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    Франция забьет Новой Зеландии больше двух мячей?

    Новая Зеландия — Франция. Ставка (к. 2.11) и прогноз на олимпийский турнир по футболу 30 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Новая Зеландия — Франция
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    Александр Ляказетт
    Сборная Франции сыграет против команды Новой Зеландии в третьем туре группового этапа олимпийского турнира по футболу. Матч пройдет 30 июля в Марселе, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: новозеландцы набрали три очка в двух матчах и занимают третье место в группе А.

    Последние матчи: в первом туре Новая Зеландия преподнесла сенсацию, обыграв команду Гвинеи (2:1).

    В следующем матче команда Даррена Бейзли потерпела разгромное поражение от США (1:4).

    Не сыграют: все основные игроки новозеландской сборной готовы принять участие в предстоящем матче.

    Состояние команды: ни для кого не секрет, что у Новой Зеландии самый слабый состав среди всех сборных группы А. Несмотря на это, ей все же удалось обыграть крепкую Гвинею, но встреча с американцами подтвердила, что это была отчасти случайность.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Гвинейцы создали невероятное количество моментов, но новозеландцы каким-то чудом сохранили победный счет. Штаты тоже делали всё, что хотели, и закономерно отгрузили в ворота представителя Океании четыре мяча.

    Франция

    Турнирное положение: французы тем временем единолично возглавляют группу А. В их активе шесть очков после двух туров.

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    • Последние матчи: в первом матче Франция разгромила сборную США — 3:0. По голу забили Александр Ляказетт, Майкл Олисе и Лоик Баде. Тогда же стало ясно, что у хозяев турнира не буде проблем с выходом из группы.

    В втором туре команда Тьерри Анри одержала победу над Гвинеей. На этот раз всё решил один гол — 1:0. При этом оба гола африканской сборной были отменены после видеопросмотра.

    Не сыграют: все готовы принять участие в предстоящей встрече с Новой Зеландией.

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    Состояние команды: сейчас уже нет никаких сомнений в том, что Франция — явный фаворит мужского футбольного турнира на Олимпиаде. Помешать ей выиграть золотые медали может разве что Испания.

    Статистика для ставок

    • Франция — одна из трех сборных, которые до сих пор не пропустили ни одного гола

    • Все четыре гола на текущем турнире французы забили во втором тайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Новую Зеландию в этом матче можно поставить за 11.50, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу Франции — за 1.25.

    Прогноз: французам хватит и ничьей для сохранения первого места, но нет никаких сомнений в том, что они будут играть на победу. Местные болельщики ждут от команды Анри яркого футбола.

    Рекомендуемая ставка: победа сборной Франции с форой (-2,0) за 2.11.

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