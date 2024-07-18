В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Пайде» — «Бала Таун». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Бала Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пайде»

Турнирная таблица: В самом разгаре проходит сезон-2024 в чемпионате Литвы. Команды уже сыграли матчи 20 тура, «Пайде» обменялся голами с клубом «Нарва-Транс» (2:2). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место с активом в 32 балла.

Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уельса в первом матче еврокубка. За эстонский клуб в этой встрече голами отметились Сисей и Медич.

Пайде — Бала Таун: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.394.696.41Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Бала Таун» не участвовал.

«Бала Таун»

Турнирная таблица: «Бала Таун» — бронзовый призёр чемпионата Уэльса. В сезоне 2023 команда набрала 51 очко. Выше в турнирной таблице расположились «Конна Квей» и ТНС.

Новый сезон в чемпионате Уэльса стартует 10 августа, в первом туре «Бала Таун» отправится на гостевую игру против «Барри Таун».

Последние матчи: В проигранном матче «Бала Таун» против «Пайде» стоит отметить Укек, который забил за валийский клуб на 95-й минуте встречи.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

Статистика для ставок

«Бала Таун» потерпел третье поражение подряд

«Пайде» в последних пяти матчах одержал три победы

«Бала Таун» — «Пайде» (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.55, а победа «Бала Таун» — в 6.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.22 соответственно.

Прогноз: «Пайде» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Пайде» с форой (-1) с коэффициентом 1.74.

Прогноз: Есть большая вероятность, что «Бала Таун» не сможет распечатать ворота соперника.

Ставка: Забьёт только «Пайде» с коэффициентом 2.01.