«Локомотив» быстро переедет казанцев

13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Рубин». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Михаил Галактионов строит фактически новую команду. Москвичи заметно обновились в кадровом плане.

При этом «Локомотив» сыграл уже 4 контрольных поединка. В них железнодорожники выиграли 2 раза при одной коллизии.

Последние матчи: уступила команда Галактионова только «Родине» (0:1). Да и с «Партизаном» разжилась ничьей (1:1).

Зато «Локомотив» сумел одолеть тульский «Арсенал» (2:1). А вот с крепкой «Балтикой» москвичи справились на ура (4:1)!

В 5 своих последних матчах «Локомотив» победил 3 раза. В этих поединках игроки московского клуба забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В новый сезон команда входит заметно обновленной. При этом свой шанс явно получит ряд молодых игроков.

Поединки с «Рубином» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Железнодорожники постепенно набирают обороты!

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы постепенно обновляются. Команда Рашида Рахимова намерена побороться за высокие места в новом сезоне.

При этом «Рубин» провел уже 3 контрольных матчах. В них казанцы добыли две виктории при одном паритете.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда выиграла. Казанцы уверенно переиграли «Енисей» (3:1).

До того «Рубин» подписал мировое соглашение с «Крыльями Советов» (2:2). А вот встреча с КАМАЗом вышла более успешной (2:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 9 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Казанцы уж точно не боятся никого. Да и в атаке команда вполне способна поднатореть.

Летом клуб покинуло несколько возрастных игроков. Зато пополнение вышло точечным и вполне-себе качественным.

При этом «Рубин» уже 7 лет не может справиться с «Локомотивом». А вот последняя очная встреча принесла паритет (1:1).

Очевидно, что казанцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник явно не блещет пресловутой стабильностью.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл в 2 из 4 спаррингов текущего межсезонья

«Рубин» 7 лет не может обыграть железнодорожников

Казанцы из 3 летних контрольных матчей выиграли в 2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 4.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.77.

Прогноз: «Локомотив» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

Железнодорожники постепенно прибавляют, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.58