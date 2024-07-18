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    Эстонскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?

    «Пайде» — «Бала Таун». Прогноз (к. 1.74) на Лигу конференций

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    «Андерлехт» — «Пайде»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Пайде» — «Бала Таун». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Бала Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Пайде

  • Пайде
    •  Пайде 19:30 Бала Таун

    Бала Таун

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Пайде»

    Турнирная таблица: В самом разгаре проходит сезон-2024 в чемпионате Литвы. Команды уже сыграли матчи 20 тура, «Пайде» обменялся голами с клубом «Нарва-Транс» (2:2). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место с активом в 32 балла.

    Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уельса в первом матче еврокубка. За эстонский клуб в этой встрече голами отметились Сисей и Медич.

    Пайде — Бала Таун: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.394.696.41Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Бала Таун» не участвовал.

    «Бала Таун»

    Турнирная таблица: «Бала Таун» — бронзовый призёр чемпионата Уэльса. В сезоне 2023 команда набрала 51 очко. Выше в турнирной таблице расположились «Конна Квей» и ТНС.

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  • Вчера

    • Новый сезон в чемпионате Уэльса стартует 10 августа, в первом туре «Бала Таун» отправится на гостевую игру против «Барри Таун».

    Последние матчи: В проигранном матче «Бала Таун» против «Пайде» стоит отметить Укек, который забил за валийский клуб на 95-й минуте встречи.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

    Статистика для ставок

    • «Бала Таун» потерпел третье поражение подряд

    • «Пайде» в последних пяти матчах одержал три победы

    • «Бала Таун» — «Пайде» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.55, а победа «Бала Таун» — в 6.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.22 соответственно.

    Прогноз: «Пайде» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Пайде» с форой (-1) с коэффициентом 1.74.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что «Бала Таун» не сможет распечатать ворота соперника.

    Ставка: Забьёт только «Пайде» с коэффициентом 2.01.

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    «Пайде» — «Бала Таун»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Эстонскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?
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