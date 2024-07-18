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    Сможет ли «Линфилд» перевернуть ход противостояния?

    «Линфилд» — «Стьярнан». Прогноз (к. 2.11) на матч квалификации Лиги конференций 18 июля 2024 года

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    «Линфилд»
    18 июля в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций сыграют «Линфилд» и «Стьярнан». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Линфилд» — «Стьярнан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Линфилд

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Линфилд 21:45 Стьярнан

    Стьярнан

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Линфилд»

    Положение команды: «Линфилд» находится на грани вылета из квалификации Лиги конференций, ведь команда проиграла 1-й матч против «Стьярнана», но на своем поле ирландцы могут изменить исход противостояния.

    Стоит отметить, что «Линфилд» в прошлом сезоне чемпионата Северной Ирландии занял 2-е место в таблице с 85-ю очками в активе, отстав от 1-й позиции на 5 баллов.

    Линфилд — Стьярнан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м матче квалификации Лиги конференций против «Стьярнана» «Линфилд» проиграл со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

    В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Линфилд» забил 10 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Линфилд» мог зацепиться за результат и в 1-м матче против «Стьярнана». При счете 0:1 в 1-м тайме полузащитник команды Крис Шилдс не смог реализовать пенальти, а затем «Линфилд» пропустил еще 1 гол.

    К слову, команда играет довольно результативно в последнее время. В прошедшей товарищеской встрече 13-го июля «Линфилд» обыграл «Бангор» (4:1), в том матче хет-трик оформил Мэттью Фитцпатрик.

    «Стьярнан»

    Положение команды: «Стьярнан» успешно начал путь в квалификации Лиги конференций, в 1-м матче противостояния с «Линфилдом» команда победила, но вся борьба еще впереди.

    «Стьярнан» занимает лишь 7-е место в таблице чемпионата Исландии с 17-ю очками в активе после 14-и туров. Команда уступает от 3-й позиции на 10 баллов.

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    • Последние матчи: В 1-м матче квалификации ЛК «Стьярнан» обыграл «Линфилд» со счетом 2:0. До этого команда сыграла вничью с «Рейкьявиком» (1:1), упустив победу на 90+6-й минуте.

    В последних 5-и матчах у «Стьярнана» только 1 победа, 3 поражения и 1 ничья. За этот период команда сумела забить 7 голов при 10-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Стьярнан» сейчас не в очень хорошей форме, но команде удалось выиграть 1-й матч, в ответном поединке только не будет легко.

    «Стьярнан» в своем чемпионате занимает лишь 10-е место по результатам гостевых встреч, набрав только 4 очка из 21-го возможного. Получится ли у гостей показать тот же результат, что и в 1-й встрече? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • У «Стьярнана» только 1 победа в последних 5-и матчах

    • В последних 4-х встречах «Линфилд» трижды победил и однажды проиграл

    • «Стьярнан» за последние 8 матчей на своем поле проиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Линфилда» дают 1.85, а на «Стьярнан» — 3.80, ничью букмекеры оценивают в 3.90.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.11, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.69.

    Прогноз: Можно предположить, что поединок получится максимально упорным, много голов ждать не стоит.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.11.

    Прогноз: «Линфилду» некуда отступать, можно ожидать как минимум 1 гол хозяев уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Линфилда» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.74.

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    «Линфилд» — «Стьярнан»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Линфилд» перевернуть ход противостояния?
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