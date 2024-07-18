Пайде
Бала Таун
«Пайде»
Турнирная таблица: В самом разгаре проходит сезон-2024 в чемпионате Литвы. Команды уже сыграли матчи 20 тура, «Пайде» обменялся голами с клубом «Нарва-Транс» (2:2). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место с активом в 32 балла.
Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уельса в первом матче еврокубка. За эстонский клуб в этой встрече голами отметились Сисей и Медич.
Пайде — Бала Таун: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Бала Таун» не участвовал.
«Бала Таун»
Турнирная таблица: «Бала Таун» — бронзовый призёр чемпионата Уэльса. В сезоне 2023 команда набрала 51 очко. Выше в турнирной таблице расположились «Конна Квей» и ТНС.
Новый сезон в чемпионате Уэльса стартует 10 августа, в первом туре «Бала Таун» отправится на гостевую игру против «Барри Таун».
Последние матчи: В проигранном матче «Бала Таун» против «Пайде» стоит отметить Укек, который забил за валийский клуб на 95-й минуте встречи.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.
Статистика для ставок
- «Бала Таун» потерпел третье поражение подряд
- «Пайде» в последних пяти матчах одержал три победы
- «Бала Таун» — «Пайде» (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.55, а победа «Бала Таун» — в 6.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.22 соответственно.
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Прогноз: «Пайде» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.
Ставка: Победа «Пайде» с форой (-1) с коэффициентом 1.74.
Прогноз: Есть большая вероятность, что «Бала Таун» не сможет распечатать ворота соперника.
Ставка: Забьёт только «Пайде» с коэффициентом 2.01.