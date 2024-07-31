Австралия жен.
США жен.
Австралия (женщины)
Турнирное положение: Австралиек в последнем туре устроит и ничья. Вот только добиться ее в матче со столь сильным соперником будет непросто.
При этом Австралия (женщины) в 2 стартовых турах набрала 3 очка. Да и пропустила команда аж 8 мячей в свои ворота.
Последние матчи: женская олимпийская сборная Австралии крайне нестабильна. Зато с атакой у команды полный порядок — 6 забитых мячей в 2 матчах турнира.
В стартовом поединке Олимпиады австралийки уступили немкам (0:3). А вот встреча с женской сборной Замбии принесла викторию (6:5).
Наверняка Австралия (женщины) будет стараться зацепиться за очки. Да и оппонент уже вряд ли будет особо надрываться в последнем туре.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не столь стабильно. Да и оборона чересчур часто дает сбои.
При этом Австралия (женщины) традиционно неудачно противостоит американкам. Из 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза при 2 паритетах.
Несомненно, команда постарается не уступить. Да и в плане созидания у австралиек все в полном порядке.
США (женщины)
Турнирное положение: Эта команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. Сборная США (женщины) набрала 6 очков в 2 стартовых турах.
Притом, что США (женщины) пропустили всего один мяч на турнире. А вот забили американки 7 мячей в ворота соперниц.
Последние матчи: Американки в первых матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать триумфатором Олимпиады.
В первом туре нынешнего олимпийского турнира американки одолели замбиек (3:0). А вот виктория над немками получилась показательной (4:1).
При этом США (женщины) явно постараются сохранить за собой первую строчку в группе. Для этого американкам нужно хотя не уступить нестабильным австралийкам.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Американки имеют весьма крепкий по именам состав. Да и оборона команды действует весьма монолитно.
Причем США (женщины) явно не собирается расслабляться в последнем туре. Плюс у команды имеется мотивация выиграть третий раз подряд.
Нет сомнений, что номинальные гости будут привычно активны в атаке. Да и Мэллори Пью настреляла уже 3 мяча на турнире.
Статистика для ставок
- США (женщины) выиграли в 2 первых матчах турнира
- Австралия (женщины) в среднем пропускает 4 гола за матч
- Австралийки не обыгрывают американок уже 7 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: Американки явно не собираются сбавлять оборотов, и уж точно начнут встречу активно.
Американки наверняка будут активно атаковать, к тому же австралийки слишком часто ошибаются в обороне.
Ставка: Победа США (женщины) в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.75