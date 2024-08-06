Мидтьюлланн
Ференцварош
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Дании прошлого сезона.
Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти андоррский «УЭ Санта-Колома» с общим счетом 4:0.
Мидтьюлланн — Ференцварош: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур датской Суперлиги, клуб обыграл «Ольборг» со счетом 2:0.
Этот успех стал для хозяев третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, при одной ничьей.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах «Мидтьюлланн» ни разу не проиграл при шести победах и пяти ничьих.
О чем бы ни говорила такая форма, в которой длительная беспроигрышная серия совмещается с нечастыми победами, с нынешним соперником коллективу будет непросто.
Четыре гола команды в квалификации Лиги чемпионов забивали разные игроки.
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Венгрии прошлого сезона.
Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти валлийский ТНС с общим счетом 7:1.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на второй тур венгерского первенства, клуб на своем поле одолел «Кечкемет» со счетом 1:0.
Этот успех оформил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на разные турниры — Лигу чемпионов и венгерское первенство.
Не сыграют: травмирован — Барнабаш Варга, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ференцварош» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.
Адама Траоре — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Мидтьюлланн» не пропускал
- в семи последних матчах «Ференцварош» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.60, победа «Ференцвароша» — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в семи последних матчах гости не проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.
И хотя хозяева выиграли три из четырех последних поединков, их все же ожидает непростой соперник.
Ставка: «Ференцварош» не проиграет за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15