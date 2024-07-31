31 июля в 3-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Австралия (женщины) и США (женщины). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия (женщины) — США (женщины), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австралия (женщины)

Турнирное положение: Австралиек в последнем туре устроит и ничья. Вот только добиться ее в матче со столь сильным соперником будет непросто.

При этом Австралия (женщины) в 2 стартовых турах набрала 3 очка. Да и пропустила команда аж 8 мячей в свои ворота.

Последние матчи: женская олимпийская сборная Австралии крайне нестабильна. Зато с атакой у команды полный порядок — 6 забитых мячей в 2 матчах турнира.

В стартовом поединке Олимпиады австралийки уступили немкам (0:3). А вот встреча с женской сборной Замбии принесла викторию (6:5).

Наверняка Австралия (женщины) будет стараться зацепиться за очки. Да и оппонент уже вряд ли будет особо надрываться в последнем туре.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда не столь стабильно. Да и оборона чересчур часто дает сбои.

При этом Австралия (женщины) традиционно неудачно противостоит американкам. Из 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза при 2 паритетах.

Несомненно, команда постарается не уступить. Да и в плане созидания у австралиек все в полном порядке.

США (женщины)

Турнирное положение: Эта команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. Сборная США (женщины) набрала 6 очков в 2 стартовых турах.

Притом, что США (женщины) пропустили всего один мяч на турнире. А вот забили американки 7 мячей в ворота соперниц.

Последние матчи: Американки в первых матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать триумфатором Олимпиады.

В первом туре нынешнего олимпийского турнира американки одолели замбиек (3:0). А вот виктория над немками получилась показательной (4:1).

При этом США (женщины) явно постараются сохранить за собой первую строчку в группе. Для этого американкам нужно хотя не уступить нестабильным австралийкам.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Американки имеют весьма крепкий по именам состав. Да и оборона команды действует весьма монолитно.

Причем США (женщины) явно не собирается расслабляться в последнем туре. Плюс у команды имеется мотивация выиграть третий раз подряд.

Нет сомнений, что номинальные гости будут привычно активны в атаке. Да и Мэллори Пью настреляла уже 3 мяча на турнире.

Статистика для ставок

США (женщины) выиграли в 2 первых матчах турнира

Австралия (женщины) в среднем пропускает 4 гола за матч

Австралийки не обыгрывают американок уже 7 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Американки явно не собираются сбавлять оборотов, и уж точно начнут встречу активно.

Американки наверняка будут активно атаковать, к тому же австралийки слишком часто ошибаются в обороне.

Ставка: Победа США (женщины) в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники разойдутся миром.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.75