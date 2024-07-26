«Лестер»
Турнирное положение: «Лисы» провели продуктивный минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в Чемпионшипе и вернулась в АПЛ.
При этом «Лестер» в 46 матчах настрелял 89 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда в среднем чуть менее гола за матч.
Последние матчи: «Лисы» уже провели два контрольных поединка. Причем в обоих команда добилась побед.
Сначала «Лестер» переиграл сильный «Вильярреал» (2:1). После того с таким же счетом был обыгран «Шрусбери».
В 5 своих последних матчах «Лестер» победил четырежды. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лисы» постепенно набирают кондиции. Да и желание продлить победный сериал у англичан огромное.
Вот только летом «Лестер» потерял нескольких игроков. Особенно заметным стал уход в «Челси» ведущего хавбека Кирнана Дьюсбери-Холла.
Наверняка «лисы» постараются максимально проявить себя в атаке. Да и в двух последних контрольных матчах команда забивала по 2 мяча.
«Палермо»
Турнирное положение: «Палермо» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 6 место в Серии В.
При этом «Палермо» упустил свой шанс повысить в классе уже в плей-офф. По сумме двух встреч команда уступила «Венеции» (0:1, 1:2).
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В премьерном из них «Палермо» минимально уступил «Рапперсвилю».
После того «Палермо» минимально переиграл «Монцу». Единственный мяч Федерико Ди Франческо забил на первых минутах встречах.
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 4 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Вот только с реализацией имеются заметные сложности.
В новом сезоне «Палермо» постарается попасть в элиту итальянского футбола. Вот только нужно срочно укреплять состав.
И уж наверняка команда постарается дать бой столь сильному сопернику. Да и почему бы итальянцам не воспользоваться проблемами соперника?!
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти на контратаках.
Статистика для ставок
- «Лестер» выиграл в обоих своих контрольных матчах
- «Лисы» в среднем пропускают менее гола за матч
- «Палермо» в среднем забивает менее 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.00.
- 2.72Шериф — Эльфсборг: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.59Милсами — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.98Омония — Торпедо Кутаиси: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Обе команды в летних спаррингах не преуспевают в плане реализации.
Англичане потеряли нескольких ведущих исполнителей, да и «Палермо» неплохо обороняется.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.06