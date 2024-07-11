«Дерри Сити» будет непросто в Гибралтаре

11 июля гибралтарский клуб «Мэгпайс» на своем поле сыграет против ирландского «Дерри Сити» в первом матче первого раунда отборочного Лиги конференций. Начало встречи — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мэгпайс» — «Дерри Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мэгпайс»

Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Гибралтара занял третье место и благодаря этому получил билет в данный турнир.

«Мэгпайс» в таблице первенства безнадежно отстал от первых двух строк, однако и преследователей опередил существенно.

Мэгпис — Дерри Сити: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 7.004.801.34Страховка€100

Последние матчи: последний раз команда выходила на поле еще в начале мая, проиграв тогда со счетом 0:2 «Монс Кальпе» в рамках чемпионата Гибралтара. И данное фиаско стало для нее третьим за предыдущие четыре игры.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мэгпайс» дважды играл в еврокубках. В двух предыдущих розыгрышах Лиги конференций он завершал борьбу на первом же этапе.

В сезоне 2022/23 коллектив уступил «Крузейдерсу» из Северной Ирландии (2:1 и 1:3), а в прошлом сезоне он проиграл ирландскому «Дандолку» (0:0 и 1:3).

«Дерри Сити»

Турнирное положение: «Дерри Сити» — это серебряный призер прошлого чемпионата Ирландии. И благодаря данной позиции клуб получил билет в еврокубки.

В этом же первенстве страны «кондитеры» также пока идут на второй строке после трети пути и отстают от лидера на три пункта.

Последние матчи: В начале этого месяца «белая армия» в матче чемпионата Ирландии проиграла в гостях «Слайго Роверс» со счетом 1:2. И этим фиаско она прервала свою 5-матчевую победную серию и 7-матчевую беспроигрышную.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Данная команда является частым участником еврокубков, но в основном завершает там борьбу уже на начальных этапах отбора. Однако в прошлом году «Дерри Сити» преодолел два раунда квалификации Лиги конференций.

Сперва ирландцы прошли фарерский «ХБ Торсхавн» (1:0 и 0:0) и финский «КуПС» (2:1 и 3:3), но на третьей стадии отбора проиграли по пенальти казахскому «Тоболу», обменявшись с ним домашними викториями по 1:0.

Статистика для ставок

«Мэгпайс» выиграл лишь один матч из шести предыдущих

«Дерри Сити» проиграл только раз за девять минувших поединок

Ранее между собой эти команды не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дерри Сити» — 1.50, победа «Мэгпайс» — 6.00, ничья — 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.06 соответственно.

Прогноз: На своей территории «Мэгпайс» в еврокубках еще не уступал. Прогнозируем, что и на этот раз гибралтарцы на родной арене добьются положительного результата.

Рекомендуемая ставка: победа «Мэгпайс» с форой (+1) за 2.02.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет низовой исход, ведь обе команды, как правило, не отличаются высокой результативностью в матчах евротурниров.

Ставка: ТМ 2,5 за 2.07.