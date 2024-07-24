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    «Ауда» замахнётся на третий раунд Лиги конференций?

    «Клифтонвилл» — «Ауда». Прогноз и ставка (к. 2.26) на футбол, Лига конференций, 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Клифтонвилл» — «Ауда»
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    «Клифтонвилл»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 24 июля пройдет матч «Клифтонвилл» — «Ауда». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Клифтонвилл» — «Ауда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2024 года

    Клифтонвилл

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Клифтонвилл 21:45 Ауда

    Ауда

  • Кекава
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    «Клифтонвилл»

    Турнирная таблица: В чемпионате Северной Ирландии «Клифтонвилл» финишировал на третьем месте, с активом 75 очков. Выше в турнирной таблице расположились вице-чемпион «Линфилд» и чемпион «Ларн».

    Новый сезон в чемпионате Северной Ирландии стартует 10 августа. В матче 1-го тура «Клифтонвилл» примет «Портадаун».

    Клифтонвилл — Ауда: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Как обладатель Кубка «Клифтонвилл» получил право стартовать со второго отборочного раунда Лиги конференций, минуя первую стадию квалификации.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Клифтонвилл» не участвовал.

    «Ауда»

    Турнирная таблица: «Ауда» улучшила турнирное положение в латвийском чемпионате, поднявшись на пятую строчку. Участник Лиги конференций набрал 28 очков.

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    • Последние матчи: В 23 туре чемпионате Латвии «Ауда» одержала домашнюю победу над командой «Лиепая» (2:0).

    В первой стадии квалификации Лиги конференций «Ауда» одержала победу над клубом «Б36» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ауда» выступала в Лиге конференций, во втором квалификационном раунде латвийский коллектив уступил словацкому коллективу «Спартак» Трнава (1:1 — дома, 1:4 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Клифтонвилла» составляет 2 матча

    • Выигрышная серия «Ауды» составляет 4 матча

    • Ранее «Клифтонвилл» и «Ауда» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.45, а победа «Клифтонвилла» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Ауда» сейчас в хорошей игровой форме, в отличии от «Клифтонвилла». Латвийский клуб уже успел сыграть два матча в еврокубках, а сезон на внутренней арене в самом разгаре. Североирландцы, напротив, сыграют свой первый официальный матч в сезоне. Мы рискнём и поставим на победу «Ауды».

    Ставка: Победа «Ауды» с коэффициентом 2.26.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.92.

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    «Клифтонвилл» — «Ауда»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ауда» замахнётся на третий раунд Лиги конференций?
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