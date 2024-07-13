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    «Локомотив» быстро переедет казанцев

    «Локомотив» — «Рубин». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Рубин»
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    «Локомотив»
    13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Рубин». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Михаил Галактионов строит фактически новую команду. Москвичи заметно обновились в кадровом плане.

    При этом «Локомотив» сыграл уже 4 контрольных поединка. В них железнодорожники выиграли 2 раза при одной коллизии.

    Последние матчи: уступила команда Галактионова только «Родине» (0:1). Да и с «Партизаном» разжилась ничьей (1:1).

    Зато «Локомотив» сумел одолеть тульский «Арсенал» (2:1). А вот с крепкой «Балтикой» москвичи справились на ура (4:1)!

    В 5 своих последних матчах «Локомотив» победил 3 раза. В этих поединках игроки московского клуба забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда входит заметно обновленной. При этом свой шанс явно получит ряд молодых игроков.

    Поединки с «Рубином» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Железнодорожники постепенно набирают обороты!

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы постепенно обновляются. Команда Рашида Рахимова намерена побороться за высокие места в новом сезоне.

    При этом «Рубин» провел уже 3 контрольных матчах. В них казанцы добыли две виктории при одном паритете.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда выиграла. Казанцы уверенно переиграли «Енисей» (3:1).

    До того «Рубин» подписал мировое соглашение с «Крыльями Советов» (2:2). А вот встреча с КАМАЗом вышла более успешной (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 9 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Казанцы уж точно не боятся никого. Да и в атаке команда вполне способна поднатореть.

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    Летом клуб покинуло несколько возрастных игроков. Зато пополнение вышло точечным и вполне-себе качественным.

    При этом «Рубин» уже 7 лет не может справиться с «Локомотивом». А вот последняя очная встреча принесла паритет (1:1).

    Очевидно, что казанцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник явно не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл в 2 из 4 спаррингов текущего межсезонья

    • «Рубин» 7 лет не может обыграть железнодорожников

    • Казанцы из 3 летних контрольных матчей выиграли в 2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 4.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.77.

    Прогноз: «Локомотив» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

    Железнодорожники постепенно прибавляют, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.58

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    «Локомотив» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» быстро переедет казанцев
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