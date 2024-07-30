Сборная Франции сыграет против команды Новой Зеландии в третьем туре группового этапа олимпийского турнира по футболу. Матч пройдет 30 июля в Марселе, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Новая Зеландия

Турнирное положение: новозеландцы набрали три очка в двух матчах и занимают третье место в группе А.

Последние матчи: в первом туре Новая Зеландия преподнесла сенсацию, обыграв команду Гвинеи (2:1).

В следующем матче команда Даррена Бейзли потерпела разгромное поражение от США (1:4).

Не сыграют: все основные игроки новозеландской сборной готовы принять участие в предстоящем матче.

Состояние команды: ни для кого не секрет, что у Новой Зеландии самый слабый состав среди всех сборных группы А. Несмотря на это, ей все же удалось обыграть крепкую Гвинею, но встреча с американцами подтвердила, что это была отчасти случайность.

Прогнозы и ставки на футбол

Гвинейцы создали невероятное количество моментов, но новозеландцы каким-то чудом сохранили победный счет. Штаты тоже делали всё, что хотели, и закономерно отгрузили в ворота представителя Океании четыре мяча.

Франция

Турнирное положение: французы тем временем единолично возглавляют группу А. В их активе шесть очков после двух туров.

Последние матчи: в первом матче Франция разгромила сборную США — 3:0. По голу забили Александр Ляказетт, Майкл Олисе и Лоик Баде. Тогда же стало ясно, что у хозяев турнира не буде проблем с выходом из группы.

В втором туре команда Тьерри Анри одержала победу над Гвинеей. На этот раз всё решил один гол — 1:0. При этом оба гола африканской сборной были отменены после видеопросмотра.

Не сыграют: все готовы принять участие в предстоящей встрече с Новой Зеландией.

Состояние команды: сейчас уже нет никаких сомнений в том, что Франция — явный фаворит мужского футбольного турнира на Олимпиаде. Помешать ей выиграть золотые медали может разве что Испания.

Статистика для ставок

Франция — одна из трех сборных, которые до сих пор не пропустили ни одного гола

Все четыре гола на текущем турнире французы забили во втором тайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Новую Зеландию в этом матче можно поставить за 11.50, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу Франции — за 1.25.

Прогноз: французам хватит и ничьей для сохранения первого места, но нет никаких сомнений в том, что они будут играть на победу. Местные болельщики ждут от команды Анри яркого футбола.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Франции с форой (-2,0) за 2.11.