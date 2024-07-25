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    «Истанбул Башакшехир» разнесет коллектив из Сан-Марино

    «Истанбул Башакшехир» — «Ла-Фиорита». Прогноз и ставки (к. 1.80) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Ла-Фиорита»
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    «Истанбул Башакшехир»
    Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет «Ла-Фиориту» из Сан-Марино в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдет 25 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Ла-Фиорита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 Ла Фиорита

    Ла Фиорита

  • Монтеджардино
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    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Стамбульский коллектив в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Турции и благодаря этому получил билет в еврокубки.

    «Истанбул Башакшехир» выиграл 18 встреч первенства из 38, семь раз сыграл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составила 57:43.

    Истанбул Башакшехир — Ла Фиорита: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В межсезонье «оранжево-фиолетовые» провели только один товарищеский поединок, в котором смогли обыграть со счетом 2:1 сербский «Железничар». Всего же за 11 предыдущих своих игр они проиграли только раз и девять раз победили.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» в трех своих предыдущих евросезонах неизменно добирался до групповых турниров и даже дважды выходил в плей-офф. Так, например, в прошлом сезоне турецкий коллектив выиграл свою группу в Лиге конференций, но уже в 1/16 финала он проиграл бельгийскому «Генту» — 1:1 и 1:4.

    «Ла-Фиорита»

    Турнирное положение: «Ла-Фиорита» в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата Сан-Марино.

    И также команда выиграла кубок страны, одолев в финале по пенальти чемпиона «Виртус», завершив основное и дополнительное время со счетом 0:0.

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    • Последние матчи: «Сине-желтые» уже успели стартовать в этом турнире. На предыдущей стадии они сенсационно смогли выбить белорусскую «Ислочь», обменявшись с ней гостевыми победами по 1:0 и победив в серии пенальти.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: С 2012 года этот клуб является неизменным участником квалификации еврокубковых турниров, однако лишь однажды преодолевал первую стадию отбора, обыграв «Ислочь» на предыдущей стадии. Всего же в евротурнирах «Ла-Фиорита» провела 27 встреч, в которых выиграла только раз при трех ничьих и 23 фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» в позапрошлом розыгрыше Лиги конференций добрался до 1/16 финала

    • «Ла-Фиорита» в еврокубках выиграла лишь один поединок из 27 проведенных

    • Ранее в еврокубках эти клубы между собой не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Истанбул Башакшехира» — 1.01, победа «Ла-Фиориты» — 80.00, ничья — 21.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.10 и 8.00 соответственно.

    Прогноз: На своей территории турецкий клуб должен без проблем разнести столь скромный коллектив.

    Рекомендуемая ставка: победа «Истанбул Башакшехира» с форой (-3,5) за 2.02.

    Прогноз: И также ставим еще на то, что турки смогут забить в каждом из таймов больше 1,5 гола.

    Ставка: ИТ «Истанбул Башакшехира» больше 1,5 в каждом тайме за 1.90.

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    «Истанбул Башакшехир» — «Ла-Фиорита»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Истанбул Башакшехир» разнесет коллектив из Сан-Марино
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