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    Увезет ли «Линфилд» победу из Исландии?

    «Стьярнан» — «Линфилд». Ставка (к. ) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Стьярнан» — «Линфилд»
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    «Линфилд»
    11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Стьярнан» и «Линфилд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Стьярнан» — «Линфилд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Стьярнан»

    Турнирное положение: «Стьярнан» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьему месту в прошлом сезоне чемпионата Исландии.

    Команда при этом проиграла сразу 20 очков чемпиону «Викингуру», а также на девять баллов второму «Валуру».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках текущего исландского первенства клуб сыграл вничью с КР (1:1).

    Эта мировая прервала серию поражений коллектива в три матча, которые пришлись на чемпионат и Кубок Исландии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (в рамках ирландской лиги и кубка страны) «Стьярнан» ни разу не выиграл при трех поражениях.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, но то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему какие-никакие шансы.

    Эмил Атласон — лучший бомбардир команды в исландской лиге текущего сезона с семью голами.

    «Линфилд»

    «Линфилд» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Северной Ирландии прошлого сезона.

    Команда при этом проиграла пять баллов чемпиону «Лейрну», а также на 10 очков опередила третий «Клифтонвил».

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб обыграл «Гэлвэй Юнайтед» (1:0).

    Этот успех оформил победную мини-серию в два поединка, которые также были контрольными.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и товарищеских) «Линфилд» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.

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    Джоэл Купер — лучший бомбардир команды в лиге прошлого сезона с 11 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Стьярнан» проиграл

    • в четырех последних матчах «Стьярнан» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Линфилда» забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Стьярнан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.65, победа «Линфилда» — в 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 1.90.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и четырех их последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в четырех последних матчах «Стьярнан» не выиграл.

    Ставка: «Линфилд» не проиграет за 1.89

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    «Стьярнан» — «Линфилд»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Линфилд» победу из Исландии?
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