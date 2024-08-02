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    Аргентина не пустит Францию в полуфинал олимпийского турнира?

    Франция — Аргентина. Ставка (к. 2.34) и прогноз на олимпийский турнир по футболу 2 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Аргентина
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    Александр Ляказетт
    Сборная Франции сыграет против команды Аргентины в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу. Матч пройдет 2 августа в Бордо, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Аргентина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Франция

    Турнирное положение: французы выиграли три матча и заняли первое место в своей группе.

    Последние матчи: в первом туре группового этапа Франция одержала разгромную победу над сборной США.

    В следующем матче команда Тьерри Анри выиграла у Гвинеи, а в третьем туре — разгромила Новую Зеландию.

    Не сыграют: кадровых проблем нет, все основные исполнители сборной Франции готовы принять участие в предстоящем матче.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: очевидно, что французы настроены выиграть домашний турнир. Даже в матче против Новой Зеландии, который уже не имел турнирного значения, они все равно играли на результат. Ну и по составу это очень классная команда.

    Аргентина

    Турнирное положение: аргентинцы заняли второе место в своей группе, набрав шесть очков в трех матчах.

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    • Последние матчи: в первом туре Аргентина потерпела сенсационное поражение от Марокко (1:2) в самом скандальном матче на этой Олимпиаде.

    В итоге команда Хавьера Маскерано вышла в плей-офф благодаря победам над Ираком и Украиной.

    Не сыграют: Маскерано сможет рассчитывать на всех игроков.

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    Состояние команды: нельзя сказать, что Аргентина как-то впечатлила на групповом этапе. Латиноамериканцам все-таки пришлось понервничать, несмотря на то, что они попали не в самую сложную группу.

    Аргентина, как и Франция, тоже собрала солидный состав, но по игре от нее явно ждут большего.

    Статистка для ставок

    • Сборная Франции в трех предыдущих матчах забила семь мячей и ни разу не пропустила
      Аргентина забила шесть мячей и трижды пропустила

    • В четырех из шести предыдущих матчей с участием Аргентины и Франции на этом турнире зашла ставка на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Францию в этом матче можно поставить за 1.84, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.54, а победу Аргентины — за 4.60.

    Прогноз: скорее всего, оборона Аргентины тоже не справится с нападением Франции. Александр Ляказетт и Майкл Олисе будут главной проблемой для соперника.

    Но при этом не факт, что французы в четвертом матче подряд оставят свои ворота на замке.

    Рекомендуемая ставка: победа Франции + тотал больше 1,5 за 2.34.

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