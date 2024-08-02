Франция
Турнирное положение: французы выиграли три матча и заняли первое место в своей группе.
Последние матчи: в первом туре группового этапа Франция одержала разгромную победу над сборной США.
В следующем матче команда Тьерри Анри выиграла у Гвинеи, а в третьем туре — разгромила Новую Зеландию.
Не сыграют: кадровых проблем нет, все основные исполнители сборной Франции готовы принять участие в предстоящем матче.
Состояние команды: очевидно, что французы настроены выиграть домашний турнир. Даже в матче против Новой Зеландии, который уже не имел турнирного значения, они все равно играли на результат. Ну и по составу это очень классная команда.
Аргентина
Турнирное положение: аргентинцы заняли второе место в своей группе, набрав шесть очков в трех матчах.
Последние матчи: в первом туре Аргентина потерпела сенсационное поражение от Марокко (1:2) в самом скандальном матче на этой Олимпиаде.
В итоге команда Хавьера Маскерано вышла в плей-офф благодаря победам над Ираком и Украиной.
Не сыграют: Маскерано сможет рассчитывать на всех игроков.
Состояние команды: нельзя сказать, что Аргентина как-то впечатлила на групповом этапе. Латиноамериканцам все-таки пришлось понервничать, несмотря на то, что они попали не в самую сложную группу.
Аргентина, как и Франция, тоже собрала солидный состав, но по игре от нее явно ждут большего.
Статистка для ставок
- Сборная Франции в трех предыдущих матчах забила семь мячей и ни разу не пропустила
Аргентина забила шесть мячей и трижды пропустила
- В четырех из шести предыдущих матчей с участием Аргентины и Франции на этом турнире зашла ставка на тотал больше 2,5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Францию в этом матче можно поставить за 1.84, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.54, а победу Аргентины — за 4.60.
Прогноз: скорее всего, оборона Аргентины тоже не справится с нападением Франции. Александр Ляказетт и Майкл Олисе будут главной проблемой для соперника.
- 1.98Динамо Махачкала — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Эльфсборг — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Но при этом не факт, что французы в четвертом матче подряд оставят свои ворота на замке.
Рекомендуемая ставка: победа Франции + тотал больше 1,5 за 2.34.