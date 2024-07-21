21 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Ланус». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Ланус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Нынче команда осела на скромной 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ривер Плейт» в 5 матчах набрал всего 9 очков. Зато забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 10 точных ударов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ривер Плейт» в спарринге переиграл «Олимпию Асунсьон» (3:1).

До того команда в контрольном матче расписала мировую с «Мильонариосом» (1:1). А вот в поединке с «Депортиво Риестрой» она была бита (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Ривер Плейт» не особо преуспевал в плане результатов. Команда все никак не может подняться в группу лидеров.

Матчи против «Лануса» для «Ривер Плейта» складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках команда неизменно побеждала.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно намерена максимально приблизиться к группе лидеров.

«Ланус»

Турнирное положение: «Ланус» начало чемпионата провалил. На текущий момент команда находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ланус» крайне слабо атакует. В 5 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 6 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла взять три очка. «Ланус» переиграл «Расинг» (2:0).

До того команда не сумела одолеть «Росарио Сентраль» (1:1). А вот в рамках Южноамериканского кубка она дома уступила «Куябе» (0:1).

В пяти последних матчах «Ланус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ланус» не особо преуспевает в плане результатов. Да и уровень реализации оставляет желать лучшего.

При этом «Ланус» в среднем пропускает 1 гол за матч. Да и отставание от лидера нынче составляет 5 зачетных баллов.

Вот только поединки с «Ривер Плейтом» для команды сродни кошмару. Последняя победа над соперником случилась еще 6 лет назад.

И уж точно номинальные гости будут стараться добыть хотя бы балл. «Ланус» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

Статистика для ставок

«Ланус» уже 6 лет не может обыграть «Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Ланус» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.91.

Прогноз: «Ривер Плейт» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Номинальные хозяева весьма неплохо атакуют, к тому же в последние годы регулярно бьют «Ланус».

Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04