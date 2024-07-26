26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Лестер» и «Палермо». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Палермо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» провели продуктивный минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в Чемпионшипе и вернулась в АПЛ.

При этом «Лестер» в 46 матчах настрелял 89 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда в среднем чуть менее гола за матч.

Последние матчи: «Лисы» уже провели два контрольных поединка. Причем в обоих команда добилась побед.

Сначала «Лестер» переиграл сильный «Вильярреал» (2:1). После того с таким же счетом был обыгран «Шрусбери».

В 5 своих последних матчах «Лестер» победил четырежды. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лисы» постепенно набирают кондиции. Да и желание продлить победный сериал у англичан огромное.

Вот только летом «Лестер» потерял нескольких игроков. Особенно заметным стал уход в «Челси» ведущего хавбека Кирнана Дьюсбери-Холла.

Наверняка «лисы» постараются максимально проявить себя в атаке. Да и в двух последних контрольных матчах команда забивала по 2 мяча.

«Палермо»

Турнирное положение: «Палермо» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 6 место в Серии В.

При этом «Палермо» упустил свой шанс повысить в классе уже в плей-офф. По сумме двух встреч команда уступила «Венеции» (0:1, 1:2).

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В премьерном из них «Палермо» минимально уступил «Рапперсвилю».

После того «Палермо» минимально переиграл «Монцу». Единственный мяч Федерико Ди Франческо забил на первых минутах встречах.

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 4 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Вот только с реализацией имеются заметные сложности.

В новом сезоне «Палермо» постарается попасть в элиту итальянского футбола. Вот только нужно срочно укреплять состав.

И уж наверняка команда постарается дать бой столь сильному сопернику. Да и почему бы итальянцам не воспользоваться проблемами соперника?!

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти на контратаках.

Статистика для ставок

«Лестер» выиграл в обоих своих контрольных матчах

«Лисы» в среднем пропускают менее гола за матч

«Палермо» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.00.

Прогноз: Обе команды в летних спаррингах не преуспевают в плане реализации.

Англичане потеряли нескольких ведущих исполнителей, да и «Палермо» неплохо обороняется.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.06