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    «Ривер Плейт» уверенно разберется с «Ланусом»

    «Ривер Плейт» — «Ланус». Прогноз и ставка (к. 2.21) на футбол 21 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Ланус»
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    «Ривер Плейт»
    21 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Ланус». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Ланус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 21 Июля 2024 года

    Ривер Плейт

  • Аргентина. Примера
    •  Ривер Плейт 21:00 Ланус

    Ланус

  • Аргентина. Примера
    •

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Нынче команда осела на скромной 6 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ривер Плейт» в 5 матчах набрал всего 9 очков. Зато забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 10 точных ударов.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ривер Плейт» в спарринге переиграл «Олимпию Асунсьон» (3:1).

    До того команда в контрольном матче расписала мировую с «Мильонариосом» (1:1). А вот в поединке с «Депортиво Риестрой» она была бита (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Ривер Плейт» не особо преуспевал в плане результатов. Команда все никак не может подняться в группу лидеров.

    Матчи против «Лануса» для «Ривер Плейта» складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках команда неизменно побеждала.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно намерена максимально приблизиться к группе лидеров.

    «Ланус»

    Турнирное положение: «Ланус» начало чемпионата провалил. На текущий момент команда находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ланус» крайне слабо атакует. В 5 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 6 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла взять три очка. «Ланус» переиграл «Расинг» (2:0).

    До того команда не сумела одолеть «Росарио Сентраль» (1:1). А вот в рамках Южноамериканского кубка она дома уступила «Куябе» (0:1).

    В пяти последних матчах «Ланус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ланус» не особо преуспевает в плане результатов. Да и уровень реализации оставляет желать лучшего.

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    При этом «Ланус» в среднем пропускает 1 гол за матч. Да и отставание от лидера нынче составляет 5 зачетных баллов.

    Вот только поединки с «Ривер Плейтом» для команды сродни кошмару. Последняя победа над соперником случилась еще 6 лет назад.

    И уж точно номинальные гости будут стараться добыть хотя бы балл. «Ланус» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Ланус» уже 6 лет не может обыграть «Ривер Плейт»

    • «Ривер Плейт» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Ланус» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.91.

    Прогноз: «Ривер Плейт» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    Номинальные хозяева весьма неплохо атакуют, к тому же в последние годы регулярно бьют «Ланус».

    Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

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    «Ривер Плейт» — «Ланус»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» уверенно разберется с «Ланусом»
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