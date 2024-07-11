Увезет ли «Линфилд» победу из Исландии?

«Стьярнан»
Турнирное положение: «Стьярнан» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьему месту в прошлом сезоне чемпионата Исландии.
Команда при этом проиграла сразу 20 очков чемпиону «Викингуру», а также на девять баллов второму «Валуру».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках текущего исландского первенства клуб сыграл вничью с КР (1:1).
Эта мировая прервала серию поражений коллектива в три матча, которые пришлись на чемпионат и Кубок Исландии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (в рамках ирландской лиги и кубка страны) «Стьярнан» ни разу не выиграл при трех поражениях.
Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, но то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему какие-никакие шансы.
Эмил Атласон — лучший бомбардир команды в исландской лиге текущего сезона с семью голами.
«Линфилд»
«Линфилд» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Северной Ирландии прошлого сезона.
Команда при этом проиграла пять баллов чемпиону «Лейрну», а также на 10 очков опередила третий «Клифтонвил».
Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб обыграл «Гэлвэй Юнайтед» (1:0).
Этот успех оформил победную мини-серию в два поединка, которые также были контрольными.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и товарищеских) «Линфилд» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух поражениях.
Джоэл Купер — лучший бомбардир команды в лиге прошлого сезона с 11 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Стьярнан» проиграл
- в четырех последних матчах «Стьярнан» не выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Линфилда» забивали больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Стьярнан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.65, победа «Линфилда» — в 3.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковыми коэффициентами — 1.80 и 1.90.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и четырех их последних выездных поединках.
При этом в трех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в четырех последних матчах «Стьярнан» не выиграл.
Ставка: «Линфилд» не проиграет за 1.89