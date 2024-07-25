Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет «Ла-Фиориту» из Сан-Марино в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдет 25 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Ла-Фиорита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Стамбульский коллектив в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Турции и благодаря этому получил билет в еврокубки.

«Истанбул Башакшехир» выиграл 18 встреч первенства из 38, семь раз сыграл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составила 57:43.

Истанбул Башакшехир — Ла Фиорита: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.0524.0388.03Бонус180%

Последние матчи: В межсезонье «оранжево-фиолетовые» провели только один товарищеский поединок, в котором смогли обыграть со счетом 2:1 сербский «Железничар». Всего же за 11 предыдущих своих игр они проиграли только раз и девять раз победили.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» в трех своих предыдущих евросезонах неизменно добирался до групповых турниров и даже дважды выходил в плей-офф. Так, например, в прошлом сезоне турецкий коллектив выиграл свою группу в Лиге конференций, но уже в 1/16 финала он проиграл бельгийскому «Генту» — 1:1 и 1:4.

«Ла-Фиорита»

Турнирное положение: «Ла-Фиорита» в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата Сан-Марино.

И также команда выиграла кубок страны, одолев в финале по пенальти чемпиона «Виртус», завершив основное и дополнительное время со счетом 0:0.

Последние матчи: «Сине-желтые» уже успели стартовать в этом турнире. На предыдущей стадии они сенсационно смогли выбить белорусскую «Ислочь», обменявшись с ней гостевыми победами по 1:0 и победив в серии пенальти.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: С 2012 года этот клуб является неизменным участником квалификации еврокубковых турниров, однако лишь однажды преодолевал первую стадию отбора, обыграв «Ислочь» на предыдущей стадии. Всего же в евротурнирах «Ла-Фиорита» провела 27 встреч, в которых выиграла только раз при трех ничьих и 23 фиаско.

Статистика для ставок

«Истанбул Башакшехир» в позапрошлом розыгрыше Лиги конференций добрался до 1/16 финала

«Ла-Фиорита» в еврокубках выиграла лишь один поединок из 27 проведенных

Ранее в еврокубках эти клубы между собой не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Истанбул Башакшехира» — 1.01, победа «Ла-Фиориты» — 80.00, ничья — 21.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.10 и 8.00 соответственно.

Прогноз: На своей территории турецкий клуб должен без проблем разнести столь скромный коллектив.

Рекомендуемая ставка: победа «Истанбул Башакшехира» с форой (-3,5) за 2.02.

Прогноз: И также ставим еще на то, что турки смогут забить в каждом из таймов больше 1,5 гола.

Ставка: ИТ «Истанбул Башакшехира» больше 1,5 в каждом тайме за 1.90.