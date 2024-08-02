Сборная Франции сыграет против команды Аргентины в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу. Матч пройдет 2 августа в Бордо, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Аргентина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция

Турнирное положение: французы выиграли три матча и заняли первое место в своей группе.

Последние матчи: в первом туре группового этапа Франция одержала разгромную победу над сборной США.

В следующем матче команда Тьерри Анри выиграла у Гвинеи, а в третьем туре — разгромила Новую Зеландию.

Не сыграют: кадровых проблем нет, все основные исполнители сборной Франции готовы принять участие в предстоящем матче.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: очевидно, что французы настроены выиграть домашний турнир. Даже в матче против Новой Зеландии, который уже не имел турнирного значения, они все равно играли на результат. Ну и по составу это очень классная команда.

Аргентина

Турнирное положение: аргентинцы заняли второе место в своей группе, набрав шесть очков в трех матчах.

Последние матчи: в первом туре Аргентина потерпела сенсационное поражение от Марокко (1:2) в самом скандальном матче на этой Олимпиаде.

В итоге команда Хавьера Маскерано вышла в плей-офф благодаря победам над Ираком и Украиной.

Не сыграют: Маскерано сможет рассчитывать на всех игроков.

Состояние команды: нельзя сказать, что Аргентина как-то впечатлила на групповом этапе. Латиноамериканцам все-таки пришлось понервничать, несмотря на то, что они попали не в самую сложную группу.

Аргентина, как и Франция, тоже собрала солидный состав, но по игре от нее явно ждут большего.

Статистка для ставок

Сборная Франции в трех предыдущих матчах забила семь мячей и ни разу не пропустила

Аргентина забила шесть мячей и трижды пропустила

Аргентина забила шесть мячей и трижды пропустила В четырех из шести предыдущих матчей с участием Аргентины и Франции на этом турнире зашла ставка на тотал больше 2,5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Францию в этом матче можно поставить за 1.84, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.54, а победу Аргентины — за 4.60.

Прогноз: скорее всего, оборона Аргентины тоже не справится с нападением Франции. Александр Ляказетт и Майкл Олисе будут главной проблемой для соперника.

Но при этом не факт, что французы в четвертом матче подряд оставят свои ворота на замке.

Рекомендуемая ставка: победа Франции + тотал больше 1,5 за 2.34.