабаш Варга, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ференцварош» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Адама Траоре — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Мидтьюлланн» не пропускал

в семи последних матчах «Ференцварош» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.60, победа «Ференцвароша» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в семи последних матчах гости не проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.

И хотя хозяева выиграли три из четырех последних поединков, их все же ожидает непростой соперник.

Ставка: «Ференцварош» не проиграет за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15